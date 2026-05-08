壓力清洗機 HD 4/10 X Classic
HD 4/10 X Classic 高壓清洗機，自動洩壓和整合式軟管捲盤。由於可伸縮拉手和堅固的輪子，非常符合人體工學和移動性。
符合人體工學、可移動、強大且緊湊： HD 4/10 X Classic 高壓清洗機以其耐用可靠的組件（例如三活塞幫浦和感應電機）以及緊湊而堅固的設計給人留下了深刻的印象。自動洩壓系統可有效保護高壓零組件，從而確保較長的使用壽命和極低的維修和維護成本。此外，槍把可以使用長時間、無疲勞地工作。符合人體工學且用戶友好的 HD 4/10 X Classic 非常易於使用，並且由於其整合的軟管捲盤和可伸縮手把，確保了高度的用戶舒適度。 HD 4/10 X Classic 高壓清洗機的最高壓力為 100 bar ，每小時水量為 400 公升，並配有穩定的移動滾輪，便於運輸和使用現場的高機動性，適用於多種應用，例如用於建築行業或偶爾的車輛清潔。
特點和好處
出色的機動性
- 堅固的 D180 大型滾輪非常適合惡劣地形的應用。
- 可伸縮把手，方便短距離運輸。
- 附加手把可以更輕鬆地搬運機器，例如：向上台階。
完美的人體工學
- 只需一個開關即可實現萬無一失的操作。
- 符合人體工學且輕鬆啟動的槍把，使用方便。
- 方便的配件存放。
卓越的可靠性
- 自動洩壓保護液壓零組件。
- 經過驗證的高壓系統和長壽命馬達。
- 內部零組件受到外殼的有效保護。
緊湊的設計
- 由於重量輕，非常容易運輸。
- 節省空間且易於收納。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|127
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|400
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar)
|100
|最大壓力(Bar) (bar)
|145
|功率(kW)或(W) (W)
|1800
|電源線 (m)
|5
|移動行動力
|高
|顏色
|灰色
|不含配件重量 (kg)
|17.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|21
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|335 x 320 x 845
主機規格或內含配件
- 強力噴頭
設備
- 三活塞柱斜盤式幫浦: 不鏽鋼柱塞
- 壓力控制開關
應用範圍
- 建築業或偶爾車輛清潔的理想應用