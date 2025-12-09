PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 名副其實，能輕鬆溶解最頑固的油污、油脂、瀝青、煙灰及煙焦油等污染物。這款高濃縮、經濟實惠的高壓清潔劑可在各種溫度範圍內使用 —— 包括高達 150 °C 的蒸汽階段 —— 並提供強勁的清潔效能。作為理想的深層清潔劑，它非常適合用於車間的引擎清洗與零件清潔，以及農業設備保養，同時在其他應用領域也表現出色，例如清除排放污垢、鳥糞或昆蟲殘跡的外牆清潔，甚至可用於食品工業中的儲罐內部清潔。 PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 不含矽成分，能在油水分離器中快速分離油與水，並留下宜人的清新香氣。