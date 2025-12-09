擁有簡單的操控概念，易於使用，易於維護：電池驅動的BD 70/75 W Classic Bp自驅式手推洗地機非常易於使用，並具有鋁合金罩雙盤式刷頭，另有有兩段機械式盤刷壓力調整，並配有鋁製刮水座，可提供出色的清潔性能。堅固，極緊湊的機器也具有很高的機動性和多功能性。75升的清水汙水箱容積也毫不費力地確保了長時間的運行。