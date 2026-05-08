強勁的 AB 28 Classic 為大面積地毯和地板的乾燥提供了卓越的解決方案，其可靠耐用的設計（例如帶熱保護的三級控制電機）以及輕巧的重量、緊湊的尺寸和方便使用的電線收納設計，為大面積地毯和地板的乾燥提供了卓越的解決方案。這款吹風機噪音低，即使在營業時間內，顧客也能繼續工作。這些特性及其超長的使用壽命使 AB 28 成為企業獲利的合作夥伴。