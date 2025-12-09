功能強大且非常人性化：我們的電池自趨式駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp 採用固定盤刷模組和 75 公分的工作寬度，適用於超市、購物中心、醫院或生產區和倉庫等區域的清潔任務。凱馳獨有的顏色管理使操作變得極其簡單。凱馳創新的 KIK 感應式鑰匙系統提供管理設備的支持，該系統基本上可以減少任何操作錯誤。放水量取決於速度，確保了低消耗，可以隨時調整。用戶還可以受益於日間工作燈以提高被動安全性。