噴抽式清洗機 Puzzi 8/1 C
強大的室內裝飾清潔專家，以及去除紡織品表面污漬的專家： Puzzi 8/1 噴抽式清洗機，配有符合人體工學的特別短的室內裝飾手持噴抽頭。
堅固、耐用、高效：凱馳的 Puzzi 8/1 噴抽式清洗機可出色地清潔室內裝飾並去除紡織品表面的污漬，具有出色的衛生清潔效果和高效率。緊湊的噴抽式清洗機將清潔劑噴灑到紡織纖維深處，然後再將污垢一起去除。這種出色的功能還能還確保快速乾燥，這意味著織物表面可以快速再次使用 —— 非常適合飯店和旅遊住宿行業或車輛內部清潔的清潔。也可以使用標準的超短軟墊噴抽頭，以方便、符合人體工學的方式清潔狹窄的空間。由於重量極輕且符合人體工學的提把，噴抽式清洗機可以用一隻手輕鬆搬運。可以用手或腳操作的主要開關也增加了使用者的便利性。主機汙水箱蓋和手持噴抽頭是透明的，可以更好地看到汙水，確保清潔得更乾淨。
特點和好處
出色的清潔性能對紡織品表面進行完美的纖維深層清潔。 快速乾燥意味著憑藉出色的性能，物品表面可以快速再次使用。 清潔效果極佳，前後效果明顯。
符合人體工學設計的超短軟墊噴抽頭只需一根手指即可操作手把和壓力開關。 實用的旋鈕形狀允許不同的握持位置。 紅色噴頭介面確保高效率用水。
重量輕、小巧、堅固的設計毫不費力地，走在壁架和台階上單手運輸。 專為長時間無疲勞使用而設計。 使用壽命長確保高效能的表現
可移除，二合一汙水桶與加水桶功能
- 快速添加自來水在清水箱中。
- 方便與簡易移除汙水。
- 快速入門插圖，操作簡單。
兩個主要開關易於操作
- 無需彎腰：開 / 關腳踏開關可提高速度並易於使用。
- 快速一步法：將噴灑和吸水合併為一次操作。
- 兩步驟法：噴灑在纖維上並讓其浸泡，然後再吸水。
大後輪和靈活的 360° 轉向滾輪
- 即使在不平坦的表面上也能輕鬆操縱。
- 清潔時操作特別靈活。
可彎折式電線掛鉤
- 用於安全存放電源線。
- 實用並保護電源線。
- 該機器可以輕鬆方便地運輸和儲存。
大型、開放式清水注水口
- 方便、安全、快速補充自來水。
- 清晰可見的最 大水位顯示。
- 拖曳或推回機器時不會溢出
內置整合式收納處存放手持噴抽噴頭
- 由於採用夾扣設計，手持噴抽頭始終隨手可及。
- 即使在運輸過程中也能安全存放。
技術規格
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|12 - 18
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|71
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|270 / 27
|噴灑水量 (l/min)
|1
|噴灑壓力(MPa) (bar)
|1
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|8 / 7
|風扇功率(瓦特) (W)
|1200
|幫浦的功率(瓦特) (W)
|40
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120 / 120
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|電線長度(公尺) (m)
|7.5
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|8.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|12.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|524 x 332 x 442
主機規格或內含配件
- 短手持吸頭帶把手
- 噴抽吸管: 2.5 m
- 電源線掛勾
- 可移除的二合一汙水與倒水桶
設備
- 整合手持噴抽手把與尖嘴吸頭
- 整合地板噴抽頭收納盒
影片
應用範圍
- 用於室內裝潢和軟墊家具的深層纖維深度清潔
- 用於針對性地去除紡織品表面的污漬
- 用於清潔在所有紡織品表面——包括汽車內飾
- 用於對軟墊汽車座椅進行深度纖維深層清潔
- 用於衛生敏感區域的有針對性的室內裝飾清潔