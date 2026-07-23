專為中硬水及硬水環境設計的 PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 ，適用於具備系統保養功能的熱水高壓清洗機，可在水溫高達 150 °C 時為加熱線圈系統提供全方位保護。 RM 110 可確保穩定的水流，防止性能下降，節省能源並顯著延長設備使用壽命。同時，它有助於減少加熱線圈昂貴的除垢作業與整體維護成本。此外，此保養劑符合 HACCP 標準，適用於食品加工產業，且使用極為方便 ——Advance 實用瓶可直接安裝於機器上使用。