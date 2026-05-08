壓力清洗機 HD 6/15-4 M Classic

堅固、多功能的高壓清洗機，配有鋼製框架、四極低速馬達、帶黃銅缸的曲軸幫浦頭，可實現長停機時間和低維護工作。

凱馳 HD 6/15-4 M Classic 高壓清洗機操作簡便，擁有令人印象深刻的堅固結構設計、高品質耐用的組件以及卓越的多功能性。這款中階機型適用於各種清潔任務，例如清潔車輛、生產設施、農業機械和設備，以及外牆清潔和市政清潔。耐用的曲軸幫浦配備黃銅幫浦頭，可在高達 60°C 的水溫下工作，並可調節水量和工作壓力。四極低速馬達的低速運轉也減少了幫浦的磨損，內建水過濾器。由於維護方便，所有重要組件均可輕鬆拆卸，只需幾個步驟即可完成。 HD 6/15-4 M Classic 巧妙的設計概念與精心設計的配件收納。

特點和好處
壓力清洗機 HD 6/15-4 M Classic: 4 極低速馬達
4 極低速馬達
降低馬達速度以減少幫浦的磨損。 引擎壽命長。 引擎振動非常低。
壓力清洗機 HD 6/15-4 M Classic: 堅固的曲軸幫浦，配有黃銅缸蓋
堅固的曲軸幫浦，配有黃銅缸蓋
使用壽命長，維護成本低。 壓力和水量可以在幫浦本身上調節。 具備吸力功能，水溫最高可達 60°C 。
壓力清洗機 HD 6/15-4 M Classic: 維護簡單
維護簡單
只需幾個簡單的步驟即可存取所有重要組件。 透過機油視窗可以輕鬆讀取油的填充量和品質。 無需任何工具即可拆卸和清潔整合式水過濾器。
方便的配件收納處
  • 具有用於存放噴頭和小零件的實用存儲空間。
  • 可以安全存放高壓軟管。
  • 配有用於電源線的整合式附件掛鉤。
帶有 EASY!Lock 連接的配件*適用於Easy!Lock機種
  • 堅固耐用的配件。
  • 快速安裝和打包，以及輕鬆更換配件。
  • 操作簡單、直覺。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 600
進水溫度(攝氏度) (°C) 60
工作壓力(Bar) (bar) 150
最大壓力(Bar) (bar) 190
電源線 (m) 5
進水口 1″
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 51.6
重量(包裝後公斤) (kg) 64.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 740 x 528 x 952
應用範圍
  • 車輛高壓清洗
  • 可用於清潔外牆
  • 清潔工業中的生產機械，例如噴漆車間、食品生產或製造業
  • 建築、農業和市政部門機器和設備的高壓清洗
  • 清潔公共空間，例如公共廣場、車道、噴泉或停車場
配件
清潔劑
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