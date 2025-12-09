噴抽式清洗機 Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 非常適合清潔中小型地毯、室內裝潢和紡織地板。配件直接安裝在機器上。主機把手提供了一個扣夾設計方便把延長桿收納，方便運輸。
非常適合日常使用。透過 12.5 PSI 的強大噴灑速率，將水和清潔劑噴灑到要清潔的區域，並立即由真空噴抽吸頭吸起。清潔後的表面幾乎可以立即行走，因為殘留的水分很少。地毯的乾燥速度比使用其他同類產品清潔的地毯快 63% 。
特點和好處
出色的清潔性能對紡織品表面進行完美的纖維深層清潔。 快速乾燥意味著憑藉出色的性能，物品表面可以快速再次使用。 清潔效果極佳，前後效果明顯。
專業品質：極度堅固耐用高效幫浦，使用壽命長。 強大的吸水幫浦具有出色的反吸性能。
全套清潔地毯的配件組靈活的抽吸刮條可實現最佳的抽吸角度和最終的乾燥效果。 240 mm寬的地板噴抽吸頭，帶有整合的噴抽軟管。 符合人體工程學的雙手握把，讓用戶更加舒適。
方便的手持噴抽吸頭
- 輕鬆而徹底地清潔室內裝潢和軟墊家具。
- 非常適合汽車室內清潔。
可移除，二合一汙水桶與加水桶功能
- 快速添加自來水在清水箱中。
- 方便與簡易移除汙水。
兩個主要開關易於操作
- 無需彎腰：開 / 關腳踏開關可提高速度並易於使用。
- 快速一步法：將噴灑和吸水合併為一次操作。
- 兩步驟法：噴灑在纖維上並讓其浸泡，然後再吸水。
大後輪和靈活的 360° 轉向滾輪
- 即使在不平坦的表面上也能輕鬆操縱。
- 清潔時操作特別靈活。
電源線掛勾
- 用於安全存放電源線。
- 實用並保護電源線。
- 該機器可以輕鬆方便地運輸和儲存。
用於手持噴抽吸頭和地毯噴抽吸頭的整合存儲
- 由於採用夾扣設計，手持噴抽頭始終隨手可及。
- 整合式延長管支架，手提把內附地板噴抽頭。
技術規格
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|20 - 25
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|54
|真空度(毫巴/千帕) (kPa)
|22
|噴灑水量 (l/min)
|1
|噴灑壓力(MPa) (bar)
|1
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|10 / 9
|風扇功率(瓦特) (W)
|1250
|幫浦的功率(瓦特) (W)
|40
|電壓(伏特) (V)
|110 / 127
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|10.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|690 x 325 x 440
主機規格或內含配件
- 手持刷頭
- 清潔劑: RM 760清潔碇, 2 Piece(s)
- 噴抽吸管: 2.5 m
- 電源線掛勾
- 地板刷: 240 mm
- 噴/吸槍把
- 用D型手把來吸水與噴水
- 可移除的二合一汙水與倒水桶
- 噴灑吸筒: 1 Piece(s)
設備
- 整合手持噴抽手把與尖嘴吸頭
- 整合地板噴抽頭收納盒
- 安裝噴頭: 手持刷頭, 藍色
影片
應用範圍
- 用於室內裝潢和軟墊家具的深層纖維深度清潔
- 用於地毯上的中度臨時清潔和有針對性的去污
- 用於清潔在所有紡織品表面——包括汽車內飾
- 用於對軟墊汽車座椅進行深度纖維深層清潔
- 用於對較小的地毯區域進行有針對性的纖維深層清潔
- 用於清潔衛生敏感區域的室內裝潢和紡織品表面
- 用於地毯和紡織地板覆蓋物的纖維深層清潔