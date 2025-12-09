壓力清洗機 HD 8/18-4M

緊湊、高移動力、冷水的HD 8 / 18-4 M專業用高壓清洗機，帶4極低速運行三相電動機和自動洩壓功能。高清潔性能與節能。

德國凱馳緊湊、具備高移動且功能強大的HD 8 / 18-4 M專業用高壓高壓洗機專可垂直和水平操作而設計，可提供最大的使用靈活性。其中值得提的細節，例如水量壓力控制(Servo Control)，我們用於直接調節噴槍上水量和工作壓力的裝置，以及這種可靠機器的易操作性和不占空間，確保了最大的舒適度。新的幫浦技術由帶有壓力開關控制的4極慢速運行的三相馬達驅動，可提深相較過去機種20％更高清潔性能和能源效率。自動洩壓功能可保護高壓組件免於待機操作中的負載。 EASY！Force高壓噴槍，利用高壓噴射的反沖力將握力減小到零，而EASY！Lock快拆接頭則使處理速度比傳統的螺絲安裝快五倍，而又不影響耐用性或使用壽命，確保您可以長時間清潔而不疲勞，並節省了配件拆裝時間。有多個收納處可用於將配件直接收納在機器上，以確保安全運輸。

特點和好處
高品質設備
自動卸壓裝置延長產品使用壽命 強力4級低速電動馬達 高品質黃銅幫浦頭
絕佳行動力
只需按一下按鈕即可收回推動手拉桿，而增加了機器的緊湊性並減少了使用空間需求 放置於工作車上不佔空間 整合於主機收納節省安裝與攜帶便利性
容易維修
幫浦置於主機底部方便維修與更換 僅需要移除主機外蓋即可進行電子設備維修 大型，簡易清潔的清水過濾器可以保護幫浦不會因為髒污垢受損。
高效率且節省時間
  • Easy!Force高壓噴槍減少高壓工作的不適
  • Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
提高能源效率
  • 全新設計的三柱塞斜盤馬達可以減少水流量與壓力流失
  • 提升20%清潔效率與節能
彈性的操作方式
  • 可直立或橫擺操作
  • 橫擺操作主機的滾輪不會碰觸到地面提升穩定性
方便的配件收納處
  • 可放置泡沫噴槍的托架
  • EASY!Lock TR20黃銅鎖可以讓噴頭與強力地板刷鎖在主機上而不需要另外拿取
  • 具備螺旋噴頭收納槽

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 380 - 760
進水溫度(攝氏度) (°C) 60
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
最大壓力(Bar) (bar/MPa) 270 / 27
功率(kW)或(W) (kW) 4.6
電源線 (m) 5
進水口 3/4″
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 40.9
重量(包裝後公斤) (kg) 44.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 400 x 455 x 700

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: 無後座力清潔技術
  • 噴桿: 840 mm
  • 強力噴頭
  • 水量壓力調節器

設備

  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管種類: 最高品質
  • 壓力控制開關
壓力清洗機 HD 8/18-4M

應用範圍
  • 特別適合在建築工地或運輸業車輛清洗
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

