洗地機 BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp自驅式手推洗地機，具備75升水箱和鋁合金罩雙盤式刷頭。操作非常容易，用途極為廣泛。
擁有簡單的操控概念，易於使用，易於維護：電池驅動的BD 70/75 W Classic Bp自驅式手推洗地機非常易於使用，並具有鋁合金罩雙盤式刷頭，另有有兩段機械式盤刷壓力調整，並配有鋁製刮水座，可提供出色的清潔性能。堅固，極緊湊的機器也具有很高的機動性和多功能性。75升的清水汙水箱容積也毫不費力地確保了長時間的運行。
特點和好處
刷頭和刮水座由耐久性高的鋁製堅固的機器概念可在惡劣的工作條件下實現低故障率。 也適合惡劣條件下的應用。
極其簡單的操作理念主機簡易操控僅使用按鍵、旋鈕跟開關。 色彩辨識可以減少學習時間並更容易操作。
緊湊而堅固的設計高多樣性，容易移動且提供良好的清潔視野。 減少主機受損或是設備受損。
刷壓可根據需要調整
- 刷壓可以兩段式30公斤或50公斤調整。
- 低刷壓適合去除簡易的地板髒汙。
- 高刷壓可去除難除的汙垢或是表面除塗層保護。
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|行進模式
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|705
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|1030
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|75 / 75
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|max. 3525
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|2115
|電池 (V)
|24
|清洗速度 (km/h)
|max. 5
|刷滾動轉速 (rpm)
|180 - 180
|刷壓 (g/cm²/kg)
|20.4 - 34 / 30 - 50
|消耗水量 (l/min)
|max. 2.75
|噪音量(分貝) (dB(A))
|63 - 65
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|max. 1850
|總承載重量 (kg)
|325
|不含配件重量 (kg)
|100
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1445 x 750 x 1065
主機規格或內含配件
- 盤刷: 2 Piece(s)
- 刮水座，溝槽
設備
- 啟動牽引馬達
- 雙水箱系統
應用範圍
- 適合零售賣場、購物中心或是五金量販
- 機場最佳的清潔解決辦法，或是工業廠區與運輸業
- 特別適合物業管理業，例如體育館