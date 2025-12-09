吹地機 AB 84

AB 84 吹地機是一款功能強大的移動式地毯設備，專為使用地毯機或噴抽清潔後使用。憑藉符合人體工學的手把和輪子，它可以輕鬆運輸。強大的吹風機確保快速乾燥。也可用於清理建築物內的水漬。

AB 84 吹地機是一款功能強大的行動乾燥設備，具有防衝擊塑膠外殼和整合式電源線儲存裝置，並包括符合人體工學的可折疊直立手把和大型運輸輪。採用強大的徑向風扇設計，可快速乾燥，並採用空氣動力學模製外殼。可以以三種不同的速度運轉。內建的地毯夾讓清潔鬆散的地毯變得輕而易舉。 AB 84 大大縮短了乾燥時間。

技術規格

轉速設定 3
空氣流量(1/2/3級) (m³/min) 56 / 70 / 84
風量速度(1/2/3速) (rpm) 1200 / 1400 / 1600
馬達額定功率(瓦特) (W) max. 700
電線長度(公尺) (m) 7.6
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 17.6
重量(包裝後公斤) (kg) 8.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 480 x 400 x 950

主機規格或內含配件

  • 底盤

設備

  • 安全係數等級: II
  • 強化塑料外蓋
  • 手柄: 高度調整
  • 人體工學的握把
  • 電源線收納座
  • 地毯夾
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

