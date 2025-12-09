PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20l

高濃縮高壓深層清潔劑。能在各種溫度下有效去除頑固污垢，例如油污、油脂、瀝青、煙灰或煙焦油等。

PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 名副其實，能輕鬆溶解最頑固的油污、油脂、瀝青、煙灰及煙焦油等污染物。這款高濃縮、經濟實惠的高壓清潔劑可在各種溫度範圍內使用 —— 包括高達 150 °C 的蒸汽階段 —— 並提供強勁的清潔效能。作為理想的深層清潔劑，它非常適合用於車間的引擎清洗與零件清潔，以及農業設備保養，同時在其他應用領域也表現出色，例如清除排放污垢、鳥糞或昆蟲殘跡的外牆清潔，甚至可用於食品工業中的儲罐內部清潔。 PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 不含矽成分，能在油水分離器中快速分離油與水，並留下宜人的清新香氣。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 13
重量(公斤) (kg) 22.8
重量(包裝後公斤) (kg) 24.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 260 x 237 x 430
產品
  • 高效高壓清潔劑
  • 即使是最頑固的油、油脂、焦油、煙灰和煙霧樹脂污染物也能溶解
  • 在所有溫度範圍內都可以產生清潔作用
  • 宜人、清新的香味
  • 無磷
  • 無矽
  • 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
  • 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
  • 不含次氮基三乙酸
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據 EC 指令的警告和安全建議
  • P310 立即呼叫解毒中心/医生/
應用範圍
  • 運輸與主機
  • 穩定的清潔
  • 釀酒桶清潔
  • 汽車/引擎清洗
  • 零件清洗
  • 表面脫脂
  • 食品桶槽
  • 門面牆壁清潔
配件
