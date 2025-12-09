壓力清洗機 HDS 1000 De EASY!Force

燃油熱水高壓清洗機，帶子浮箱，防垢保護，燃油短缺保護，蒸汽量以及無級可調壓力以及水流速。在高壓下混合清潔劑。電子和人工啟動。另外全新EASY!Force技術的高壓清洗機具備德國最新工藝設計外型與耐用的馬達與幫浦，另外全新EASY!Force無後座力技術與EASY!Lock快接鎖設計，帶來全新高壓清潔體驗。

大功率熱水高壓清洗機，配置的4衝程汽油發動機和電子啟動器，操作無需電源。各種部件皆於堅固的管狀鋼結構內，在重型應用中可提供全面的保護。其框架經過專門設計，可以用起重機或叉車進行機械搬運。發動機配置了自動減速設施，在工作間可以降低速度，並延長了高壓清洗機的使用壽命。標準電子啟動器，提高啟動舒適性。高級材質高壓幫浦，例如黃銅柱頭，不銹鋼閥，鍍鎳鉻不銹鋼活塞，有助於確 保長使用壽命以及高性能運行特徵。壓力卸壓閥，集成式壓力以及水流控制以及蒸汽模式，確保其性能可以適合各種清潔任務。高性能燃爐，直立加熱盤管以及非爆震連續點火，30°C到98°C之間無級可調。安全特徵，例如機油短缺，安全閥，水位低停機以及加熱油位低停機，有助於在惡劣的日常工況下保護機器。帶裝置式滴油除鈣劑（DGT）的子浮箱，將該裝置與飲用水源可靠隔離開，並保護接觸水的各種部件免遭水垢和其他沉澱。 ________________________________________ 特點和優點 非常便於使用 在缺水時，自動關閉燃燒器，提供過熱保護 易按式噴槍採用人性化設計，便於使用。 採用電動起動器，起動省力。 性能極佳 燃燒器輸出功率高，帶有豎直加熱線圈和連續點火裝置，不會爆燃。 用於清除頑固的沉積物。 採用兩個整體式柴油和汽油箱，用於無中斷運行。

特點和好處
壓力清洗機 HDS 1000 De EASY!Force: 最適當的使用方便性
最適當的使用方便性
當水源短缺或過熱時鍋爐自動停機 符合人體工學的噴槍方便性設計
壓力清洗機 HDS 1000 De EASY!Force: 最佳的清潔效率
最佳的清潔效率
高輸出的鍋爐與直式加熱裝置，在啟動時完全不會產生爆炸 適用於移除頑垢 主機有汽油與柴油兩款可以延長使用時間。
壓力清洗機 HDS 1000 De EASY!Force: 符合人體工學，柴油引擎驅動
符合人體工學，柴油引擎驅動
主機將配置 Stage V 的五期環保引擎。 啟動毫不費力的電子啟動器
使用者友善介面
  • 在工作暫停時主機會自動待速。可保護引擎與節省能源
  • 多虧了堅固的鋼性籠型結構可使用於吊掛移動。

技術規格

技術規格

水量 (l/h) 450 - 900
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
最高溫度(供水12°度) (°C) min. 80 - max. 98
滿載加熱油消耗 (kg/h) 5.6
噴頭尺寸 048
燃料箱 (l) 34
燃油 輕油 / 柴油
驅動類型 柴油
引擎製造商 野馬
引擎形式 L 100 V
多人同時使用 1
移動行動力 工作站
重量(包括配件) (kg) 188.3
重量(包裝後公斤) (kg) 194.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1100 x 750 x 785

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: EASY!Force Advanced
  • 強力噴頭
  • 水量壓力調節器

設備

  • 高壓管長度: 15 m
  • 高壓管種類: 最高品質
  • 高壓管規格: ID 8, 315 Bar
  • 籠式骨架
  • 電子啟動
  • 防汙鋼外框架
