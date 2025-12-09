FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, NTA-free, 10l

主動專用清潔劑，用於去除叉車橡膠胎造成的橡膠磨損痕跡和痕跡。還可以有效去除頑固的油和煙灰污染物以及聚合物和蠟塗層。有效去除膠帶殘留物。

高鹼性的 FloorPro 輪胎與磨痕清除劑 RM 776 ，專為工業地板、流動式地坪、水泥砂漿地面以及環氧樹脂塗層表面的局部清潔與深層清潔而設計。這款對分離器友善的特殊清潔劑採用雙步驟清潔法使用 —— 先透過噴霧裝置塗抹清潔劑，待其充分作用後，再使用洗地機將髒水吸除。 這款高效能清潔劑能徹底去除橡膠磨痕、堆高機留下的痕跡，以及膠帶殘膠、重油與煙灰污染。從事金屬與塗裝加工的企業在使用 FloorPro 輪胎與磨痕清除劑 RM 776 時，也能受益於其不含矽成分的配方。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 10
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 13
重量(公斤) (kg) 10.6
重量(包裝後公斤) (kg) 11.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 240 x 200 x 305
應用範圍
  • 地板清潔
