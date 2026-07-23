推車系統
大型清潔推車 FM ExpertPro 100/W ，配備預處理清潔系統與易於取用的垃圾桶，設備可安全存放於中部封閉區域。
大型 FM ExpertPro 100/ W 清潔推車，帶有雙桶系統和萬向壓力機，是經濟清潔的理想選擇。可輕鬆取用的分配模組可以根據需要上下移動，並可容納不同尺寸的垃圾袋。垃圾袋架板可以輕鬆移除，並將垃圾袋支架折疊收納以節省儲物空間。推車配有四個寬敞的 6 公升垃圾桶，可以根據顏色進行分類和排列以滿足不同需求。另一個額外的 16 公升拉出式抽屜可以根據需求放置工具。推車提供了一種方便攜帶清潔工具的方式。得益於 Toolflex 連接件，拖把、夾子和其他設備都可以輕鬆整合。推車配有一個掛鉤，用於連接警示標誌或 ** WVP 10 Adv 。 Toolflex 和掛鉤可以根據需要安裝在 FlexoMate 的外側。推車的兩個堅固輪都帶有剎車，即使在斜坡上也可以停穩。推車的門和側板可以使用貼紙進行個性化 ** ，推拉門的設計可以專為慣用左手或慣用右手的使用者設定。
特點和好處
可調整 30° 高度的垃圾模組，方便傾倒
全封閉設計，適合衛生敏感區域清潔
兩個輪子設有煞車，可固定手推車於斜坡地面
側邊設有 Toolflex 連接，可固定清潔工具
按壓開啟系統，確保直覺且簡單的門操作
技術規格
技術規格
|程式 / 模式
|標準款
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|數量 (Piece(s))
|1
|不含配件重量 (kg)
|35
|包裝重量 (kg)
|41.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|包裝後尺寸 (mm)
|1134 x 584 x 513
設備
- 封閉式推車（帶門）
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