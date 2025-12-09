德國凱馳全新單盤洗地機BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz)提供了超值的價格但有絕佳的地板清洗功能。採用1500W高效能馬達，適合絕大多數的地板材質。工作寬度為43公分(17吋)適合一般區域使用。主機採用堅固機身，長效使用，無皮帶帶動，更無維修費用。可選鉤盤或盤刷搭配，或搭配不同刷布使用，從地板清潔到晶化一台機種多種應用。