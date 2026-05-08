工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22
主機可任意移動的單馬達中級工業吸塵器，用於安全吸除 H 級粉塵中的細粒和粗粒固體。也適用於 ATEX 22防爆區域。
用於在工業環境中普遍吸收少量到中等量的細粒和粗粒固體 - 在 ATEX 22有限防爆區域：IVM 40/12-1 H Z22 單馬達、有限度的防爆、中級工業吸塵器。這款功能強大且可靠的機器在單相操作中工作，設計特別緊湊、堅固耐用，移動性和機動性非常好，非常適合必須遵守某些安全措施的應用。受益於創新的 Pull and Clean 手動過濾器清潔系統，M 級粉塵的大型星形過濾器在使用過程中可以輕鬆、簡單、方便地進行清潔。此外，吸塵器配備認證的 H 等級過濾器。收集和集塵桶由優質耐酸不銹鋼製成，而底座則由耐用鋼製成。
特點和好處
ATEX Z22認證防爆工業用吸塵器，可在 ATEX 22 區安全吸塵。
粉塵等級H整體設備已通過 DIN EN 60335-2-69 防塵等級 H 級認證。 用於安全灰塵等級達到 H 級的固體和灰塵。
低耗損的感應式馬達使用無刷馬達降低損耗。 使用壽命至少 5000 小時，適合三班制操作。
手動拉動清潔的過濾器裝置
- 吸塵使用間可以透過一個步驟就可以清潔過濾器。
- 透過空氣反轉實現低磨損除塵。
具有超大星形過濾器和額外的桶型過濾器
- 用於安全灰塵等級達到 H 級的固體和灰塵。
- 兩段過濾系統具有最佳分離度，可實現最大安全性。
技術規格
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|220 - 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 - 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|43.8 / 158
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|集塵桶容量(公升) (l)
|40
|包裝材質
|不鏽鋼
|額定功率 (kW)
|1 x 1.2
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 70
|管與配件尺寸
|尺寸大小 40
|噪音量(分貝) (dB(A))
|73
|主刷過濾等級
|M等級過濾器
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|1.6
|第二段粉塵過濾等級
|H等級過濾器
|次要過濾器過濾範圍 (m²)
|1.6
|不含配件重量 (kg)
|51
|重量(包裝後公斤) (kg)
|51.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|645 x 655 x 1140
設備
- 主要過濾器: 星型過濾器
- 第二個過濾器: 桶型過濾器
- 標準配件: 否
影片
應用範圍
- 適用於 ATEX 22 區
- 適用於 H 級的中小量固體和粉塵
- 對於最苛刻的應用，也適用於真空吸塵黏性材料