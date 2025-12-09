壓力清洗機 HDS 10/21 M
使用者友善、功能強大的熱水高壓清洗機，配有 4 極水冷馬達、經濟的 eco!efficiency 模式和 2 個清潔劑槽。
HDS 10/21-4 M 是中量級中最強大的熱水高壓清潔機之一，其複雜的人體工學設計和高度的用戶友善性也令人印象深刻。其低速 4 極水冷馬達、帶陶瓷活堅固 3 活塞幫浦以及經濟的ECO節能模式可同時確保最佳性能和可靠、經濟的運作。配備水流量控制(Servo Control)的節能型 EASY!Force Advanced 高壓槍把、採用專利噴 頭技術的 1050 mm 長噴桿以及 EASY!Lock 快速安裝接口也為標準配備，可實現無疲勞且節省時間工作。許多其他設備和性能細節也令人印象深刻，例如優化的鍋爐燃燒、 2 個清潔劑槽、方便的移動概念、廣泛的安全技術、只需一個開關的簡單操作或巧妙的收納配件。
特點和好處
高效能
- Eco環保經濟模式-即使在長時間使用下都可以經濟與兼具環保。
- 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損。
帶有 EASY!Lock 的多種配件
- EASY!Force Advanced 無需任何固定力即可實現無疲勞工作。
- 壓力和水量可以透過位於噴槍和槍桿之間的Servo Control水流量控制器進行調節。
- 旋轉 1050 mm 不銹鋼噴桿。
最高效能
- 高效率、久經考驗的「德國製造」鍋爐燃燒器技術。
- 四極電機與三柱塞式斜盤幫浦。
- 水冷式馬達具備高效能與更耐用。
操作可性度
- 易於接近的水過濾器可保護幫浦免受水中污垢顆粒的影響。
- 安全閥、缺水和燃油保護確保了機器的可用性。
- 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
多個儲存空間可存放整合到機器中的配件
- 儲存空間可存放全系列配件。包括 2 個用於軟管和電源線的掛鉤。
- 寬大儲物盒收納清潔劑、手套或工具。
清潔劑量調整裝置
- 能隨時從一號清潔劑箱調整到二號。
- 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑。
行動力概念
- 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪。
- 整合式移動輔助裝置可輕鬆越過障礙物，例如台階和路緣。
- 推手把便於運輸和操作。
容易控制
- 一個開關可以開啟所有功能。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|500 - 1000
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|最大壓力(Bar) (bar)
|240
|最高溫度(供水12°度) (°C)
|min. 80 - max. 155
|功率(kW)或(W) (kW)
|8
|滿載加熱油消耗 (kg/h)
|7.3
|節能模式加熱耗油數值 (kg/h)
|5.8
|電源線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|25
|重量(包括配件) (kg)
|167.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|177
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1300 x 800 x 1140
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: EASY!Force Advanced
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 長效
- 高壓管規格: DN 8, 400 bar
- 噴桿: 1050 mm
- 強力噴頭
- 高壓噴管
設備
- 清潔劑功能: 20+10公升水箱
- 防扭
- 清潔劑、污垢去除劑與燃油都可於由外添加
- 控制裝置含燈號顯示
- 壓力控制開關
- 雙清潔劑盒
- 缺水保護裝置
影片
應用範圍
- 汽車清潔
- 裝備或機具清潔
- 工作間清潔
- 清潔戶外
- 工作站清潔
- 門面牆壁清潔
- 游泳池清潔
- 清潔運動設施
- 清潔生產線
- 清潔生產系統