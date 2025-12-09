在機器或車輛維護中使用乾冰清洗機進行清潔工作，用於製造過程中的清潔或用於車輛零件清洗，迄今為止幾乎無法想像，因為幕後的乾冰對於短期應用而言成本太高。現在使用 IB 10/8 L2P 可以實現這一點，這是世界上第一台整合了液態二氧化碳製成乾冰生產的乾冰清洗機。由於採用了創新工藝，乾冰顆粒在必要時由液態二氧化碳製成 - L2P 代表“液體到顆粒”。由於液態二氧化碳可以在氣瓶中儲存幾乎無限的時間，因此避免了耗時的乾冰訂購。該機器極低的壓縮空氣消耗也顯著降低了基礎設施要求。同時，充分保留了凱馳乾冰技術的優勢。 IB 10/8 L2P 清潔非常溫和——也適用於復雜的輪廓，如凹槽、軸承或凹槽，以及嚴重污染的情況，如燒焦的結殼。可靠地避免磨料殘留。