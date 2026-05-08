洗地機 B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90
B 150 R Bp 駕駛式洗地機配有 90 公分寬的盤刷頭、鑄鋁刮水座、堅固的衝擊保護、 170 Ah 免維護電池和 150 公升水箱。
我們的 B 150 R Bp 駕駛式洗地機設備極其精良，使用起來特別簡單、安全，具有出色的清潔效果和每小時約 5400 平方公尺的清洗面積效率，令人印象深刻。除此之外，這要歸功於 150 公升的汙水和清水水箱 - 由於整合的快接加水功能，後者也可以安全、快速地填充。其 90 公分工作寬度、由高品質鑄鋁製成的新型、堅固的刮水座以及隨附的 170 Ah 免維護電池意味著該機器已為任何應用做好了最佳準備。由於設備色彩管理和大型彩色顯示螢幕，它的操作特別容易，可以用 30 種語言控制所有相關設定。然而，為了排除大多數操作員錯誤，我們的專利 KIK 設備管理系統也整合到機器中，可用於提前定義個人存取權限。該機器還標配堅固的鋼製防撞桿、大型滾輪和日間行車燈，以在嚴苛的清潔應用中保護使用者和機器。
特點和好處
堅固的刮水座由壓鑄鋁製成
- 具有抗撕裂、持久的 Linatex® 刮水條，可實現出色的刮水效果。
- 快速、簡單地更換刮水條。
- 接觸牆壁時轉向，從而避免損壞。
盤刷系統
- 圓形盤刷與鉤盤都很容易替換
- 盤刷適用於硬質、中度和軟質各類型地板
- 盤刷清潔型號，特別適合光滑表面。
創新KIK感應鑰匙系統
- 不正確操作更好的保護。
- 低廉的維護成本。
- 與各個清潔任務的最佳匹配，而不會使用戶感到不知所措。
Eco節能模式可以節省能源
- 減少能源消耗。
- 每次充電後運轉時間可延長 40% 。
- 甚至更安靜，因此非常適合對噪音敏感的區域（白天清潔、醫院、旅館等）。
內建充電器
- 無需單獨的電池充電器。
- 方便與簡單操作
- 可與各種電池類型一起使用。
大型單色多彩顯示面板
- 邏輯化程式顯示。
- 快速設定與安裝。
容易上手
- 由於具備使用者色彩標示讓操作更簡單
- 容易使用，短時間學習立刻上手。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|電力
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|900
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|1180 - 1180
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|150 / 150
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|7200
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|5040
|電池型式
|無須維修
|電池 (V/Ah)
|36 / 170
|電池使用時間 (h)
|max. 3.5
|電池充電時間 (h)
|approx. 7
|電池充電器供電電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|清洗速度 (km/h)
|8
|高爬坡能力(角度) (%)
|10
|刷滾動轉速 (rpm)
|180
|刷壓 (kg)
|94
|走道迴旋半徑 (cm)
|181
|消耗水量 (l/min)
|max. 7
|噪音量(分貝) (dB(A))
|67
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|up to 2400
|總承載重量 (kg)
|957
|不含配件重量 (kg)
|218
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
主機規格或內含配件
- 盤刷: 2 Piece(s)
- 電池
- 內建充電器
- 弧形吸水刮刀
- 堅固鋁製金屬吸水座
設備
- 快速加水裝置
- 啟動牽引馬達
- 自動停水
- 駐車煞車
- 電磁閥
- 雙水箱系統
- 清水箱水量顯示條: 透過水壓
- 標準日行燈
- 刮水條類型: Linatex國際大品牌
- 堅固的前保險桿
- 取決於加水的速度
- 可透過凱馳Fleet管理遠程雲端軟體更新和損失評估
- 凱馳設備色彩管理概念
- 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
- 拖把或類似物的吊掛底座固定
- 降低曲線速度以提高安全性
- 電磁與機械性浮球開關
- 圖形化操作介面
應用範圍
- 適用於生產車間，倉庫，物流建築和重工業設施
- 多層的停車場
- 用於食品和化學品行業的清潔任務