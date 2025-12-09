乾冰清洗機 IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P 是世界上第一台整合了從液態二氧化碳生產的乾冰清洗機。非常適合短期清潔應用，無需複雜的準備。

在機器或車輛維護中使用乾冰清洗機進行清潔工作，用於製造過程中的清潔或用於車輛零件清洗，迄今為止幾乎無法想像，因為幕後的乾冰對於短期應用而言成本太高。現在使用 IB 10/8 L2P 可以實現這一點，這是世界上第一台整合了液態二氧化碳製成乾冰生產的乾冰清洗機。由於採用了創新工藝，乾冰顆粒在必要時由液態二氧化碳製成 - L2P 代表“液體到顆粒”。由於液態二氧化碳可以在氣瓶中儲存幾乎無限的時間，因此避免了耗時的乾冰訂購。該機器極低的壓縮空氣消耗也顯著降低了基礎設施要求。同時，充分保留了凱馳乾冰技術的優勢。 IB 10/8 L2P 清潔非常溫和——也適用於復雜的輪廓，如凹槽、軸承或凹槽，以及嚴重污染的情況，如燒焦的結殼。可靠地避免磨料殘留。

特點和好處
乾冰清洗機 IB 10/8 L2P: 符合人體工學的乾冰噴槍
符合人體工學的乾冰噴槍
多虧了快拆設計讓更換噴頭更快速且簡單。 整合照明組。 直接由乾冰噴槍控制主機開關。
乾冰清洗機 IB 10/8 L2P: 操作簡單且直覺
操作簡單且直覺
乾冰清洗壓力、使用時數與維護時間都由螢幕顯示。 乾冰量可以經由噴槍調整。 整合主機狀態顯示與輔助程式，例如壓力監控。
乾冰清洗機 IB 10/8 L2P: 使用乾冰清潔更安全
使用乾冰清潔更安全
二氧化碳經由排氣管排出。 安全操作而不會接觸到乾冰顆粒。 噴槍安全鎖。
緊湊、可移動的裝置設備
  • 滾輪與把手讓主機更容易安全移動。
  • 分離的收納箱可以收納各類配件與整合Home Base配件。

技術規格

技術規格

功率(kW)或(W) (kW) 1
外殼 / 支架 塑膠可旋本體
經由測試 CE
電線長度(公尺) (m) 5.5
空壓(MPa) (bar/MPa) 0.7 - 10 / 0.07 - 1
空氣品質 乾、濕分離
空氣流量 (m³/min) 0.07 - 0.8
噪音量(分貝) (dB(A)) 95
乾冰顆粒(直徑) (mm) 2.5
乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h) 2 - 8
液態二氧化碳消耗量 (kg/h) 20 - 60
電流相位(相) (Ph) 1
頻率(赫茲) (Hz) 50 - 60
電壓(伏特) (V) 220 - 230
不含配件重量 (kg) 92
重量(包括配件) (kg) 103.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 870 x 450 x 970

主機規格或內含配件

  • 扁平噴嘴、短
  • 電子式控制乾冰噴管與快接套件
  • 乾冰噴槍(人體工學與安全性)

設備

  • 在裝置上可調壓縮空氣或乾冰壓縮空氣
  • 電子控制

影片

應用範圍
  • 用於清潔機器、發動機部件、模具和密封面
  • 用於清潔控制櫃、電氣元件和控制元件
  • 用於清潔室內裝潢和紡織品
  • 用於清潔園藝工具和機器人割草機
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌