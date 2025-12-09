洗地機 BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp自驅式手推洗地機，具備75升水箱和鋁合金罩雙盤式刷頭。操作非常容易，用途極為廣泛。

擁有簡單的操控概念，易於使用，易於維護：電池驅動的BD 70/75 W Classic Bp自驅式手推洗地機非常易於使用，並具有鋁合金罩雙盤式刷頭，另有有兩段機械式盤刷壓力調整，並配有鋁製刮水座，可提供出色的清潔性能。堅固，極緊湊的機器也具有很高的機動性和多功能性。75升的清水汙水箱容積也毫不費力地確保了長時間的運行。

特點和好處
洗地機 BD 70/75 W Classic Bp: 刷頭和刮水座由耐久性高的鋁製
刷頭和刮水座由耐久性高的鋁製
堅固的機器概念可在惡劣的工作條件下實現低故障率。 也適合惡劣條件下的應用。
洗地機 BD 70/75 W Classic Bp: 極其簡單的操作理念
極其簡單的操作理念
主機簡易操控僅使用按鍵、旋鈕跟開關。 色彩辨識可以減少學習時間並更容易操作。
洗地機 BD 70/75 W Classic Bp: 緊湊而堅固的設計
緊湊而堅固的設計
高多樣性，容易移動且提供良好的清潔視野。 減少主機受損或是設備受損。
刷壓可根據需要調整
  • 刷壓可以兩段式30公斤或50公斤調整。
  • 低刷壓適合去除簡易的地板髒汙。
  • 高刷壓可去除難除的汙垢或是表面除塗層保護。

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 行進模式
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 705
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 1030
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 75 / 75
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) max. 3525
實際工作面積(平方公尺) (m²/h) 2115
電池 (V) 24
清洗速度 (km/h) max. 5
刷滾動轉速 (rpm) 180 - 180
刷壓 (g/cm²/kg) 20.4 - 34 / 30 - 50
消耗水量 (l/min) max. 2.75
噪音量(分貝) (dB(A)) 63 - 65
馬達額定功率(瓦特) (W) max. 1850
總承載重量 (kg) 325
不含配件重量 (kg) 100
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1445 x 750 x 1065

主機規格或內含配件

  • 盤刷: 2 Piece(s)
  • 刮水座，溝槽

設備

  • 啟動牽引馬達
  • 雙水箱系統
洗地機 BD 70/75 W Classic Bp
洗地機 BD 70/75 W Classic Bp

影片

應用範圍
  • 適合零售賣場、購物中心或是五金量販
  • 機場最佳的清潔解決辦法，或是工業廠區與運輸業
  • 特別適合物業管理業，例如體育館
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌