乾冰清洗機 IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P 是世界上第一台整合了從液態二氧化碳生產的乾冰清洗機。非常適合短期清潔應用，無需複雜的準備。
在機器或車輛維護中使用乾冰清洗機進行清潔工作，用於製造過程中的清潔或用於車輛零件清洗，迄今為止幾乎無法想像，因為幕後的乾冰對於短期應用而言成本太高。現在使用 IB 10/8 L2P 可以實現這一點，這是世界上第一台整合了液態二氧化碳製成乾冰生產的乾冰清洗機。由於採用了創新工藝，乾冰顆粒在必要時由液態二氧化碳製成 - L2P 代表“液體到顆粒”。由於液態二氧化碳可以在氣瓶中儲存幾乎無限的時間，因此避免了耗時的乾冰訂購。該機器極低的壓縮空氣消耗也顯著降低了基礎設施要求。同時，充分保留了凱馳乾冰技術的優勢。 IB 10/8 L2P 清潔非常溫和——也適用於復雜的輪廓，如凹槽、軸承或凹槽，以及嚴重污染的情況，如燒焦的結殼。可靠地避免磨料殘留。
特點和好處
符合人體工學的乾冰噴槍多虧了快拆設計讓更換噴頭更快速且簡單。 整合照明組。 直接由乾冰噴槍控制主機開關。
操作簡單且直覺乾冰清洗壓力、使用時數與維護時間都由螢幕顯示。 乾冰量可以經由噴槍調整。 整合主機狀態顯示與輔助程式，例如壓力監控。
使用乾冰清潔更安全二氧化碳經由排氣管排出。 安全操作而不會接觸到乾冰顆粒。 噴槍安全鎖。
緊湊、可移動的裝置設備
- 滾輪與把手讓主機更容易安全移動。
- 分離的收納箱可以收納各類配件與整合Home Base配件。
技術規格
技術規格
|功率(kW)或(W) (kW)
|1
|外殼 / 支架
|塑膠可旋本體
|經由測試
|CE
|電線長度(公尺) (m)
|5.5
|空壓(MPa) (bar/MPa)
|0.7 - 10 / 0.07 - 1
|空氣品質
|乾、濕分離
|空氣流量 (m³/min)
|0.07 - 0.8
|噪音量(分貝) (dB(A))
|95
|乾冰顆粒(直徑) (mm)
|2.5
|乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h)
|2 - 8
|液態二氧化碳消耗量 (kg/h)
|20 - 60
|電流相位(相) (Ph)
|1
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 - 60
|電壓(伏特) (V)
|220 - 230
|不含配件重量 (kg)
|92
|重量(包括配件) (kg)
|103.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|870 x 450 x 970
主機規格或內含配件
- 扁平噴嘴、短
- 電子式控制乾冰噴管與快接套件
- 乾冰噴槍(人體工學與安全性)
設備
- 在裝置上可調壓縮空氣或乾冰壓縮空氣
- 電子控制
影片
應用範圍
- 用於清潔機器、發動機部件、模具和密封面
- 用於清潔控制櫃、電氣元件和控制元件
- 用於清潔室內裝潢和紡織品
- 用於清潔園藝工具和機器人割草機