非常適合日常使用。透過 12.5 PSI 的強大噴灑速率，將水和清潔劑噴灑到要清潔的區域，並立即由真空噴抽吸頭吸起。清潔後的表面幾乎可以立即行走，因為殘留的水分很少。地毯的乾燥速度比使用其他同類產品清潔的地毯快 63% 。