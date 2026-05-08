超高壓清洗機 HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18 / 50-4 Cage Classic：UHP緊湊型超高壓清洗機，採用移動式“籠式”設計，具有30 kW的清潔性能，500 bar的工作壓力和30 l / min的水流量。
極其移動和緊湊，適用於各種應用，確保最佳清潔效果：HD 18 / 50-4 Cage Classic擴展了我們的UHP緊湊級，包括高達30 kW的清潔性能，使其成為最強大的超高性能超高壓清洗機採用移動式“籠式”設計。 500 bar的工作壓力和30 l / min的水流量即使在建築行業、工業應用或交通運輸遇到的最頑固的污垢上也能保證快速的結果。具備旋轉開關具有直觀的控制和電子控制，這意味著該設備非常易於使用。符合人體工程學的細節，機器重量輕，四個大輪子和起重機吊鉤簡化了操作和運輸裝置，即使在崎嶇的地形上也是如此。必要時，HD 18 / 50-4 Cage Classic也可以使用叉車運輸，而展示了運輸和使用機器的最大靈活性。
特點和好處
整合式大型水過濾器
- 低維護與低廉的服務費用
- 確保高壓零件使用壽命長
絕佳行動力
- 大型滾輪讓移動主機更有高度的彈性與最佳靈活性。
- 籠型主機框架讓吊掛移動在不平坦的工作區域更為方便。
技術規格
技術規格
|工作壓力(Bar) (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|水量 (l/h)
|1800
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 60
|燃油
|電力
|馬達功率 (kW)
|30
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|380 - 480
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|幫浦類型
|曲軸式幫浦
|不含配件重量 (kg)
|307
|重量(包括配件) (kg)
|319.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|326.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|747 x 1317 x 1093
主機規格或內含配件
- 高壓槍把: 工業用高壓槍把
- 不鏽鋼噴桿: 700 mm
- 扁平噴頭
設備
- 高壓管長度: 20 m
- 高壓管種類: 重工作量
- 安全閥
- 運轉時間表
影片
應用範圍
- 除漆或金屬表面除鏽
- 用於去除船上的藻類，貽貝，結殼和石灰沉積物
- 用於清潔甲板，裝載托架和貨運集裝貨櫃
- 用於清除機場跑道上的輪胎碎片
- 用於清潔石油鑽井平台上的管道，儲罐和其他容器
- 用於一般水箱清潔，以及清潔熱交換器管道
- 用於清潔貨運/油罐車，車輛和設備
- 用於清潔噴漆房，格柵，機器零件
- 用於清潔建築機械及其零件，如鍊條，混合軸或攪拌槽
- 用於清潔建築設備，如模板和腳手架，以及車輛