堅固、耐用、高效：凱馳的 Puzzi 8/1 噴抽式清洗機可出色地清潔室內裝飾並去除紡織品表面的污漬，具有出色的衛生清潔效果和高效率。緊湊的噴抽式清洗機將清潔劑噴灑到紡織纖維深處，然後再將污垢一起去除。這種出色的功能還能還確保快速乾燥，這意味著織物表面可以快速再次使用 —— 非常適合飯店和旅遊住宿行業或車輛內部清潔的清潔。也可以使用標準的超短軟墊噴抽頭，以方便、符合人體工學的方式清潔狹窄的空間。由於重量極輕且符合人體工學的提把，噴抽式清洗機可以用一隻手輕鬆搬運。可以用手或腳操作的主要開關也增加了使用者的便利性。主機汙水箱蓋和手持噴抽頭是透明的，可以更好地看到汙水，確保清潔得更乾淨。