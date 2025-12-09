壓力清洗機 HDS 7/11-4M Classic
超級型熱水高壓清洗機，不僅可以完成一流的清潔作業，還特別耐用，操作簡單。凱馳獨特的新ECO模式，降低清潔成本。當機器設置為ECO模式時，可降低40%的能源。這樣不僅節省運行成本，並且環保。
新式超級型熱水高壓清洗機，具有6個主要特色。1.環保新ECO模式，更高的效率，服務開關用於控制水硬度、渦輪風機、精確清潔劑計量，經過優化的燃爐技術以及高效率幫浦。2.使用者可以利用簡易的操作面板來執行清潔。噴槍支架，LED顯示，低摩擦高壓管，以及其他特徵。3.清潔性能專利噴嘴技術、陶瓷活塞、渦輪風機以及加大幫浦效率，確保清潔高效率。針對應用面上，特別滿足客戶的要求。4.機動性兩個滾輪，大橡膠輪胎車輪，人體工程學握把，提升搬運便利度，並確保最大操縱性。5.防腐性能，高硬度，結實的底盤，機器保護系統，3活塞軸向幫浦及陶瓷活塞，耐熱煙氣出口等等保證。6. 簡易排除錯誤，益於保養與維修。
特點和好處
高效率在Eco環保經濟模式，主機將會最高維持在攝氏60度機最經濟環保狀態運行。 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損。
最高效能高效能，專利鍋爐燃燒效果佳。 4極、低轉速電子馬達保證長時間工作。
操作可性度大型整合式網狀水過濾器可保護高壓幫浦受到污染物而損壞。 如果燃燒溫度超過攝氏300度整合式燃燒監控會自動停止驅動馬達。 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
收納處
- 安全和充足地存放防護裝備、配件和清潔劑。
- 收納鉤可以收納高壓管與電源線。
行動力概念
- 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪。
- 整合式移動輔助裝置可輕鬆越過障礙物，例如台階和路緣。
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
- 最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。
- Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|350 - 700
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|30 - 110 / 3 - 11
|最高溫度(供水12°度) (°C)
|min. 80 - max. 155
|功率(kW)或(W) (kW)
|3.4
|滿載加熱油消耗 (kg/h)
|4.6
|節能模式加熱耗油數值 (kg/h)
|3.7
|電源線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|25
|重量(包括配件) (kg)
|153.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|165.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: EASY!Force Advanced
- 高壓管長度: 10 m
- 高壓管種類: 長效
- 噴桿: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 清潔劑功能: 20+10公升水箱
- 防扭
- 清潔劑、污垢去除劑與燃油都可於由外添加
- 控制裝置含燈號顯示
- 壓力控制開關
- LED電子控制
- 雙清潔劑盒
- 缺水保護裝置
應用範圍
- 汽車清潔
- 裝備或機具清潔
- 工作間清潔
- 工作站清潔
- 門面牆壁清潔
- 游泳池清潔
- 清潔生產系統
- 清潔生產線
- 清潔運動設施