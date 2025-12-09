洗地機 BD 75/120 R Classic Bp

易於操作、靈活的駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp。工作寬度為 75 公分，標準配有 2 個紅色盤刷和 120 升水箱容量。還包括：凱馳創新的 KIK 設備管理感應式鑰匙系統。

功能強大且非常人性化：我們的電池自趨式駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp 採用固定盤刷模組和 75 公分的工作寬度，適用於超市、購物中心、醫院或生產區和倉庫等區域的清潔任務。凱馳獨有的顏色管理使操作變得極其簡單。凱馳創新的 KIK 感應式鑰匙系統提供管理設備的支持，該系統基本上可以減少任何操作錯誤。放水量取決於速度，確保了低消耗，可以隨時調整。用戶還可以受益於日間工作燈以提高被動安全性。

特點和好處
大型電池放置箱可容納300Ah的電池體積
  • 長時間使用而不中斷清潔
  • 大電池容量提高清洗面積。
  • 最大生產力。
行進速度水量自動控制裝置
  • 降速時減少放水量。
  • 省水裝置增加清洗面積。
  • 地面乾燥速度更快，彎道處殘留水的風險更低。
符合人體工學設計，針對亞洲人身材設計
  • 座椅可以根據用戶的需要進行調整。
  • 最大的靈活性。
  • 高工作舒適度。
防滑輪胎
  • 避免濕地打滑。
  • 增加使用者安全性。
  • 高度可靠。
1030 mm弧形刮水座為標準配備
  • 出色的吸塵效果。
  • 在不同類型的地板上快速乾燥。
  • 接觸牆壁時轉向，從而避免損壞。
創新KIK感應鑰匙系統
  • 色彩分類可防止操作錯誤。
  • 可以為每個用戶預設清潔模式和其他功能。
  • 針對各個用戶的個人任務進行最佳調整。
LED工作頭燈
  • 白天增加可見度。
  • 還可在黑暗中改善可視度。
  • 增加使用者安全性。
穩固的防撞導輪
  • 提升轉向時的安全性。
  • 有效保護水箱損壞。
  • 有效防止自驅馬達損壞。
經濟高效！Eco省電模式
  • 清潔劑不耗水。
  • 降低電池消耗並增加運行時間。
  • 降低噪聲敏感區域應用的運行噪聲。

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 碳刷馬達
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 750
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 950
清水與污水水箱 ( 公升 ) ( ) 120 / 120
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) max. 4500
實際工作面積(平方公尺) (m²/h) 3150
清洗速度 (km/h) max. 6
高爬坡能力(角度) (%) max. 10
刷滾動轉速 (rpm) 180
刷壓 (kg) 75
走道迴旋半徑 (cm) 175
消耗水量 (l/min) max. 5
噪音量(分貝) (dB(A)) min. 59 - max. 63
不含配件重量 (kg) 236
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1660 x 1035 x 1480

主機規格或內含配件

  • 盤刷: 2 Piece(s)
  • 弧形吸水刮刀

設備

  • Tank-in-tank 系統
  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 電磁閥
  • 標準日行燈
  • 刮水條類型: 天然橡膠
  • 凱馳設備色彩管理概念
  • 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
  • 拖把或類似物的吊掛底座固定
  • 圖形化操作介面
應用範圍
  • 非常適合在超市、購物中心或醫院使用
  • 也適用於清潔生產區域和倉庫
