液體 Woolsafe 認證的 CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA ，能輕鬆且可靠地去除天然或合成纖維製成的紡織地毯在中間清潔過程中所有的油脂、油污和礦物污垢。非常適合注重快速高效清潔效果且要求極短乾燥時間的建築服務承包商使用。這款中間清潔劑完美適用於配備刷子或墊子系統的地毯清洗機，並採用節省時間的一步法。得益於創新的 iCapsol 技術，污垢會被牢牢包裹，在乾燥過程中結晶，之後可輕鬆用吸塵器清理乾淨。內建的除臭劑還能有效去除煙草煙霧、汗液或尿液等異味。此外， CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA 開蓋即用，不含磷，防止快速再污染，並留下令人愉悅的清新香味。