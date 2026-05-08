吹地機 AB 28 Classic

強大的 AB 28 Classic 結合可靠耐用的設計，為大面積地毯和地板的乾燥提供了絕佳的解決方案。

強勁的 AB 28 Classic 為大面積地毯和地板的乾燥提供了卓越的解決方案，其可靠耐用的設計（例如帶熱保護的三級控制電機）以及輕巧的重量、緊湊的尺寸和方便使用的電線收納設計，為大面積地毯和地板的乾燥提供了卓越的解決方案。這款吹風機噪音低，即使在營業時間內，顧客也能繼續工作。這些特性及其超長的使用壽命使 AB 28 成為企業獲利的合作夥伴。

特點和好處
大功率銅制電機
  • 使用壽命長達 2,000 小時，可全天候運作
  • 工作完成很快，節省時間和金錢。
堅固的外殼
  • 輕鬆完成困難任務
整合式電線收納裝置
  • 省時且使用者友好
  • 電線直接整合到機器中，這意味著它在運輸過程中始終是安全的。
可靠、實用的三級控制
  • 故障率低，效率高
  • 具有廣泛的潛在應用範圍。
符合人體工學的手握把
  • 由於手柄採用人體工學設計，機器易於運輸。
三種位置放置操作
  • 豐富的應用程式。

技術規格

技術規格

轉速設定 3
空氣流量(1/2/3級) (m³/h) 1500 / 1750 / 2100
風量速度(1/2/3速) (rpm) 950 / 1150 / 1300
電線長度(公尺) (m) 5
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 11.5
重量(包裝後公斤) (kg) 13.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 467 x 440 x 513
應用範圍
  • 飯店業（如地毯乾燥）
  • 清潔業（例如合約清潔工）
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