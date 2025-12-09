壓力清洗機 HD 6/15-4 Classic
HD 6/15-4 高效率高壓冷水清洗機具有每小時600公升的水流量與最大壓力190Bar。另外配置高效能曲軸往復式幫浦，陶瓷活塞並有最新的封裝方式，提升清潔效能，高工作量與主機使用壽命。
HD 6/15-4為德國凱馳最對於冷水高壓使用頻繁且需長時間使用的行業所設計特殊款式，在外觀上它具備最簡易的維修介面，手推車的造型與大型移動滾輪都讓清潔時移動更為便利不費力。而它也具備德國凱馳最新曲軸式幫浦與低轉速4極馬達，除了可以增加清潔能力提供超大高壓與延長使用時間，也減少維修節省成本，延長產品壽命。在主機也附有配件收納盒與電源線；高壓管收納固定處設計。使用者也可以選購外接清潔劑噴罐泡沫洗車。
特點和好處
堅固耐久大型曲軸式幫浦與其堅固連接於柱塞的滾珠培林 陶瓷活塞減少污垢附著更耐用 高效能的油封讓工作可以延長更久
更容易維護大型外殼方便進行主機維護或更換零件 大型進水過濾器保護幫浦異物造成損壞 整合噴頭收納盒
更佳清潔能力德國凱馳專利強力噴頭，或可選配各角度或類型噴頭對應清潔不同需求 高工作量可進行大面積清洗作業
最佳的移動力
- 大型滾輪與符合人體工學的手把讓主機更具備移動性
- 把手可摺疊讓收納更方便
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|450 - 600
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|70 - 150 / 7 - 15
|最大壓力(Bar) (bar)
|190
|功率(kW)或(W) (kW)
|3.4
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|48.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|56.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|709 x 469 x 1000
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 標準
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管規格: DN 6, 250 Bar
- 不鏽鋼噴桿: 850 mm
- 強力噴頭
設備
- 抗扭結系統
- 壓力控制開關
- 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦
應用範圍
- 汽車清潔
- 清潔戶外
- 工作間清潔
- 工作站清潔
- 游泳池清潔