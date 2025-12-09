洗地機 BD 50/70 R Classic *KAP

清洗面積可達每小時600坪：電池驅動的BD 50/70 R駕駛式洗地機標準配有盤刷、電池與刮水座組。

使用圖形化操作介面與黃灰色採辨識使用者與維修使用讓主機使用更便利。電池驅動的BD 50/70 R駕駛式洗地機的突出特點之一，其緊湊，狹窄的設計風格便於在狹窄通道迴轉和方便運輸到指定清潔地點，高度的機動性和敏捷性。另外更實用的功能，例如使用選配原廠掛勾將可用的垃圾袋固定器和靜電拖把安裝於主機前，主機便可以同時掃地、洗地、吸水一次完成。最後它比手推式更省力且提升清潔效率。

特點和好處
簡易操作
  • 圖形化設計輕鬆上手
  • 短時間就可以操作
  • 使用者色彩標示，讓主機更容易使用
盤刷清潔模組
  • 堅固耐用的結構含有整合盤刷清潔模組。
  • 多虧了大型大的工作寬度讓清潔效能更高。
  • 刷盤拆卸踏板方便更換盤刷
緊湊、細長設計
  • 高移動力主機。
  • 視野清楚方便清洗。
  • 便利移動。
選購配件: 預掃拖把
  • 預掃，可以幫助預先清潔。
  • 幫助避免吸水管道阻塞。

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 行進模式
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 510
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 900
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 70 / 70
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) 2805
實際工作面積(平方公尺) (m²/h) 1964
電池使用時間 (h) max. 3
清洗速度 (km/h) max. 5.5
高爬坡能力(角度) (%) 8
刷滾動轉速 (rpm) 155
刷壓 (kg) 19.5
走道迴旋半徑 (mm) 1650
消耗水量 (l/min) max. 2.3
噪音量(分貝) (dB(A)) min. 66
總承載重量 (kg) 345
不含配件重量 (kg) 112
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1310 x 590 x 1060

主機規格或內含配件

  • 盤刷: 1 Piece(s)

設備

  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 電磁閥
  • 刮水條: 1 Piece(s)
  • 雙水箱系統
影片

應用範圍
  • 非常適合在超市、購物中心或醫院使用
