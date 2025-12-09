壓力清洗機 HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW EASY!Force
HDS-E 3.3/25-4 M Ec採用電子加熱鍋爐技術，而不會造成排煙問題。多虧了創新的鍋爐的隔燃燒效率與節能模式讓這款機種有絕佳的效能與環保。另外全新EASY!Force技術的高壓清洗機具備德國最新工藝設計外型與耐用的馬達與幫浦，另外全新EASY!Force無後座力技術與EASY!Lock快接鎖設計，帶來全新高壓清潔體驗。
創新、有效的鍋爐隔熱技術可將待機模式下的功耗降低40％，並使我們的HDS-E 3.3 / 25-4 M Ec熱水高壓清洗機成為市場上最有效的電加熱設備之一的機器 - 儘管為高功率的加熱（24kW）和非常高的最高工作溫度85°C。 （選購的伺服控制Servo Control，連續運行時也可以達到70°C。）同樣重要的是：eco！效率模式，可在不需要最高溫度時自動將機器切換到經濟的60°C運行。使用EASY！Force高壓噴槍，利用高壓反沖力將使用者的握力降低到零，以及EASY！Lock快速安裝配件，比使用傳統的螺絲連接快5倍，拆卸速度快，機器使用非常方便。因此，這種高壓清洗器始終是需要無煙排放的首選，例如：在室內車間，不能使用產生廢氣的機器。
特點和好處
特別可以運行最高工作溫度大型副水箱(最高溫度85度) 連續操作可以維持在45度以上，或是使用Servo Control可以到70度以上
行動力概念主結構推桿配置大型滾輪與前端方向滾輪。 傾斜輔助能減少障礙物例如台階或街邊
高性能效率，低花費成本採用高隔熱材質減少待機時熱能效率流失約40% 特殊節能模式
操作概念
- 收納鉤可以收納高壓管與電源線。
- 清楚標示的控制介面
- 中央控制LED控制顯示介面
節省能源與時間：Easy!Force高壓噴槍與Easy!Lock快速接環。
- 最後使用Easy!Force科技減少高壓握力的槍把。
- Easy!Lock快速接環堅固耐用，也比傳統接環提高5倍安裝速度。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|460
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|水量 (l/h)
|360 - 760
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|30 - 175 / 3 - up to 17.5
|最高溫度(供水12°度) (°C)
|min. 45 - max. 85
|功率(kW)或(W) (kW)
|30
|加熱功率 (kW)
|24
|重量(包括配件) (kg)
|130.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|141.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: EASY!Force Advanced
- 高壓管長度: 15 m
- 噴桿: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 加熱零排放
- 控制裝置含燈號顯示
- 壓力控制開關
- 雙清潔劑盒
應用範圍
- 電子加熱熱水高壓清洗機無室內廢棄排放的問題