大功率熱水高壓清洗機，配置的4衝程汽油發動機和電子啟動器，操作無需電源。各種部件皆於堅固的管狀鋼結構內，在重型應用中可提供全面的保護。其框架經過專門設計，可以用起重機或叉車進行機械搬運。發動機配置了自動減速設施，在工作間可以降低速度，並延長了高壓清洗機的使用壽命。標準電子啟動器，提高啟動舒適性。高級材質高壓幫浦，例如黃銅柱頭，不銹鋼閥，鍍鎳鉻不銹鋼活塞，有助於確 保長使用壽命以及高性能運行特徵。壓力卸壓閥，集成式壓力以及水流控制以及蒸汽模式，確保其性能可以適合各種清潔任務。高性能燃爐，直立加熱盤管以及非爆震連續點火，30°C到98°C之間無級可調。安全特徵，例如機油短缺，安全閥，水位低停機以及加熱油位低停機，有助於在惡劣的日常工況下保護機器。帶裝置式滴油除鈣劑（DGT）的子浮箱，將該裝置與飲用水源可靠隔離開，並保護接觸水的各種部件免遭水垢和其他沉澱。 ________________________________________ 特點和優點 非常便於使用 在缺水時，自動關閉燃燒器，提供過熱保護 易按式噴槍採用人性化設計，便於使用。 採用電動起動器，起動省力。 性能極佳 燃燒器輸出功率高，帶有豎直加熱線圈和連續點火裝置，不會爆燃。 用於清除頑固的沉積物。 採用兩個整體式柴油和汽油箱，用於無中斷運行。