HDS 10/21-4 M 是中量級中最強大的熱水高壓清潔機之一，其複雜的人體工學設計和高度的用戶友善性也令人印象深刻。其低速 4 極水冷馬達、帶陶瓷活堅固 3 活塞幫浦以及經濟的ECO節能模式可同時確保最佳性能和可靠、經濟的運作。配備水流量控制(Servo Control)的節能型 EASY!Force Advanced 高壓槍把、採用專利噴 ​ 頭技術的 1050 mm 長噴桿以及 EASY!Lock 快速安裝接口也為標準配備，可實現無疲勞且節省時間工作。許多其他設備和性能細節也令人印象深刻，例如優化的鍋爐燃燒、 2 個清潔劑槽、方便的移動概念、廣泛的安全技術、只需一個開關的簡單操作或巧妙的收納配件。