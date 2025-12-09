HD 10/25-4 S 專業用冷水高壓清洗機將人體工學工作提升到一個新的水平。實用設計的 ​​ EASY!Force Advanced 槍把無需任何握持力即可輕鬆使用。旋轉 1050 mm 不銹鋼噴槍桿可實現最高效率。 Servo Control 水流量控制器讓用戶能夠直接從槍把 / 噴槍控制壓力和水量。輔助系統和 LED 狀態顯示器也增強了使用者友善的設計。您可以信賴凱馳使用最好的材料來保證最高、最持久的品質。機器內部有一個耐磨的幫浦，配有不銹鋼活塞和黃銅幫浦頭。 HD 10/25-4 S 由帶有空氣 - 水冷卻系統的 4 極低速馬達驅動。整合式鋁製框架托架減輕了重量，提供了輕質且耐磨的底盤，使起重機裝載成為一種選擇。直立結構，即馬達和幫浦裝置以垂直佈置方式安裝，在實踐中提供了最大的便攜性。緊湊的設計還融入了巧妙的配件儲存，例如儲物格和可調節掛鉤。