壓力清洗機 HDS 8/20 De
HDS 8/20 De 熱水高壓清洗機配備強大的柴油引擎和堅固的凱馳曲軸幫浦，即使在沒有電源連接的情況下也給人留下了深刻的印象。
HDS 8/20 De 熱水高壓清洗機配備強大的電啟動柴油引擎、堅固耐用的曲軸幫浦以及高效的鍋爐技術。即使在沒有電源的區域等較惡劣的條件下，也能提供卓越的清潔效果。這台機器非常適合建築業、公共部門或建築服務承包商使用，每小時可提供 800 公升水量，在清除頑固污垢時可提供 200 bar 的工作壓力。內建 30 公升燃油箱，確保高壓清洗機可長時間使用。久經考驗的安全技術，包括恆溫安全閥、水過濾器、排氣溫度監控和軟阻尼系統 (SDS) ，能夠可靠地保護所有重要零件，而堅固的管狀鋼框架則可保護機器免受外部損壞。防刺穿輪胎、帶駐車煞車的轉向滾輪 / 腳輪、符合人體工學的推桿以及使用者友好的單鍵開關均為標準配備。高壓軟管和噴槍等配件可輕鬆直接收納在機器上。
特點和好處
符合人體工學，柴油引擎驅動不須接上電源就可以使用 主機將配置 Stage V 的五期環保引擎。 具有方便的電啟動功能。
絕佳行動力大型防刺穿輪胎和帶駐車煞車的轉向滾輪 / 腳輪。 推手把便於運輸和操作。 多虧了堅固的鋼性籠型結構可使用於吊掛移動。
堅固的設計，適合最艱鉅的工作堅固的管狀鋼框架可保護機器免受外部影響。 經過驗證的安全技術，例如熱力和安全閥以及過濾器。 適用於租賃業務和建築業的起重機裝載。
配件概念
- 所有配件零件均可直接收納在機器上。
- Easy!Force高壓噴槍減少高壓工作的不適
- 符合人體工程學的手把和軟管存儲掛鉤。
技術規格
技術規格
|水量 (l/h)
|800
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|200 / 20
|最高溫度(供水12°度) (°C)
|max. 80
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|30
|滿載加熱油消耗 (kg/h)
|5.9
|燃料箱 (l)
|30
|燃油
|柴油 / 輕油
|驅動類型
|柴油
|多人同時使用
|1
|移動行動力
|推車式
|重量(包括配件) (kg)
|243
|重量(包裝後公斤) (kg)
|248
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1130 x 910 x 895
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: EASY!Force Advanced
- 強力噴頭
設備
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 長效
- 高壓管規格: ID 8, 315 Bar
- 籠式骨架
- 電子啟動
- 防汙鋼外框架
影片
應用範圍
- 非常適合清潔建築或運輸業的機器或車輛
- 供清潔專業人員和公務當局使用，去除頑固污垢