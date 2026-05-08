功能強大的 CV 38/1 直立式滾刷吸塵器將專業吸塵、刷牙和護理集於一體。無論是在商店、陳列室、辦公室、櫃檯區域、醫院、療養院、酒店、餐廳還是在家裡，由於其工作寬度為 380 mm ，甚至可以立即清潔更大的區域。地板吸頭的金屬滑板確保較長的使用壽命。刷頭和吸力部分之間的兩個穩定接頭可承受極端的負載，凸顯了設備的高品質。刷頭和手把可輕鬆調整至最佳工作高度。如果過大的污垢顆粒堵塞了滾刷，由於專利的離心聯軸器，滾輪很容易斷開。可拆卸的吸管（帶有整合的可拉伸延長吸管）使您可以觸及幾乎所有邊緣、踢腳板、壁龕和角落。例如，如有必要，可以將標準刷子快速更換為較硬的刷子（選購配件）。在一般模式下刷壓調整可防止滾刷變形和損壞地毯。