我們的 B 150 R Bp 駕駛式洗地機設備極其精良，使用起來特別簡單、安全，具有出色的清潔效果和每小時約 5400 平方公尺的清洗面積效率，令人印象深刻。除此之外，這要歸功於 150 公升的汙水和清水水箱 - 由於整合的快接加水功能，後者也可以安全、快速地填充。其 90 公分工作寬度、由高品質鑄鋁製成的新型、堅固的刮水座以及隨附的 170 Ah 免維護電池意味著該機器已為任何應用做好了最佳準備。由於設備色彩管理和大型彩色顯示螢幕，它的操作特別容易，可以用 30 種語言控制所有相關設定。然而，為了排除大多數操作員錯誤，我們的專利 KIK 設備管理系統也整合到機器中，可用於提前定義個人存取權限。該機器還標配堅固的鋼製防撞桿、大型滾輪和日間行車燈，以在嚴苛的清潔應用中保護使用者和機器。