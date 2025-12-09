壓力清洗機 HD 7/20 G

全新設計的HD 7/20 G冷水引擎式高壓清洗機具有每小時700公升水流量。推車設計方便移動、維護保養。而堅固的主結構與曲軸式幫浦低轉速且使用壽命長。特別適合建築工地、工業與農業使用，甚至是搭配凱馳的太陽能設備清潔或是全新延長桿滾刷清洗。

德國凱馳冷水引擎式高壓清洗機HD 7/20 G沿用專業用高壓清洗機的耐久性與高品質。每小時700公升水流量與高壓力的操作壓力、具備強大的引擎適合用於無法使用電源的地區-如建築工地、工業或是農業機具或飼養區域的清潔，甚至是搭配凱馳的太陽能設備清潔或是全新延長桿滾刷清洗。高移動力且容易維護維修都成為這主機最佳的優勢。沿用德國凱馳專業用的高品質配件、曲軸式幫浦都讓主機成為最佳的機種。

特點和好處
壓力清洗機 HD 7/20 G: 沒有電線羈絆，採用引擎獨立操作
不須接上電源就可以使用 主機將配置 Stage V 的五期環保引擎。 方便拉繩啟動引擎
壓力清洗機 HD 7/20 G: 絕佳行動力
防穿刺大型輪胎提供最佳移動力 最緊湊與輕巧方便的機種，在有侷限的區域也能移動自如 為了實現出色的機動性，舒適的運輸和節省空間的存儲–非常適合標準汽車。
壓力清洗機 HD 7/20 G: 堅固耐久
堅固的管狀鋼製框架可靠地保護機器免受損壞。 經過驗證的安全技術，例如熱力和安全閥以及過濾器。 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦。
配件收納容易
  • 軟管掛鉤和配件存儲收納，便於存儲和攜帶。
  • 符合人體工程學的手把和軟管存儲掛鉤。

技術規格

技術規格

水量 (l/h) 700
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 200 / 20
最大壓力(Bar) (bar/MPa) 250 / 25
進水口 3/4″
驅動類型 汽油驅動
引擎形式 G210FA
多人同時使用 1
移動行動力
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 36.2
重量(包裝後公斤) (kg) 43
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 878 x 538 x 702

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: 標準
  • 高壓管長度: 10 m
  • 強力噴頭
  • 進水過濾器

設備

  • 籠式骨架
  • 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

