Puzzi 10/1 非常適合清潔中小型地毯、室內裝潢和紡織地板。配件直接安裝在機器上。主機把手提供了一個扣夾設計方便把延長桿收納，方便運輸。

非常適合日常使用。透過 12.5 PSI 的強大噴灑速率，將水和清潔劑噴灑到要清潔的區域，並立即由真空噴抽吸頭吸起。清潔後的表面幾乎可以立即行走，因為殘留的水分很少。地毯的乾燥速度比使用其他同類產品清潔的地毯快 63% 。

特點和好處
噴抽式清洗機 Puzzi 10/1: 出色的清潔性能
對紡織品表面進行完美的纖維深層清潔。 快速乾燥意味著憑藉出色的性能，物品表面可以快速再次使用。 清潔效果極佳，前後效果明顯。
噴抽式清洗機 Puzzi 10/1: 專業品質：極度堅固耐用
高效幫浦，使用壽命長。 強大的吸水幫浦具有出色的反吸性能。
噴抽式清洗機 Puzzi 10/1: 全套清潔地毯的配件組
靈活的抽吸刮條可實現最佳的抽吸角度和最終的乾燥效果。 240 mm寬的地板噴抽吸頭，帶有整合的噴抽軟管。 符合人體工程學的雙手握把，讓用戶更加舒適。
方便的手持噴抽吸頭
  • 輕鬆而徹底地清潔室內裝潢和軟墊家具。
  • 非常適合汽車室內清潔。
可移除，二合一汙水桶與加水桶功能
  • 快速添加自來水在清水箱中。
  • 方便與簡易移除汙水。
兩個主要開關易於操作
  • 無需彎腰：開 / 關腳踏開關可提高速度並易於使用。
  • 快速一步法：將噴灑和吸水合併為一次操作。
  • 兩步驟法：噴灑在纖維上並讓其浸泡，然後再吸水。
大後輪和靈活的 360° 轉向滾輪
  • 即使在不平坦的表面上也能輕鬆操縱。
  • 清潔時操作特別靈活。
電源線掛勾
  • 用於安全存放電源線。
  • 實用並保護電源線。
  • 該機器可以輕鬆方便地運輸和儲存。
用於手持噴抽吸頭和地毯噴抽吸頭的整合存儲
  • 由於採用夾扣設計，手持噴抽頭始終隨手可及。
  • 整合式延長管支架，手提把內附地板噴抽頭。

技術規格

最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 20 - 25
空氣流量(升/秒) (l/s) 54
真空度(毫巴/千帕) (kPa) 22
噴灑水量 (l/min) 1
噴灑壓力(MPa) (bar) 1
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 10 / 9
風扇功率(瓦特) (W) 1250
幫浦的功率(瓦特) (W) 40
電壓(伏特) (V) 110 / 127
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 10.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 690 x 325 x 440

主機規格或內含配件

  • 手持刷頭
  • 清潔劑: RM 760清潔碇, 2 Piece(s)
  • 噴抽吸管: 2.5 m
  • 電源線掛勾
  • 地板刷: 240 mm
  • 噴/吸槍把
  • 用D型手把來吸水與噴水
  • 可移除的二合一汙水與倒水桶
  • 噴灑吸筒: 1 Piece(s)

設備

  • 整合手持噴抽手把與尖嘴吸頭
  • 整合地板噴抽頭收納盒
  • 安裝噴頭: 手持刷頭, 藍色

應用範圍
  • 用於室內裝潢和軟墊家具的深層纖維深度清潔
  • 用於地毯上的中度臨時清潔和有針對性的去污
  • 用於清潔在所有紡織品表面——包括汽車內飾
  • 用於對軟墊汽車座椅進行深度纖維深層清潔
  • 用於對較小的地毯區域進行有針對性的纖維深層清潔
  • 用於清潔衛生敏感區域的室內裝潢和紡織品表面
  • 用於地毯和紡織地板覆蓋物的纖維深層清潔
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

