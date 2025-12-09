壓力清洗機 HDS 8/20 De

HDS 8/20 De 熱水高壓清洗機配備強大的柴油引擎和堅固的凱馳曲軸幫浦，即使在沒有電源連接的情況下也給人留下了深刻的印象。

HDS 8/20 De 熱水高壓清洗機配備強大的電啟動柴油引擎、堅固耐用的曲軸幫浦以及高效的鍋爐技術。即使在沒有電源的區域等較惡劣的條件下，也能提供卓越的清潔效果。這台機器非常適合建築業、公共部門或建築服務承包商使用，每小時可提供 800 公升水量，在清除頑固污垢時可提供 200 bar 的工作壓力。內建 30 公升燃油箱，確保高壓清洗機可長時間使用。久經考驗的安全技術，包括恆溫安全閥、水過濾器、排氣溫度監控和軟阻尼系統 (SDS) ，能夠可靠地保護所有重要零件，而堅固的管狀鋼框架則可保護機器免受外部損壞。防刺穿輪胎、帶駐車煞車的轉向滾輪 / 腳輪、符合人體工學的推桿以及使用者友好的單鍵開關均為標準配備。高壓軟管和噴槍等配件可輕鬆直接收納在機器上。

特點和好處
壓力清洗機 HDS 8/20 De: 符合人體工學，柴油引擎驅動
符合人體工學，柴油引擎驅動
不須接上電源就可以使用 主機將配置 Stage V 的五期環保引擎。 具有方便的電啟動功能。
壓力清洗機 HDS 8/20 De: 絕佳行動力
絕佳行動力
大型防刺穿輪胎和帶駐車煞車的轉向滾輪 / 腳輪。 推手把便於運輸和操作。 多虧了堅固的鋼性籠型結構可使用於吊掛移動。
壓力清洗機 HDS 8/20 De: 堅固的設計，適合最艱鉅的工作
堅固的設計，適合最艱鉅的工作
堅固的管狀鋼框架可保護機器免受外部影響。 經過驗證的安全技術，例如熱力和安全閥以及過濾器。 適用於租賃業務和建築業的起重機裝載。
配件概念
  • 所有配件零件均可直接收納在機器上。
  • Easy!Force高壓噴槍減少高壓工作的不適
  • 符合人體工程學的手把和軟管存儲掛鉤。

技術規格

技術規格

水量 (l/h) 800
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 200 / 20
最高溫度(供水12°度) (°C) max. 80
進水溫度(攝氏度) (°C) 30
滿載加熱油消耗 (kg/h) 5.9
燃料箱 (l) 30
燃油 柴油 / 輕油
驅動類型 柴油
多人同時使用 1
移動行動力 推車式
重量(包括配件) (kg) 243
重量(包裝後公斤) (kg) 248
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1130 x 910 x 895

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: EASY!Force Advanced
  • 強力噴頭

設備

  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管種類: 長效
  • 高壓管規格: ID 8, 315 Bar
  • 籠式骨架
  • 電子啟動
  • 防汙鋼外框架
應用範圍
  • 非常適合清潔建築或運輸業的機器或車輛
  • 供清潔專業人員和公務當局使用，去除頑固污垢
