我們的緊湊型 B 220 R Bp 駕駛式洗地機配備了強大的最新一代壓鑄鋁刮水座、工作寬度為 90 公分的盤刷頭以及節省資源的 DOSE 清潔劑劑量系統，具有出色的清潔效果，令人印象深刻。而且使用起來也極為簡單又安全。除此之外，這要歸功於具有 30 種語言的大型彩色顯示器以及獲得專利的 KIK 設備管理系統，該系統可用於為不同用戶分配不同的存取權限，從而排除操作員錯誤。該機還具有快接加水功能，可快速填充 200 公升清水箱，以及自動沖洗水箱系統，方便清洗汙水箱。其內建充電器可更輕鬆地為強大的 240 Ah 電池充電。 B 220 R Bp 還標配了日間行車燈，以提高能見度，並且 B 220 R Bp 具有鋼製衝擊保護防撞桿，可防止損壞。