憑藉 BD 35/15 C 緊湊的尺寸和出色的功能，該機器提供了卓越的靈活性、易用性和高效的清潔能力。 BD 35/15 C 配備 35 公分刷頭，具有出色的清潔效率和操控性。 BD 35/15 C 專為較小空間而設計，非常適合穿過狹窄的角落和擁擠的家具區域。高度為 68 mm ，適合大多數桌子和家具下方。 BD 35/15 C 的另一個便利功能是其內建電池充電器。這讓使用者可以在任何位置為機器充電。 BD 35/15 C 小型洗地機的設計著重於耐用性和可靠性。堅固的設計和高品質的零組件即使在嚴苛的環境下也能確保較長的使用壽命。易於接近的設計也使日常維護和清潔工作變得更加容易，從而可以快速輕鬆地進行。