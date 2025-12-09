壓力清洗機 HDS 10/21 M

使用者友善、功能強大的熱水高壓清洗機，配有 4 極水冷馬達、經濟的 eco!efficiency 模式和 2 個清潔劑槽。

HDS 10/21-4 M 是中量級中最強大的熱水高壓清潔機之一，其複雜的人體工學設計和高度的用戶友善性也令人印象深刻。其低速 4 極水冷馬達、帶陶瓷活堅固 3 活塞幫浦以及經濟的ECO節能模式可同時確保最佳性能和可靠、經濟的運作。配備水流量控制(Servo Control)的節能型 EASY!Force Advanced 高壓槍把、採用專利噴 ​ 頭技術的 1050 mm 長噴桿以及 EASY!Lock 快速安裝接口也為標準配備，可實現無疲勞且節省時間工作。許多其他設備和性能細節也令人印象深刻，例如優化的鍋爐燃燒、 2 個清潔劑槽、方便的移動概念、廣泛的安全技術、只需一個開關的簡單操作或巧妙的收納配件。

特點和好處
高效能
  • Eco環保經濟模式-即使在長時間使用下都可以經濟與兼具環保。
  • 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損。
帶有 EASY!Lock 的多種配件
  • EASY!Force Advanced 無需任何固定力即可實現無疲勞工作。
  • 壓力和水量可以透過位於噴槍和槍桿之間的Servo Control水流量控制器進行調節。
  • 旋轉 1050 mm 不銹鋼噴桿。
最高效能
  • 高效率、久經考驗的「德國製造」鍋爐燃燒器技術。
  • 四極電機與三柱塞式斜盤幫浦。
  • 水冷式馬達具備高效能與更耐用。
操作可性度
  • 易於接近的水過濾器可保護幫浦免受水中污垢顆粒的影響。
  • 安全閥、缺水和燃油保護確保了機器的可用性。
  • 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
多個儲存空間可存放整合到機器中的配件
  • 儲存空間可存放全系列配件。包括 2 個用於軟管和電源線的掛鉤。
  • 寬大儲物盒收納清潔劑、手套或工具。
清潔劑量調整裝置
  • 能隨時從一號清潔劑箱調整到二號。
  • 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑。
行動力概念
  • 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪。
  • 整合式移動輔助裝置可輕鬆越過障礙物，例如台階和路緣。
  • 推手把便於運輸和操作。
容易控制
  • 一個開關可以開啟所有功能。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 500 - 1000
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
最大壓力(Bar) (bar) 240
最高溫度(供水12°度) (°C) min. 80 - max. 155
功率(kW)或(W) (kW) 8
滿載加熱油消耗 (kg/h) 7.3
節能模式加熱耗油數值 (kg/h) 5.8
電源線 (m) 5
燃料箱 (l) 25
重量(包括配件) (kg) 167.1
重量(包裝後公斤) (kg) 177
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1300 x 800 x 1140

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: EASY!Force Advanced
  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管種類: 長效
  • 高壓管規格: DN 8, 400 bar
  • 噴桿: 1050 mm
  • 強力噴頭
  • 高壓噴管

設備

  • 清潔劑功能: 20+10公升水箱
  • 防扭
  • 清潔劑、污垢去除劑與燃油都可於由外添加
  • 控制裝置含燈號顯示
  • 壓力控制開關
  • 雙清潔劑盒
  • 缺水保護裝置
影片

應用範圍
  • 汽車清潔
  • 裝備或機具清潔
  • 工作間清潔
  • 清潔戶外
  • 工作站清潔
  • 門面牆壁清潔
  • 游泳池清潔
  • 清潔運動設施
  • 清潔生產線
  • 清潔生產系統
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

