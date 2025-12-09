清潔地毯從未如此簡單愉快！享受卓越人體工學！洗地機的清潔模組可旋轉，以便在任何方向進行清潔。除了減少乾燥時間外，這款新型地毯機還可將生產率提高 30-60% 。我們的清潔技術可在一台機器中提供高效的臨時和深度噴抽清洗。以前所未有的效率和速度清潔地毯。手推式人體工學設計。市面上唯一獨立可前進與後退的主機。可操縱的清洗模組在任何方向上都具有出色的機動性。 將方向盤調整到任何操作員高度，以獲得最佳的人體工學效果。維護方便刷子和吸塵刮條無需任何工具，節省日常清潔和維護時間。過濾器易於操作，可與汙水箱一起拆卸。設定完成後即可使用 ，單一方向盤設計可直覺地選擇操作模式，且易於學習。現實世界的實用性。 eco!efficiency 模式安靜且非常適合白天清潔。我們的清潔技術可將地毯乾燥時間縮短 40% 。電線管理裝置可在操作過程中防止電線妨礙我們清洗與推動。