洗地機 BD 75/120 R Classic Bp
易於操作、靈活的駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp。工作寬度為 75 公分，標準配有 2 個紅色盤刷和 120 升水箱容量。還包括：凱馳創新的 KIK 設備管理感應式鑰匙系統。
功能強大且非常人性化：我們的電池自趨式駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp 採用固定盤刷模組和 75 公分的工作寬度，適用於超市、購物中心、醫院或生產區和倉庫等區域的清潔任務。凱馳獨有的顏色管理使操作變得極其簡單。凱馳創新的 KIK 感應式鑰匙系統提供管理設備的支持，該系統基本上可以減少任何操作錯誤。放水量取決於速度，確保了低消耗，可以隨時調整。用戶還可以受益於日間工作燈以提高被動安全性。
特點和好處
大型電池放置箱可容納300Ah的電池體積
- 長時間使用而不中斷清潔
- 大電池容量提高清洗面積。
- 最大生產力。
行進速度水量自動控制裝置
- 降速時減少放水量。
- 省水裝置增加清洗面積。
- 地面乾燥速度更快，彎道處殘留水的風險更低。
符合人體工學設計，針對亞洲人身材設計
- 座椅可以根據用戶的需要進行調整。
- 最大的靈活性。
- 高工作舒適度。
防滑輪胎
- 避免濕地打滑。
- 增加使用者安全性。
- 高度可靠。
1030 mm弧形刮水座為標準配備
- 出色的吸塵效果。
- 在不同類型的地板上快速乾燥。
- 接觸牆壁時轉向，從而避免損壞。
創新KIK感應鑰匙系統
- 色彩分類可防止操作錯誤。
- 可以為每個用戶預設清潔模式和其他功能。
- 針對各個用戶的個人任務進行最佳調整。
LED工作頭燈
- 白天增加可見度。
- 還可在黑暗中改善可視度。
- 增加使用者安全性。
穩固的防撞導輪
- 提升轉向時的安全性。
- 有效保護水箱損壞。
- 有效防止自驅馬達損壞。
經濟高效！Eco省電模式
- 清潔劑不耗水。
- 降低電池消耗並增加運行時間。
- 降低噪聲敏感區域應用的運行噪聲。
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|碳刷馬達
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|750
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|950
|清水與污水水箱 ( 公升 ) ( )
|120 / 120
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|max. 4500
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|3150
|清洗速度 (km/h)
|max. 6
|高爬坡能力(角度) (%)
|max. 10
|刷滾動轉速 (rpm)
|180
|刷壓 (kg)
|75
|走道迴旋半徑 (cm)
|175
|消耗水量 (l/min)
|max. 5
|噪音量(分貝) (dB(A))
|min. 59 - max. 63
|不含配件重量 (kg)
|236
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1660 x 1035 x 1480
主機規格或內含配件
- 盤刷: 2 Piece(s)
- 弧形吸水刮刀
設備
- Tank-in-tank 系統
- 啟動牽引馬達
- 自動停水
- 電磁閥
- 標準日行燈
- 刮水條類型: 天然橡膠
- 凱馳設備色彩管理概念
- 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
- 拖把或類似物的吊掛底座固定
- 圖形化操作介面
應用範圍
- 非常適合在超市、購物中心或醫院使用
- 也適用於清潔生產區域和倉庫