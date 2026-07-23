研磨型超細纖維拖布具備短而細緻的纖維，並搭配聚醯胺纖維研磨條與耐用聚丙烯刷毛，非常適合用於深層清潔平滑、輕微紋理且防水地面，有效去除頑固污垢。巧妙的翻片設計可避免清潔人員在清潔過程中或清潔後直接接觸拖布。此外，拖布配備藍、紅、黃、綠 4 種顏色掛環，透過顏色分類系統可清楚區分不同清潔區域，有效避免交叉污染；不需要使用的掛環可直接剪除。此超細纖維拖布適用於搭配 Kärcher 平板拖把系統、雙桶推車或單桶推車與壓榨裝置使用。