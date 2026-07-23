PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l, 1l
用於中硬水質、熱水高壓清洗機的所有進水管道件的防護和鈣化保護。
專為中硬水及硬水環境設計的 PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 ，適用於具備系統保養功能的熱水高壓清洗機，可在水溫高達 150 °C 時為加熱線圈系統提供全方位保護。 RM 110 可確保穩定的水流，防止性能下降，節省能源並顯著延長設備使用壽命。同時，它有助於減少加熱線圈昂貴的除垢作業與整體維護成本。此外，此保養劑符合 HACCP 標準，適用於食品加工產業，且使用極為方便 ——Advance 實用瓶可直接安裝於機器上使用。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|1
|包裝數量 (Piece(s))
|6
|酸鹼值
|9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|242 x 233 x 208
產品
- 使用熱水高壓清洗機全面保護與呵護
- 特別適用於具有系統護理功能的設備
- 有效保護加熱管壁不結水垢
- 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 無磷
- 不含次氮基三乙酸
應用範圍
- 運輸與主機
- 汽車/引擎清洗
- 除油、磷化
- 表面脫脂
- 機器維護、水垢保護