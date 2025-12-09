單盤洗地機 BDS 43/180 C Classic UL
全新設計的單盤洗地機BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz)採用全新馬達設計，堅固耐用，適合對應多種地板清洗。無須維護且具備1500W功率。
德國凱馳全新單盤洗地機BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz)提供了超值的價格但有絕佳的地板清洗功能。採用1500W高效能馬達，適合絕大多數的地板材質。工作寬度為43公分(17吋)適合一般區域使用。主機採用堅固機身，長效使用，無皮帶帶動，更無維修費用。可選鉤盤或盤刷搭配，或搭配不同刷布使用，從地板清潔到晶化一台機種多種應用。
特點和好處
強大的馬達
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 強大對應各類清潔與地板維護
- 價格優惠且低維護成本
防鏽齒輪、軸承
- 採用高硬度橡膠包附金屬滾輪，對比市售機種較不容易磨損降低維護成本
- 比皮帶驅動扭力更大更好清潔
- 安靜、堅固且不需維護成本
簡易操作
- 方便與簡單操作
- 主機可平衡與靜音的操作
整合式電源接口
- 其他機型可選配乾式吸塵器搭配使用
- 提升清潔效果
技術規格
技術規格
|驅動類型
主要操作功能
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|430
|工作高度(公厘) (mm)
|90
|刷滾動轉速 (rpm)
|180
|刷壓 (g/cm²/kg)
|30 / 43
|噪音量(分貝) (dB(A))
|63
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|48.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|590 x 430 x 1180
主機規格或內含配件
- 鉤盤
設備
- 水箱(選配): 10 l
主要操作功能
影片
應用範圍
- 物業管理清潔公共建築與辦公室清潔。
- 徹底清潔所有地板-從硬地板到地毯