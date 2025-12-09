壓力清洗機 HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S 專業用冷水高壓清洗機提供優質、高效能和有用的輔助系統。專為符合人體工學的工作和最大的便攜性而設計。
HD 10/25-4 S 專業用冷水高壓清洗機將人體工學工作提升到一個新的水平。實用設計的 EASY!Force Advanced 槍把無需任何握持力即可輕鬆使用。旋轉 1050 mm 不銹鋼噴槍桿可實現最高效率。 Servo Control 水流量控制器讓用戶能夠直接從槍把 / 噴槍控制壓力和水量。輔助系統和 LED 狀態顯示器也增強了使用者友善的設計。您可以信賴凱馳使用最好的材料來保證最高、最持久的品質。機器內部有一個耐磨的幫浦，配有不銹鋼活塞和黃銅幫浦頭。 HD 10/25-4 S 由帶有空氣 - 水冷卻系統的 4 極低速馬達驅動。整合式鋁製框架托架減輕了重量，提供了輕質且耐磨的底盤，使起重機裝載成為一種選擇。直立結構，即馬達和幫浦裝置以垂直佈置方式安裝，在實踐中提供了最大的便攜性。緊湊的設計還融入了巧妙的配件儲存，例如儲物格和可調節掛鉤。
特點和好處
基於馬達和幫浦組垂直擺設的緊湊型立式設計概念佔地面積小，節省空間。 易於操縱和運輸。 最大的穩定性確保機器站立穩定。
帶空氣 - 水冷卻系統的 4 極低速馬達、帶不銹鋼活塞和黃銅幫浦頭的幫浦使用壽命長，維護成本低。 高性能、高效率。 具備吸力功能，水溫高達 60°C 。
智慧設計的服務概念，方便現場快速操作方便的機油顯示和整合在底盤上的排油孔。 模組化結構，包括幫浦、馬達和控制電路。
輔助系統和 LED 狀態顯示
- 整合電子式主機監控
- 過載或低載電壓時自動關機
- 漏油或極向錯誤時自動關機
帶有 EASY!Lock 的多種配件
- 壓力和水量可以透過位於噴槍和槍桿之間的Servo Control水流量控制器進行調節。
- EASY!Force Advanced 無需任何固定力即可實現無疲勞工作。
- 旋轉 1050 mm 不銹鋼噴桿。
全方位的配件和連接套件
- 儲物處。
- 可調式掛鉤，例如用於存放第二支噴桿或電線。
- 高壓軟管的收納。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|500 - 1000
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|60
|工作壓力(Bar) (bar)
|80 - 200
|最大壓力(Bar) (bar)
|250
|功率(kW)或(W) (kW)
|8
|電源線 (m)
|5
|噴頭尺寸
|060
|進水口
|1″
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|67
|重量(包裝後公斤) (kg)
|75.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|607 x 518 x 1063
主機規格或內含配件
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 最高品質
- 高壓管規格: ID 8, 315 Bar
- 噴桿: 1050 mm
- 強力噴頭
- 水量壓力調節器
設備
- 四極三相水氣冷馬達
- 三活塞柱斜盤式幫浦: 不鏽鋼柱塞
- 壓力控制開關
- 內置濾水雜質過濾器
- LED顯示馬達電子保護系統
- 機油視窗
- 黃銅入水孔環
應用範圍
- 清潔農業拖拉機、機器和農具
- 建築工地上的清潔機器和設備，例如水泥攪拌機、鷹架、輪式裝載機、挖掘機或混凝土泵
- 清潔工業中的生產機械，例如噴漆車間、食品生產或製造業
- 清潔運輸部門的車輛，例如卡車、船舶、飛機或公共汽車
- 清潔公共空間，例如公共廣場、車道、噴泉或停車場