工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22

主機可任意移動的單馬達中級工業吸塵器，用於安全吸除 H 級粉塵中的細粒和粗粒固體。也適用於 ATEX 22防爆區域。

用於在工業環境中普遍吸收少量到中等量的細粒和粗粒固體 - 在 ATEX 22有限防爆區域：IVM 40/12-1 H Z22 單馬達、有限度的防爆、中級工業吸塵器。這款功能強大且可靠的機器在單相操作中工作，設計特別緊湊、堅固耐用，移動性和機動性非常好，非常適合必須遵守某些安全措施的應用。受益於創新的 Pull and Clean 手動過濾器清潔系統，M 級粉塵的大型星形過濾器在使用過程中可以輕鬆、簡單、方便地進行清潔。此外，吸塵器配備認證的 H 等級過濾器。收集和集塵桶由優質耐酸不銹鋼製成，而底座則由耐用鋼製成。

特點和好處
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22: ATEX Z22認證
ATEX Z22認證
防爆工業用吸塵器，可在 ATEX 22 區安全吸塵。
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22: 粉塵等級H
粉塵等級H
整體設備已通過 DIN EN 60335-2-69 防塵等級 H 級認證。 用於安全灰塵等級達到 H 級的固體和灰塵。
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22: 低耗損的感應式馬達
低耗損的感應式馬達
使用無刷馬達降低損耗。 使用壽命至少 5000 小時，適合三班制操作。
手動拉動清潔的過濾器裝置
  • 吸塵使用間可以透過一個步驟就可以清潔過濾器。
  • 透過空氣反轉實現低磨損除塵。
具有超大星形過濾器和額外的桶型過濾器
  • 用於安全灰塵等級達到 H 級的固體和灰塵。
  • 兩段過濾系統具有最佳分離度，可實現最大安全性。

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 220 - 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 - 60
空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h) 43.8 / 158
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 249 / 24.9
集塵桶容量(公升) (l) 40
包裝材質 不鏽鋼
額定功率 (kW) 1 x 1.2
吸塵類型 電力
連接尺寸 尺寸大小 70
管與配件尺寸 尺寸大小 40
噪音量(分貝) (dB(A)) 73
主刷過濾等級 M等級過濾器
主要過濾器過濾範圍 (m²) 1.6
第二段粉塵過濾等級 H等級過濾器
次要過濾器過濾範圍 (m²) 1.6
不含配件重量 (kg) 51
重量(包裝後公斤) (kg) 51.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 645 x 655 x 1140

設備

  • 主要過濾器: 星型過濾器
  • 第二個過濾器: 桶型過濾器
  • 標準配件: 否
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22
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工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22
工業用吸塵器 IVM 40/12-1 H Z22

影片

應用範圍
  • 適用於 ATEX 22 區
  • 適用於 H 級的中小量固體和粉塵
  • 對於最苛刻的應用，也適用於真空吸塵黏性材料
配件
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