超高壓清洗機 HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18 / 50-4 Cage Classic：UHP緊湊型超高壓清洗機，採用移動式“籠式”設計，具有30 kW的清潔性能，500 bar的工作壓力和30 l / min的水流量。

極其移動和緊湊，適用於各種應用，確保最佳清潔效果：HD 18 / 50-4 Cage Classic擴展了我們的UHP緊湊級，包括高達30 kW的清潔性能，使其成為最強大的超高性能超高壓清洗機採用移動式“籠式”設計。 500 bar的工作壓力和30 l / min的水流量即使在建築行業、工業應用或交通運輸遇到的最頑固的污垢上也能保證快速的結果。具備旋轉開關具有直觀的控制和電子控制，這意味著該設備非常易於使用。符合人體工程學的細節，機器重量輕，四個大輪子和起重機吊鉤簡化了操作和運輸裝置，即使在崎嶇的地形上也是如此。必要時，HD 18 / 50-4 Cage Classic也可以使用叉車運輸，而展示了運輸和使用機器的最大靈活性。

特點和好處
整合式大型水過濾器
  • 低維護與低廉的服務費用
  • 確保高壓零件使用壽命長
絕佳行動力
  • 大型滾輪讓移動主機更有高度的彈性與最佳靈活性。
  • 籠型主機框架讓吊掛移動在不平坦的工作區域更為方便。

技術規格

技術規格

工作壓力(Bar) (bar/MPa) max. 500 / max. 50
水量 (l/h) 1800
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 60
燃油 電力
馬達功率 (kW) 30
電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 380 - 480
頻率(赫茲) (Hz) 60
幫浦類型 曲軸式幫浦
不含配件重量 (kg) 307
重量(包括配件) (kg) 319.3
重量(包裝後公斤) (kg) 326.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 747 x 1317 x 1093

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: 工業用高壓槍把
  • 不鏽鋼噴桿: 700 mm
  • 扁平噴頭

設備

  • 高壓管長度: 20 m
  • 高壓管種類: 重工作量
  • 安全閥
  • 運轉時間表
超高壓清洗機 HD 18/50-4 Cage Classic
超高壓清洗機 HD 18/50-4 Cage Classic
超高壓清洗機 HD 18/50-4 Cage Classic

影片

應用範圍
  • 除漆或金屬表面除鏽
  • 用於去除船上的藻類，貽貝，結殼和石灰沉積物
  • 用於清潔甲板，裝載托架和貨運集裝貨櫃
  • 用於清除機場跑道上的輪胎碎片
  • 用於清潔石油鑽井平台上的管道，儲罐和其他容器
  • 用於一般水箱清潔，以及清潔熱交換器管道
  • 用於清潔貨運/油罐車，車輛和設備
  • 用於清潔噴漆房，格柵，機器零件
  • 用於清潔建築機械及其零件，如鍊條，混合軸或攪拌槽
  • 用於清潔建築設備，如模板和腳手架，以及車輛
配件
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