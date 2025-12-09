HDS 8/20 De 熱水高壓清洗機配備強大的電啟動柴油引擎、堅固耐用的曲軸幫浦以及高效的鍋爐技術。即使在沒有電源的區域等較惡劣的條件下，也能提供卓越的清潔效果。這台機器非常適合建築業、公共部門或建築服務承包商使用，每小時可提供 800 公升水量，在清除頑固污垢時可提供 200 bar 的工作壓力。內建 30 公升燃油箱，確保高壓清洗機可長時間使用。久經考驗的安全技術，包括恆溫安全閥、水過濾器、排氣溫度監控和軟阻尼系統 (SDS) ，能夠可靠地保護所有重要零件，而堅固的管狀鋼框架則可保護機器免受外部損壞。防刺穿輪胎、帶駐車煞車的轉向滾輪 / 腳輪、符合人體工學的推桿以及使用者友好的單鍵開關均為標準配備。高壓軟管和噴槍等配件可輕鬆直接收納在機器上。