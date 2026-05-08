一流的清潔效果、節能系統、簡單的操作和高度的使用者友善性：我們的駕駛式洗地機 B 110 R 在所有領域都令人信服。由強大的 170 Ah 電池驅動，可透過內建電池充電器方便地充電，工作寬度為 75 公分的盤刷、速度控制水量和 DOSE 清潔劑計量系統確保高效能清潔力和低消耗水和清潔劑。色彩控制的操作標示、簡易操作清潔模式、開關以及 30 種語言的大型彩色顯示器也確保了操作非常簡單。整合了用於節省時間地的清水箱自動加水功能和用於快速清潔污水箱的水箱沖洗系統，以最大限度地提高用戶友善性。這台機器配備了高度可調的駕駛座椅和日間行車燈，提高了工作舒適度和安全性。