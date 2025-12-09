壓力清洗機 HDS 8/18 C Classic EASY!Force
採用EASY!FORCE技術的冷熱水高壓清洗機，採用環保模式，主機前方大型調控鍵，整合式燃油與清潔劑箱、帶軟質握把的噴槍。
強大的熱水高壓清洗機HDS緊湊入門款：德國凱馳：HDS 8/18 C具有獨特的eco！效率模式，結合了經濟，環保的清潔，為使用者提供了極大的便利。 EASY！FORCE高壓噴槍和EASY！LOCK快接鎖確保輕鬆的工作和節省安裝和拆卸的時間：當EASY！FORCE高壓噴槍利用高壓噴嘴進行清潔時，高壓後座力將降到到零，EASY！LOCK快接鎖安裝或卸除時比常規螺釘快五倍，但不會失去任密合性或使用壽命。大型移動輪和前多動向前輪能讓主機更輕鬆的移動，而堅固的底盤與燃油箱和清潔劑整合一起，同時也可以輕鬆負重使用。配件噴嘴有收納盒，將主機與配件都完美的整合於主機上。
特點和好處
高效率Eco環保經濟模式-即使在長時間使用下都可以經濟與兼具環保。 減少油耗與減少二氧化碳排放達20%。 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑。
便利使用直覺式操作且配有大型可視單鍵操作選擇。 大型油槽開口。 清潔劑桶，軟水劑可從主機外部方便地填充，而無需打開主機上蓋。
收納處可存放噴頭與工具等的附鎖置物箱。 收納鉤可以收納高壓管與電源線。 整合噴桿固定處讓移動更便利。
可靠
- 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
- 大型進水過濾器防止髒污進入損壞幫浦。
- 軟水系統可以保護鍋爐的加熱管避免水垢或鈣化受損。
移動行動力
- 主結構推桿配置大型滾輪與前端方向滾輪。
- 底盤具備大型整合基座。
- 傾斜輔助能減少障礙物例如台階或街邊。
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
- 最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。
- Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|300 - 800
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|最高溫度(供水12°度) (°C)
|min. 80 - max. 155
|功率(kW)或(W) (kW)
|6
|滿載加熱油消耗 (kg/h)
|5
|節能模式加熱耗油數值 (kg/h)
|4
|電源線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|15
|重量(包括配件) (kg)
|120.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|129.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1060 x 650 x 920
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: EASY!Force Advanced
- 噴桿: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管規格: ID 8, 315 Bar
- 軟式抑制系統防脈衝震動
- 壓力控制開關
- 整合燃油與清潔劑水箱
應用範圍
- 汽車清潔
- 裝備或機具清潔
- 工作間清潔
- 清潔戶外
- 工作站清潔
- 門面牆壁清潔
- 游泳池清潔
- 清潔運動設施
- 清潔生產線
- 清潔生產系統