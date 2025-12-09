壓力清洗機 HD 7/20 G
全新設計的HD 7/20 G冷水引擎式高壓清洗機具有每小時700公升水流量。推車設計方便移動、維護保養。而堅固的主結構與曲軸式幫浦低轉速且使用壽命長。特別適合建築工地、工業與農業使用，甚至是搭配凱馳的太陽能設備清潔或是全新延長桿滾刷清洗。
德國凱馳冷水引擎式高壓清洗機HD 7/20 G沿用專業用高壓清洗機的耐久性與高品質。每小時700公升水流量與高壓力的操作壓力、具備強大的引擎適合用於無法使用電源的地區-如建築工地、工業或是農業機具或飼養區域的清潔，甚至是搭配凱馳的太陽能設備清潔或是全新延長桿滾刷清洗。高移動力且容易維護維修都成為這主機最佳的優勢。沿用德國凱馳專業用的高品質配件、曲軸式幫浦都讓主機成為最佳的機種。
特點和好處
沒有電線羈絆，採用引擎獨立操作不須接上電源就可以使用 主機將配置 Stage V 的五期環保引擎。 方便拉繩啟動引擎
絕佳行動力防穿刺大型輪胎提供最佳移動力 最緊湊與輕巧方便的機種，在有侷限的區域也能移動自如 為了實現出色的機動性，舒適的運輸和節省空間的存儲–非常適合標準汽車。
堅固耐久堅固的管狀鋼製框架可靠地保護機器免受損壞。 經過驗證的安全技術，例如熱力和安全閥以及過濾器。 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦。
配件收納容易
- 軟管掛鉤和配件存儲收納，便於存儲和攜帶。
- 符合人體工程學的手把和軟管存儲掛鉤。
技術規格
技術規格
|水量 (l/h)
|700
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|200 / 20
|最大壓力(Bar) (bar/MPa)
|250 / 25
|進水口
|3/4″
|驅動類型
|汽油驅動
|引擎形式
|G210FA
|多人同時使用
|1
|移動行動力
|高
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|36.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|43
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|878 x 538 x 702
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 標準
- 高壓管長度: 10 m
- 強力噴頭
- 進水過濾器
設備
- 籠式骨架
- 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦