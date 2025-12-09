德國凱馳冷水引擎式高壓清洗機HD 7/20 G沿用專業用高壓清洗機的耐久性與高品質。每小時700公升水流量與高壓力的操作壓力、具備強大的引擎適合用於無法使用電源的地區-如建築工地、工業或是農業機具或飼養區域的清潔，甚至是搭配凱馳的太陽能設備清潔或是全新延長桿滾刷清洗。高移動力且容易維護維修都成為這主機最佳的優勢。沿用德國凱馳專業用的高品質配件、曲軸式幫浦都讓主機成為最佳的機種。