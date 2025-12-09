吹地機 AB 84
AB 84 吹地機是一款功能強大的移動式地毯設備，專為使用地毯機或噴抽清潔後使用。憑藉符合人體工學的手把和輪子，它可以輕鬆運輸。強大的吹風機確保快速乾燥。也可用於清理建築物內的水漬。
AB 84 吹地機是一款功能強大的行動乾燥設備，具有防衝擊塑膠外殼和整合式電源線儲存裝置，並包括符合人體工學的可折疊直立手把和大型運輸輪。採用強大的徑向風扇設計，可快速乾燥，並採用空氣動力學模製外殼。可以以三種不同的速度運轉。內建的地毯夾讓清潔鬆散的地毯變得輕而易舉。 AB 84 大大縮短了乾燥時間。
技術規格
|轉速設定
|3
|空氣流量(1/2/3級) (m³/min)
|56 / 70 / 84
|風量速度(1/2/3速) (rpm)
|1200 / 1400 / 1600
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|max. 700
|電線長度(公尺) (m)
|7.6
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|17.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|8.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|480 x 400 x 950
主機規格或內含配件
- 底盤
設備
- 安全係數等級: II
- 強化塑料外蓋
- 手柄: 高度調整
- 人體工學的握把
- 電源線收納座
- 地毯夾