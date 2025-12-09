壓力清洗機 HD 8/18-4M
緊湊、高移動力、冷水的HD 8 / 18-4 M專業用高壓清洗機，帶4極低速運行三相電動機和自動洩壓功能。高清潔性能與節能。
德國凱馳緊湊、具備高移動且功能強大的HD 8 / 18-4 M專業用高壓高壓洗機專可垂直和水平操作而設計，可提供最大的使用靈活性。其中值得提的細節，例如水量壓力控制(Servo Control)，我們用於直接調節噴槍上水量和工作壓力的裝置，以及這種可靠機器的易操作性和不占空間，確保了最大的舒適度。新的幫浦技術由帶有壓力開關控制的4極慢速運行的三相馬達驅動，可提深相較過去機種20％更高清潔性能和能源效率。自動洩壓功能可保護高壓組件免於待機操作中的負載。 EASY！Force高壓噴槍，利用高壓噴射的反沖力將握力減小到零，而EASY！Lock快拆接頭則使處理速度比傳統的螺絲安裝快五倍，而又不影響耐用性或使用壽命，確保您可以長時間清潔而不疲勞，並節省了配件拆裝時間。有多個收納處可用於將配件直接收納在機器上，以確保安全運輸。
特點和好處
高品質設備自動卸壓裝置延長產品使用壽命 強力4級低速電動馬達 高品質黃銅幫浦頭
絕佳行動力只需按一下按鈕即可收回推動手拉桿，而增加了機器的緊湊性並減少了使用空間需求 放置於工作車上不佔空間 整合於主機收納節省安裝與攜帶便利性
容易維修幫浦置於主機底部方便維修與更換 僅需要移除主機外蓋即可進行電子設備維修 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護幫浦不會因為髒污垢受損。
高效率且節省時間
- Easy!Force高壓噴槍減少高壓工作的不適
- Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
提高能源效率
- 全新設計的三柱塞斜盤馬達可以減少水流量與壓力流失
- 提升20%清潔效率與節能
彈性的操作方式
- 可直立或橫擺操作
- 橫擺操作主機的滾輪不會碰觸到地面提升穩定性
方便的配件收納處
- 可放置泡沫噴槍的托架
- EASY!Lock TR20黃銅鎖可以讓噴頭與強力地板刷鎖在主機上而不需要另外拿取
- 具備螺旋噴頭收納槽
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|380 - 760
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|最大壓力(Bar) (bar/MPa)
|270 / 27
|功率(kW)或(W) (kW)
|4.6
|電源線 (m)
|5
|進水口
|3/4″
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|40.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|44.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|400 x 455 x 700
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 無後座力清潔技術
- 噴桿: 840 mm
- 強力噴頭
- 水量壓力調節器
設備
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 最高品質
- 壓力控制開關
影片
應用範圍
- 特別適合在建築工地或運輸業車輛清洗