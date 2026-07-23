拖布、帶有粗糙表面 40x13cm
研磨型超細纖維拖布，配備短纖維、刷毛片設計、聚醯胺纖維與耐用聚丙烯刷毛，適用於清除特別頑固的污垢。
研磨型超細纖維拖布具備短而細緻的纖維，並搭配聚醯胺纖維研磨條與耐用聚丙烯刷毛，非常適合用於深層清潔平滑、輕微紋理且防水地面，有效去除頑固污垢。巧妙的翻片設計可避免清潔人員在清潔過程中或清潔後直接接觸拖布。此外，拖布配備藍、紅、黃、綠 4 種顏色掛環，透過顏色分類系統可清楚區分不同清潔區域，有效避免交叉污染；不需要使用的掛環可直接剪除。此超細纖維拖布適用於搭配 Kärcher 平板拖把系統、雙桶推車或單桶推車與壓榨裝置使用。
技術規格
技術規格
|程式 / 模式
|經典款
|地板類型
|硬質地板 / 彈性地板
|地板結構
|光滑及輕紋理
|污垢程度
|高
|紡織品用途
|可重複使用的紡織品
|工作寬度 (cm)
|40
|紡織物固定方式
|翼片 / 蓋片
|材質
|50% 聚酯纖維 / 20% 聚醯胺纖維 / 30% 聚丙烯
|紡織材質
|50% 聚酯纖維 / 20% 聚醯胺纖維 / 30% 聚丙烯
|製造方式
|PET 織造基布並縫製環圈
|紡織結構
|環圈絨面
|洗滌溫度 (°C)
|90
|洗滌建議 (°C)
|60
|烘乾溫度 (°C)
|60
|清洗循環¹⁾
|approx. 300
|數量 (Piece(s))
|1
|單件重量 / 每平方公尺重量 (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬) (mm)
|400 / 140
¹⁾ 須符合或使用建議溫度及清潔劑。此外，使用烘乾機，特別是高溫模式，有可能會大幅縮短使用壽命。
應用範圍
- 地板 - 濕洗
- 地板清洗 – 濕式清潔