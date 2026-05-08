吹地機 AB 28 Classic
強大的 AB 28 Classic 結合可靠耐用的設計，為大面積地毯和地板的乾燥提供了絕佳的解決方案。
強勁的 AB 28 Classic 為大面積地毯和地板的乾燥提供了卓越的解決方案，其可靠耐用的設計（例如帶熱保護的三級控制電機）以及輕巧的重量、緊湊的尺寸和方便使用的電線收納設計，為大面積地毯和地板的乾燥提供了卓越的解決方案。這款吹風機噪音低，即使在營業時間內，顧客也能繼續工作。這些特性及其超長的使用壽命使 AB 28 成為企業獲利的合作夥伴。
特點和好處
大功率銅制電機
- 使用壽命長達 2,000 小時，可全天候運作
- 工作完成很快，節省時間和金錢。
堅固的外殼
- 輕鬆完成困難任務
整合式電線收納裝置
- 省時且使用者友好
- 電線直接整合到機器中，這意味著它在運輸過程中始終是安全的。
可靠、實用的三級控制
- 故障率低，效率高
- 具有廣泛的潛在應用範圍。
符合人體工學的手握把
- 由於手柄採用人體工學設計，機器易於運輸。
三種位置放置操作
- 豐富的應用程式。
技術規格
技術規格
|轉速設定
|3
|空氣流量(1/2/3級) (m³/h)
|1500 / 1750 / 2100
|風量速度(1/2/3速) (rpm)
|950 / 1150 / 1300
|電線長度(公尺) (m)
|5
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|11.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|13.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|467 x 440 x 513
應用範圍
- 飯店業（如地毯乾燥）
- 清潔業（例如合約清潔工）