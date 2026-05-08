洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

我們的 B 220 R Bp 駕駛式洗地機每小時可清潔 5400 平方公尺的效率。機器配有盤刷頭和 90 公分工作寬度，配有 240 Ah 電池和內建電池充電器。

我們的緊湊型 B 220 R Bp 駕駛式洗地機配備了強大的最新一代壓鑄鋁刮水座、工作寬度為 90 公分的盤刷頭以及節省資源的 DOSE 清潔劑劑量系統，具有出色的清潔效果，令人印象深刻。而且使用起來也極為簡單又安全。除此之外，這要歸功於具有 30 種語言的大型彩色顯示器以及獲得專利的 KIK 設備管理系統，該系統可用於為不同用戶分配不同的存取權限，從而排除操作員錯誤。該機還具有快接加水功能，可快速填充 200 公升清水箱，以及自動沖洗水箱系統，方便清洗汙水箱。其內建充電器可更輕鬆地為強大的 240 Ah 電池充電。 B 220 R Bp 還標配了日間行車燈，以提高能見度，並且 B 220 R Bp 具有鋼製衝擊保護防撞桿，可防止損壞。

特點和好處
堅固的刮水座由壓鑄鋁製成
  • 具有抗撕裂、持久的 Linatex® 刮水條，可實現出色的刮水效果。
  • 快速、簡單地更換刮水條。
  • 接觸牆壁時轉向，從而避免損壞。
盤刷系統
  • 圓形盤刷與鉤盤都很容易替換
  • 盤刷適用於硬質、中度和軟質各類型地板
  • 盤刷清潔型號，特別適合光滑表面。
創新KIK感應鑰匙系統
  • 不正確操作更好的保護。
  • 低廉的維護成本。
  • 與各個清潔任務的最佳匹配，而不會使用戶感到不知所措。
Eco節能模式可以節省能源
  • 減少能源消耗。
  • 每次充電後運轉時間可延長 40% 。
  • 甚至更安靜，因此非常適合對噪音敏感的區域（白天清潔、醫院、旅館等）。
附「 DOSE 」清潔劑計量裝置系統
  • 節省清潔劑。
  • 精確且均勻的劑量（可設定為 0 至 3% ）。
  • 無需清空清水箱即可更換清潔劑。
汙水箱清洗系統
  • 汙水箱容易清洗。
  • 與使用傳統水管清潔相比，節水高達 70% 。
  • 改善衛生。
大型單色多彩顯示面板
  • 邏輯化程式顯示。
  • 容易使用，短時間學習立刻上手。

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 電力
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 900 - 900
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 1180 - 1180
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 220 / 220
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) 9000
電池型式 低維護
電池 (V/Ah) 36 / 240
電池使用時間 (h) max. 5
電池充電時間 (h) approx. 7
電池充電器供電電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
清洗速度 (km/h) 10
高爬坡能力(角度) (%) 10
刷滾動轉速 (rpm) 180 - 180
刷壓 (kg) 94
消耗水量 (l/min) max. 7
噪音量(分貝) (dB(A)) 67
馬達額定功率(瓦特) (W) 2400
總承載重量 (kg) 994
不含配件重量 (kg) 230
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1925 x 1070 x 1420

主機規格或內含配件

  • 盤刷: 2 Piece(s)
  • 電池
  • 內建充電器
  • 弧形吸水刮刀
  • 堅固鋁製金屬吸水座
  • 帶有封閉系統的清潔劑定量罐

設備

  • 快速加水裝置
  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 自動清潔劑量調控系統
  • 駐車煞車
  • 電磁閥
  • 雙水箱系統
  • 清水箱水量顯示條: 透過水壓
  • 標準日行燈
  • 少量清潔劑至0.25%
  • 刮水條類型: Linatex國際大品牌
  • 堅固的前保險桿
  • 取決於加水的速度
  • 可透過凱馳Fleet管理遠程雲端軟體更新和損失評估
  • 凱馳設備色彩管理概念
  • 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
  • 拖把或類似物的吊掛底座固定
  • 降低曲線速度以提高安全性
  • 電磁與機械性浮球開關
  • 圖形化操作介面
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
應用範圍
  • 適用於生產、物流和重工業大廳和倉庫中的應用
  • 多層的停車場
  • 用於食品和化學品行業的清潔任務
配件
清潔劑
官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司