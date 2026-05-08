凱馳 HD 6/15-4 M Classic 高壓清洗機操作簡便，擁有令人印象深刻的堅固結構設計、高品質耐用的組件以及卓越的多功能性。這款中階機型適用於各種清潔任務，例如清潔車輛、生產設施、農業機械和設備，以及外牆清潔和市政清潔。耐用的曲軸幫浦配備黃銅幫浦頭，可在高達 60°C 的水溫下工作，並可調節水量和工作壓力。四極低速馬達的低速運轉也減少了幫浦的磨損，內建水過濾器。由於維護方便，所有重要組件均可輕鬆拆卸，只需幾個步驟即可完成。 HD 6/15-4 M Classic 巧妙的設計概念與精心設計的配件收納。