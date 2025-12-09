HD 6/15-4為德國凱馳最對於冷水高壓使用頻繁且需長時間使用的行業所設計特殊款式，在外觀上它具備最簡易的維修介面，手推車的造型與大型移動滾輪都讓清潔時移動更為便利不費力。而它也具備德國凱馳最新曲軸式幫浦與低轉速4極馬達，除了可以增加清潔能力提供超大高壓與延長使用時間，也減少維修節省成本，延長產品壽命。在主機也附有配件收納盒與電源線；高壓管收納固定處設計。使用者也可以選購外接清潔劑噴罐泡沫洗車。