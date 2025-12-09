地毯清洗機 BRC 40/22 C
緊湊型 BRC 40/22 C 地毯清洗機可經濟、快速地進行噴抽清洗或對 250 至 1,000 平方米的地毯表面進行中度清潔。
清潔地毯從未如此簡單愉快！享受卓越人體工學！洗地機的清潔模組可旋轉，以便在任何方向進行清潔。除了減少乾燥時間外，這款新型地毯機還可將生產率提高 30-60% 。我們的清潔技術可在一台機器中提供高效的臨時和深度噴抽清洗。以前所未有的效率和速度清潔地毯。手推式人體工學設計。市面上唯一獨立可前進與後退的主機。可操縱的清洗模組在任何方向上都具有出色的機動性。 將方向盤調整到任何操作員高度，以獲得最佳的人體工學效果。維護方便刷子和吸塵刮條無需任何工具，節省日常清潔和維護時間。過濾器易於操作，可與汙水箱一起拆卸。設定完成後即可使用 ，單一方向盤設計可直覺地選擇操作模式，且易於學習。現實世界的實用性。 eco!efficiency 模式安靜且非常適合白天清潔。我們的清潔技術可將地毯乾燥時間縮短 40% 。電線管理裝置可在操作過程中防止電線妨礙我們清洗與推動。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|理論上的清洗效率 ( 深層清洗 ) (ft²/hr)
|5437
|理論上的清洗效率 ( 中度清洗 ) (ft²/hr)
|9723
|工作寬度 (mm)
|406
|清潔劑清水箱容量 (ml) (l)
|max. 23
|污水集水箱容量(ml) (l)
|19
|幫浦壓力 (g/cm²)
|7032
|消耗水量 (l/s)
|0.06
|操作噪音分貝 (dB(A))
|66
|電線長度(公尺) (m)
|15.2
|重量(公斤) (kg)
|45.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1143 x 457 x 940
影片