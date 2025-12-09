使用圖形化操作介面與黃灰色採辨識使用者與維修使用讓主機使用更便利。電池驅動的BD 50/70 R駕駛式洗地機的突出特點之一，其緊湊，狹窄的設計風格便於在狹窄通道迴轉和方便運輸到指定清潔地點，高度的機動性和敏捷性。另外更實用的功能，例如使用選配原廠掛勾將可用的垃圾袋固定器和靜電拖把安裝於主機前，主機便可以同時掃地、洗地、吸水一次完成。最後它比手推式更省力且提升清潔效率。