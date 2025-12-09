PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 58, 20l
去除瓷磚與容器上頑固的油脂、油污、蛋白質汙漬及食物殘留。泡沫覆蓋可延長接觸時間，提升清潔效果。
特別為中硬至硬水質環境設計的 「凱馳 PressurePro Foam Cleaner RM 58 （鹼性）」，適用於肉類、魚類與熟食加工業。這款高度活性的泡沫清潔濃縮劑可搭配高壓清洗機使用，形成穩定泡沫覆蓋層，即使在垂直表面也能很好附著、展現強效清潔能力且易於沖洗。它能輕鬆去除食品業常見的污垢，例如麵粉、麩質、粗粒麵粉、葡萄酒、果汁或啤酒。凱馳 提供 RM 57 、 RM 58 與 RM 59 三款泡沫清潔劑，適用於食品加工、餐飲廚房、團膳、員工餐廳、大型廚房、屠宰場及烘焙坊，並擁有來自 Institut Fresenius 的 HACCP 相容證書。視使用需求與目的不同，適用於清洗表面、牆面、地板、輸送帶、機器設備、箱子、食品槽與桶、以及冷庫。
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|20
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|13.1
|重量(公斤) (kg)
|21.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|22.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|260 x 237 x 430
產品
- 高壓泡沫清潔劑
- 溶解重油、油脂和蛋白質污漬
- 對材料溫和
- 產生持久泡沫覆蓋層的高壓泡沫
- 極佳的沖洗性能
- 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 不含次氮基三乙酸
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
- P310 立即呼叫解毒中心/医生/
影片
應用範圍
- 乳製品加工間
- 表面清潔
- 牆面，瓷磚
- 食品桶槽
- 穩定的清潔