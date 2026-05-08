極其移動和緊湊，適用於各種應用，確保最佳清潔效果：HD 18 / 50-4 Cage Classic擴展了我們的UHP緊湊級，包括高達30 kW的清潔性能，使其成為最強大的超高性能超高壓清洗機採用移動式“籠式”設計。 500 bar的工作壓力和30 l / min的水流量即使在建築行業、工業應用或交通運輸遇到的最頑固的污垢上也能保證快速的結果。具備旋轉開關具有直觀的控制和電子控制，這意味著該設備非常易於使用。符合人體工程學的細節，機器重量輕，四個大輪子和起重機吊鉤簡化了操作和運輸裝置，即使在崎嶇的地形上也是如此。必要時，HD 18 / 50-4 Cage Classic也可以使用叉車運輸，而展示了運輸和使用機器的最大靈活性。