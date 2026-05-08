直立滾刷吸塵器 CV 38/1

CV 38/1 直立滾刷吸塵器，工作寬度為 380 mm ，配備專利離心聯軸器、可伸縮吸管、手動刷調節、符合人體工學的手把和三重過濾系統。

功能強大的 CV 38/1 直立式滾刷吸塵器將專業吸塵、刷牙和護理集於一體。無論是在商店、陳列室、辦公室、櫃檯區域、醫院、療養院、酒店、餐廳還是在家裡，由於其工作寬度為 380 mm ，甚至可以立即清潔更大的區域。地板吸頭的金屬滑板確保較長的使用壽命。刷頭和吸力部分之間的兩個穩定接頭可承受極端的負載，凸顯了設備的高品質。刷頭和手把可輕鬆調整至最佳工作高度。如果過大的污垢顆粒堵塞了滾刷，由於專利的離心聯軸器，滾輪很容易斷開。可拆卸的吸管（帶有整合的可拉伸延長吸管）使您可以觸及幾乎所有邊緣、踢腳板、壁龕和角落。例如，如有必要，可以將標準刷子快速更換為較硬的刷子（選購配件）。在一般模式下刷壓調整可防止滾刷變形和損壞地毯。

特點和好處
直立滾刷吸塵器 CV 38/1: 手動滾刷刷壓調整
手動滾刷刷壓調整
多虧了高度調整，滾刷可以對應不同種類的短毛地毯
直立滾刷吸塵器 CV 38/1: 方便拆裝滾刷
方便拆裝滾刷
滾刷具備多種材質軟硬。也可以不需要工具快速更換
直立滾刷吸塵器 CV 38/1: 最佳清潔
最佳清潔
彈性的吸塵軟管容易移除，可快速不費力的清除不阻塞。
專利離心套環
  • 長使用壽命 : 創新、專利離心套環可保護整個前滾刷頭負荷量過大時快速脫離齒盤，減少高額的維修成本

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 110 - 110
頻率(赫茲) (Hz) 60 - 60
工作寬度 (cm) 38
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 210 / 21
空氣流量(升/秒) (l/s) 48
集塵桶容量(公升) (l) 5.5
標準寬度(公厘) ( ) ID 35
電線長度(公尺) (m) 12
噪音量(分貝) (dB(A)) 67
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 9.2
重量(包裝後公斤) (kg) 11.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 320 x 390 x 1220

主機規格或內含配件

  • 尖嘴吸頭
  • 手持刷頭
  • 吸塵管/可分離式
  • 伸縮吸塵管
  • 集塵袋數量: 1 Piece(s)
  • 集塵袋材質: 不織布
  • 標準吸塵滾刷: 1 Piece(s)
  • 泡棉過濾: 1 Piece(s)

設備

  • 過濾器狀態顯示
  • 可調整的把手
  • 安全係數等級: II
直立滾刷吸塵器 CV 38/1

影片

應用範圍
  • 鋪設地毯地板
配件
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