符合人體工學、可移動、強大且緊湊： HD 4/10 X Classic 高壓清洗機以其耐用可靠的組件（例如三活塞幫浦和感應電機）以及緊湊而堅固的設計給人留下了深刻的印象。自動洩壓系統可有效保護高壓零組件，從而確保較長的使用壽命和極低的維修和維護成本。此外，槍把可以使用長時間、無疲勞地工作。符合人體工學且用戶友好的 HD 4/10 X Classic 非常易於使用，並且由於其整合的軟管捲盤和可伸縮手把，確保了高度的用戶舒適度。 HD 4/10 X Classic 高壓清洗機的最高壓力為 100 bar ，每小時水量為 400 公升，並配有穩定的移動滾輪，便於運輸和使用現場的高機動性，適用於多種應用，例如用於建築行業或偶爾的車輛清潔。