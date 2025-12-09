壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic

HD 6/15-4 高效率高壓冷水清洗機具有每小時600公升的水流量與最大壓力190Bar。另外配置高效能曲軸往復式幫浦，陶瓷活塞並有最新的封裝方式，提升清潔效能，高工作量與主機使用壽命。

HD 6/15-4為德國凱馳最對於冷水高壓使用頻繁且需長時間使用的行業所設計特殊款式，在外觀上它具備最簡易的維修介面，手推車的造型與大型移動滾輪都讓清潔時移動更為便利不費力。而它也具備德國凱馳最新曲軸式幫浦與低轉速4極馬達，除了可以增加清潔能力提供超大高壓與延長使用時間，也減少維修節省成本，延長產品壽命。在主機也附有配件收納盒與電源線；高壓管收納固定處設計。使用者也可以選購外接清潔劑噴罐泡沫洗車。

特點和好處
壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic: 堅固耐久
堅固耐久
大型曲軸式幫浦與其堅固連接於柱塞的滾珠培林 陶瓷活塞減少污垢附著更耐用 高效能的油封讓工作可以延長更久
壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic: 更容易維護
更容易維護
大型外殼方便進行主機維護或更換零件 大型進水過濾器保護幫浦異物造成損壞 整合噴頭收納盒
壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic: 更佳清潔能力
更佳清潔能力
德國凱馳專利強力噴頭，或可選配各角度或類型噴頭對應清潔不同需求 高工作量可進行大面積清洗作業
最佳的移動力
  • 大型滾輪與符合人體工學的手把讓主機更具備移動性
  • 把手可摺疊讓收納更方便

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 450 - 600
進水溫度(攝氏度) (°C) 60
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 70 - 150 / 7 - 15
最大壓力(Bar) (bar) 190
功率(kW)或(W) (kW) 3.4
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 48.6
重量(包裝後公斤) (kg) 56.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 709 x 469 x 1000

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: 標準
  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管規格: DN 6, 250 Bar
  • 不鏽鋼噴桿: 850 mm
  • 強力噴頭

設備

  • 抗扭結系統
  • 壓力控制開關
  • 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦
壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic
壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic
壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic
應用範圍
  • 汽車清潔
  • 清潔戶外
  • 工作間清潔
  • 工作站清潔
  • 游泳池清潔
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

