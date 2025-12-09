特別為中硬至硬水質環境設計的 「凱馳 PressurePro Foam Cleaner RM 58 （鹼性）」，適用於肉類、魚類與熟食加工業。這款高度活性的泡沫清潔濃縮劑可搭配高壓清洗機使用，形成穩定泡沫覆蓋層，即使在垂直表面也能很好附著、展現強效清潔能力且易於沖洗。它能輕鬆去除食品業常見的污垢，例如麵粉、麩質、粗粒麵粉、葡萄酒、果汁或啤酒。凱馳 提供 RM 57 、 RM 58 與 RM 59 三款泡沫清潔劑，適用於食品加工、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、屠宰場及烘焙坊，並擁有來自 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。視使用需求與目的不同，適用於清洗表面、牆面、地板、輸送帶、機器設備、箱子、食品槽與桶、以及冷庫。