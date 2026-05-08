直立滾刷吸塵器 CV 38/1
CV 38/1 直立滾刷吸塵器，工作寬度為 380 mm ，配備專利離心聯軸器、可伸縮吸管、手動刷調節、符合人體工學的手把和三重過濾系統。
功能強大的 CV 38/1 直立式滾刷吸塵器將專業吸塵、刷牙和護理集於一體。無論是在商店、陳列室、辦公室、櫃檯區域、醫院、療養院、酒店、餐廳還是在家裡，由於其工作寬度為 380 mm ，甚至可以立即清潔更大的區域。地板吸頭的金屬滑板確保較長的使用壽命。刷頭和吸力部分之間的兩個穩定接頭可承受極端的負載，凸顯了設備的高品質。刷頭和手把可輕鬆調整至最佳工作高度。如果過大的污垢顆粒堵塞了滾刷，由於專利的離心聯軸器，滾輪很容易斷開。可拆卸的吸管（帶有整合的可拉伸延長吸管）使您可以觸及幾乎所有邊緣、踢腳板、壁龕和角落。例如，如有必要，可以將標準刷子快速更換為較硬的刷子（選購配件）。在一般模式下刷壓調整可防止滾刷變形和損壞地毯。
特點和好處
手動滾刷刷壓調整多虧了高度調整，滾刷可以對應不同種類的短毛地毯
方便拆裝滾刷滾刷具備多種材質軟硬。也可以不需要工具快速更換
最佳清潔彈性的吸塵軟管容易移除，可快速不費力的清除不阻塞。
專利離心套環
- 長使用壽命 : 創新、專利離心套環可保護整個前滾刷頭負荷量過大時快速脫離齒盤，減少高額的維修成本
技術規格
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|110 - 110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60 - 60
|工作寬度 (cm)
|38
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|210 / 21
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|48
|集塵桶容量(公升) (l)
|5.5
|標準寬度(公厘) ( )
|ID 35
|電線長度(公尺) (m)
|12
|噪音量(分貝) (dB(A))
|67
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|9.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|11.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|320 x 390 x 1220
主機規格或內含配件
- 尖嘴吸頭
- 手持刷頭
- 吸塵管/可分離式
- 伸縮吸塵管
- 集塵袋數量: 1 Piece(s)
- 集塵袋材質: 不織布
- 標準吸塵滾刷: 1 Piece(s)
- 泡棉過濾: 1 Piece(s)
設備
- 過濾器狀態顯示
- 可調整的把手
- 安全係數等級: II
影片
應用範圍
- 鋪設地毯地板