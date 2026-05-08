洗地機 B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
我們的 B 220 R Bp 駕駛式洗地機每小時可清潔 5400 平方公尺的效率。機器配有盤刷頭和 90 公分工作寬度，配有 240 Ah 電池和內建電池充電器。
我們的緊湊型 B 220 R Bp 駕駛式洗地機配備了強大的最新一代壓鑄鋁刮水座、工作寬度為 90 公分的盤刷頭以及節省資源的 DOSE 清潔劑劑量系統，具有出色的清潔效果，令人印象深刻。而且使用起來也極為簡單又安全。除此之外，這要歸功於具有 30 種語言的大型彩色顯示器以及獲得專利的 KIK 設備管理系統，該系統可用於為不同用戶分配不同的存取權限，從而排除操作員錯誤。該機還具有快接加水功能，可快速填充 200 公升清水箱，以及自動沖洗水箱系統，方便清洗汙水箱。其內建充電器可更輕鬆地為強大的 240 Ah 電池充電。 B 220 R Bp 還標配了日間行車燈，以提高能見度，並且 B 220 R Bp 具有鋼製衝擊保護防撞桿，可防止損壞。
特點和好處
堅固的刮水座由壓鑄鋁製成
- 具有抗撕裂、持久的 Linatex® 刮水條，可實現出色的刮水效果。
- 快速、簡單地更換刮水條。
- 接觸牆壁時轉向，從而避免損壞。
盤刷系統
- 圓形盤刷與鉤盤都很容易替換
- 盤刷適用於硬質、中度和軟質各類型地板
- 盤刷清潔型號，特別適合光滑表面。
創新KIK感應鑰匙系統
- 不正確操作更好的保護。
- 低廉的維護成本。
- 與各個清潔任務的最佳匹配，而不會使用戶感到不知所措。
Eco節能模式可以節省能源
- 減少能源消耗。
- 每次充電後運轉時間可延長 40% 。
- 甚至更安靜，因此非常適合對噪音敏感的區域（白天清潔、醫院、旅館等）。
附「 DOSE 」清潔劑計量裝置系統
- 節省清潔劑。
- 精確且均勻的劑量（可設定為 0 至 3% ）。
- 無需清空清水箱即可更換清潔劑。
汙水箱清洗系統
- 汙水箱容易清洗。
- 與使用傳統水管清潔相比，節水高達 70% 。
- 改善衛生。
大型單色多彩顯示面板
- 邏輯化程式顯示。
- 容易使用，短時間學習立刻上手。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|電力
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|900 - 900
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|1180 - 1180
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|220 / 220
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|9000
|電池型式
|低維護
|電池 (V/Ah)
|36 / 240
|電池使用時間 (h)
|max. 5
|電池充電時間 (h)
|approx. 7
|電池充電器供電電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|清洗速度 (km/h)
|10
|高爬坡能力(角度) (%)
|10
|刷滾動轉速 (rpm)
|180 - 180
|刷壓 (kg)
|94
|消耗水量 (l/min)
|max. 7
|噪音量(分貝) (dB(A))
|67
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|2400
|總承載重量 (kg)
|994
|不含配件重量 (kg)
|230
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
主機規格或內含配件
- 盤刷: 2 Piece(s)
- 電池
- 內建充電器
- 弧形吸水刮刀
- 堅固鋁製金屬吸水座
- 帶有封閉系統的清潔劑定量罐
設備
- 快速加水裝置
- 啟動牽引馬達
- 自動停水
- 自動清潔劑量調控系統
- 駐車煞車
- 電磁閥
- 雙水箱系統
- 清水箱水量顯示條: 透過水壓
- 標準日行燈
- 少量清潔劑至0.25%
- 刮水條類型: Linatex國際大品牌
- 堅固的前保險桿
- 取決於加水的速度
- 可透過凱馳Fleet管理遠程雲端軟體更新和損失評估
- 凱馳設備色彩管理概念
- 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
- 拖把或類似物的吊掛底座固定
- 降低曲線速度以提高安全性
- 電磁與機械性浮球開關
- 圖形化操作介面
應用範圍
- 適用於生產、物流和重工業大廳和倉庫中的應用
- 多層的停車場
- 用於食品和化學品行業的清潔任務