壓力清洗機 HD 6/15-4 M Classic
堅固、多功能的高壓清洗機，配有鋼製框架、四極低速馬達、帶黃銅缸的曲軸幫浦頭，可實現長停機時間和低維護工作。
凱馳 HD 6/15-4 M Classic 高壓清洗機操作簡便，擁有令人印象深刻的堅固結構設計、高品質耐用的組件以及卓越的多功能性。這款中階機型適用於各種清潔任務，例如清潔車輛、生產設施、農業機械和設備，以及外牆清潔和市政清潔。耐用的曲軸幫浦配備黃銅幫浦頭，可在高達 60°C 的水溫下工作，並可調節水量和工作壓力。四極低速馬達的低速運轉也減少了幫浦的磨損，內建水過濾器。由於維護方便，所有重要組件均可輕鬆拆卸，只需幾個步驟即可完成。 HD 6/15-4 M Classic 巧妙的設計概念與精心設計的配件收納。
特點和好處
4 極低速馬達降低馬達速度以減少幫浦的磨損。 引擎壽命長。 引擎振動非常低。
堅固的曲軸幫浦，配有黃銅缸蓋使用壽命長，維護成本低。 壓力和水量可以在幫浦本身上調節。 具備吸力功能，水溫最高可達 60°C 。
維護簡單只需幾個簡單的步驟即可存取所有重要組件。 透過機油視窗可以輕鬆讀取油的填充量和品質。 無需任何工具即可拆卸和清潔整合式水過濾器。
方便的配件收納處
- 具有用於存放噴頭和小零件的實用存儲空間。
- 可以安全存放高壓軟管。
- 配有用於電源線的整合式附件掛鉤。
帶有 EASY!Lock 連接的配件*適用於Easy!Lock機種
- 堅固耐用的配件。
- 快速安裝和打包，以及輕鬆更換配件。
- 操作簡單、直覺。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|600
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar)
|150
|最大壓力(Bar) (bar)
|190
|電源線 (m)
|5
|進水口
|1″
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|51.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|64.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|740 x 528 x 952
應用範圍
- 車輛高壓清洗
- 可用於清潔外牆
- 清潔工業中的生產機械，例如噴漆車間、食品生產或製造業
- 建築、農業和市政部門機器和設備的高壓清洗
- 清潔公共空間，例如公共廣場、車道、噴泉或停車場