壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force

採用EASY!FORCE技術的冷熱水高壓清洗機，採用環保模式，主機前方大型調控鍵，整合式燃油與清潔劑箱、帶軟質握把的噴槍。

強大的熱水高壓清洗機HDS緊湊入門款：德國凱馳：HDS 8/18 C具有獨特的eco！效率模式，結合了經濟，環保的清潔，為使用者提供了極大的便利。 EASY！FORCE高壓噴槍和EASY！LOCK快接鎖確保輕鬆的工作和節省安裝和拆卸的時間：當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。大型移動輪和前多動向前輪能讓主機更輕鬆的移動，而堅固的底盤與燃油箱和清潔劑整合一起，同時也可以輕鬆負重使用。配件噴嘴有收納盒，將主機與配件都完美的整合於主機上。

特點和好處
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force: 高效率
高效率
Eco環保經濟模式-即使在長時間使用下都可以經濟與兼具環保。 減少油耗與減少二氧化碳排放達20%。 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑。
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force: 便利使用
便利使用
直覺式操作且配有大型可視單鍵操作選擇。 大型油槽開口。 清潔劑桶，軟水劑可從主機外部方便地填充，而無需打開主機上蓋。
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force: 收納處
收納處
可存放噴頭與工具等的附鎖置物箱。 收納鉤可以收納高壓管與電源線。 整合噴桿固定處讓移動更便利。
可靠
  • 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
  • 大型進水過濾器防止髒污進入損壞幫浦。
  • 軟水系統可以保護鍋爐的加熱管避免水垢或鈣化受損。
移動行動力
  • 主結構推桿配置大型滾輪與前端方向滾輪。
  • 底盤具備大型整合基座。
  • 傾斜輔助能減少障礙物例如台階或街邊。
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
  • 最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。
  • Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 300 - 800
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
最高溫度(供水12°度) (°C) min. 80 - max. 155
功率(kW)或(W) (kW) 6
滿載加熱油消耗 (kg/h) 5
節能模式加熱耗油數值 (kg/h) 4
電源線 (m) 5
燃料箱 (l) 15
重量(包括配件) (kg) 120.6
重量(包裝後公斤) (kg) 129.4
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1060 x 650 x 920

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: EASY!Force Advanced
  • 噴桿: 1050 mm
  • 強力噴頭

設備

  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管規格: ID 8, 315 Bar
  • 軟式抑制系統防脈衝震動
  • 壓力控制開關
  • 整合燃油與清潔劑水箱
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
應用範圍
  • 汽車清潔
  • 裝備或機具清潔
  • 工作間清潔
  • 清潔戶外
  • 工作站清潔
  • 門面牆壁清潔
  • 游泳池清潔
  • 清潔運動設施
  • 清潔生產線
  • 清潔生產系統
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌