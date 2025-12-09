德國凱馳緊湊、具備高移動且功能強大的HD 8 / 18-4 M專業用高壓高壓洗機專可垂直和水平操作而設計，可提供最大的使用靈活性。其中值得提的細節，例如水量壓力控制(Servo Control)，我們用於直接調節噴槍上水量和工作壓力的裝置，以及這種可靠機器的易操作性和不占空間，確保了最大的舒適度。新的幫浦技術由帶有壓力開關控制的4極慢速運行的三相馬達驅動，可提深相較過去機種20％更高清潔性能和能源效率。自動洩壓功能可保護高壓組件免於待機操作中的負載。 EASY！Force高壓噴槍，利用高壓噴射的反沖力將握力減小到零，而EASY！Lock快拆接頭則使處理速度比傳統的螺絲安裝快五倍，而又不影響耐用性或使用壽命，確保您可以長時間清潔而不疲勞，並節省了配件拆裝時間。有多個收納處可用於將配件直接收納在機器上，以確保安全運輸。