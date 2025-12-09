創新、有效的鍋爐隔熱技術可將待機模式下的功耗降低40％，並使我們的HDS-E 3.3 / 25-4 M Ec熱水高壓清洗機成為市場上最有效的電加熱設備之一的機器 - 儘管為高功率的加熱（24kW）和非常高的最高工作溫度85°C。 （選購的伺服控制Servo Control，連續運行時也可以達到70°C。）同樣重要的是：eco！效率模式，可在不需要最高溫度時自動將機器切換到經濟的60°C運行。使用EASY！Force高壓噴槍，利用高壓反沖力將使用者的握力降低到零，以及EASY！Lock快速安裝配件，比使用傳統的螺絲連接快5倍，拆卸速度快，機器使用非常方便。因此，這種高壓清洗器始終是需要無煙排放的首選，例如：在室內車間，不能使用產生廢氣的機器。