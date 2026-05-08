洗地機 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75

駕駛式洗地機 B 110 R 配備 110 公升水箱、 DOSE 清潔劑計量系統、 2 個盤刷以及 170 Ah 電池和內建充電器。

一流的清潔效果、節能系統、簡單的操作和高度的使用者友善性：我們的駕駛式洗地機 B 110 R 在所有領域都令人信服。由強大的 170 Ah 電池驅動，可透過內建電池充電器方便地充電，工作寬度為 75 公分的盤刷、速度控制水量和 DOSE 清潔劑計量系統確保高效能清潔力和低消耗水和清潔劑。色彩控制的操作標示、簡易操作清潔模式、開關以及 30 種語言的大型彩色顯示器也確保了操作非常簡單。整合了用於節省時間地的清水箱自動加水功能和用於快速清潔污水箱的水箱沖洗系統，以最大限度地提高用戶友善性。這台機器配備了高度可調的駕駛座椅和日間行車燈，提高了工作舒適度和安全性。

特點和好處
洗地機 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75: 可調整高度座椅
可調整高度座椅
無論操作員的身高如何，都能獲得完美的坐姿。 清洗中座椅舒適度。 允許更長、無疲勞的工作間隔。
洗地機 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75: 行進速度水量自動控制裝置
行進速度水量自動控制裝置
降速時減少放水量。 省水裝置增加清洗面積。 地面乾燥速度更快，彎道處殘留水的風險更低。
洗地機 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75: 創新KIK感應鑰匙系統
創新KIK感應鑰匙系統
色彩分類可防止操作錯誤。 可以為每個用戶預設清潔模式和其他功能。 針對各個用戶的個人任務進行最佳調整。
堅固的刮水座由壓鑄鋁製成
  • 具有抗撕裂、持久的 Linatex® 刮水條，可實現出色的刮水效果。
  • 快速、簡單地更換刮水條。
  • 接觸牆壁時轉向，從而避免損壞。

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 行進模式
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 750
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 950
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 110 / 110
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) 4500
實際工作面積(平方公尺) (m²/h) 3150
電池 (V/Ah) 24 / 170
電池使用時間 (h) max. 2.5
電池充電時間 (h) 7
電池充電器供電電源 (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
高爬坡能力(角度) (%) 10
刷滾動轉速 (rpm) 180
刷壓 (kg) 75
走道迴旋半徑 (mm) 1750
消耗水量 (l/min) max. 5.7
噪音量(分貝) (dB(A)) 59
馬達額定功率(瓦特) (W) up to 2350
總承載重量 (kg) 650
不含配件重量 (kg) 373
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1695 x 975 x 1315

主機規格或內含配件

  • 包含電池與充電器
  • 弧形吸水刮刀
  • 帶有封閉系統的清潔劑定量罐

設備

  • 快速加水裝置
  • 汙水箱清洗系統
  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 自動清潔劑量調控系統
  • 駐車煞車
  • 電磁閥
  • 雙水箱系統
  • 可調整高度座椅
  • 清水箱水量顯示條: 透過水壓
  • 標準日行燈
  • 少量清潔劑至0.25%
  • 堅固的前保險桿
  • 取決於加水的速度
  • 可透過凱馳Fleet管理遠程雲端軟體更新和損失評估
  • 凱馳設備色彩管理概念
  • 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
  • 拖把或類似物的吊掛底座固定
  • 電磁與機械性浮球開關
  • 圖形化操作介面
洗地機 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75
洗地機 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75
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影片

應用範圍
  • 非常適合在超市、購物中心或醫院使用
  • 也適用於清潔生產區域和倉庫
配件
清潔劑
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