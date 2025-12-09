AB 84 吹地機是一款功能強大的行動乾燥設備，具有防衝擊塑膠外殼和整合式電源線儲存裝置，並包括符合人體工學的可折疊直立手把和大型運輸輪。採用強大的徑向風扇設計，可快速乾燥，並採用空氣動力學模製外殼。可以以三種不同的速度運轉。內建的地毯夾讓清潔鬆散的地毯變得輕而易舉。 AB 84 大大縮短了乾燥時間。