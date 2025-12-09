單盤洗地機 BDS 43/180 C Classic UL

全新設計的單盤洗地機BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz)採用全新馬達設計，堅固耐用，適合對應多種地板清洗。無須維護且具備1500W功率。

德國凱馳全新單盤洗地機BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz)提供了超值的價格但有絕佳的地板清洗功能。採用1500W高效能馬達，適合絕大多數的地板材質。工作寬度為43公分(17吋)適合一般區域使用。主機採用堅固機身，長效使用，無皮帶帶動，更無維修費用。可選鉤盤或盤刷搭配，或搭配不同刷布使用，從地板清潔到晶化一台機種多種應用。

特點和好處
強大的馬達
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 強大對應各類清潔與地板維護
  • 價格優惠且低維護成本
防鏽齒輪、軸承
  • 採用高硬度橡膠包附金屬滾輪，對比市售機種較不容易磨損降低維護成本
  • 比皮帶驅動扭力更大更好清潔
  • 安靜、堅固且不需維護成本
簡易操作
  • 方便與簡單操作
  • 主機可平衡與靜音的操作
整合式電源接口
  • 其他機型可選配乾式吸塵器搭配使用
  • 提升清潔效果

技術規格

驅動類型
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 430
工作高度(公厘) (mm) 90
刷滾動轉速 (rpm) 180
刷壓 (g/cm²/kg) 30 / 43
噪音量(分貝) (dB(A)) 63
電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 60
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 48.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 590 x 430 x 1180

主機規格或內含配件

  • 鉤盤

設備

  • 水箱(選配): 10 l
  

影片

應用範圍
  • 物業管理清潔公共建築與辦公室清潔。
  • 徹底清潔所有地板-從硬地板到地毯
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

