強大的熱水高壓清洗機HDS緊湊入門款：德國凱馳：HDS 6/14 C具有獨特的eco！效率模式，結合了經濟，環保的清潔，為使用者提供了極大的便利。 EASY！FORCE高壓噴槍和EASY！LOCK快接鎖確保輕鬆的工作和節省安裝和拆卸的時間：當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。大型移動輪和前多動向前輪能讓主機更輕鬆的移動，而堅固的底盤與燃油箱和清潔劑整合一起，同時也可以輕鬆負重使用。配件噴嘴等的有收納盒，將主機與配件都完美的整合於主機上。