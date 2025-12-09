洗地機 BD 35/15C Classic BP Pack
BD 35/15 C Classic 洗地機提供非凡的多功能性，是小空間的完美解決方案。出色的可操作性和緊湊性使清潔變得容易。無論您身在何處，電池充電器都可確保方便充電。
憑藉 BD 35/15 C 緊湊的尺寸和出色的功能，該機器提供了卓越的靈活性、易用性和高效的清潔能力。 BD 35/15 C 配備 35 公分刷頭，具有出色的清潔效率和操控性。 BD 35/15 C 專為較小空間而設計，非常適合穿過狹窄的角落和擁擠的家具區域。高度為 68 mm ，適合大多數桌子和家具下方。 BD 35/15 C 的另一個便利功能是其內建電池充電器。這讓使用者可以在任何位置為機器充電。 BD 35/15 C 小型洗地機的設計著重於耐用性和可靠性。堅固的設計和高品質的零組件即使在嚴苛的環境下也能確保較長的使用壽命。易於接近的設計也使日常維護和清潔工作變得更加容易，從而可以快速輕鬆地進行。
特點和好處
內建充電器
- 寬電壓充電器方便在任何地方充電
- 與國際電壓相容
經濟緊湊的尺寸
- 良好的移動力
- 輕鬆離開牆壁
- 容易上手
最佳化吸水
- 刮水座還可以可靠地吸收狹窄角落的水。
- 地板可以立刻乾燥
可折疊、調整的手把
- 緊湊的設計，節省更多存儲空間
- 易於運輸，適合大多數汽車
- 可依不同的使用者高度進行人體工學調整。
水量可調整
- 最大水流量 1 公升 / 分鐘
- 可根據地板類型和污垢進行調整
方便維護的刷頭
- 無需任何工具即可取下盤刷
- 工作後維護方便
汙水箱可分離
- 維護簡單
具備節能模式
- 更低的功耗
- 更低的噪音水平
- 工作時間最多延長 25%
供水的優化
- 符合歐盟標準
- 更均勻的水分佈提高了清潔性能
顯示器
- 顯示錯誤代碼和狀態，方便維修
技術規格
|驅動類型
|電池
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|350
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|470
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|max. 15 / max. 15
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|max. 1400
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|700
|電池型式
|無須維修
|電池 (V/Ah)
|12 / 38
|電池使用時間 (h)
|max. 2
|電池充電時間 (h)
|nom. 10
|電池充電器供電電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|刷滾動轉速 (rpm)
|180 - 180
|刷壓 (g/cm²/kg)
|25 / 16.5
|消耗水量 (l/min)
|max. 0.95
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|54
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|830 x 500 x 680
主機規格或內含配件
- 盤刷: 1 Piece(s)
- 電池
- 包含電池與充電器
- 運輸用輪
設備
- 刮水條類型: Linatex國際大品牌
影片
應用範圍
- 物業管理
- 零售
- 休閒事業
- 餐飲業
- 公共事業
- 健康產業
- 辦公室