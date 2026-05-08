用於在工業環境中普遍吸收少量到中等量的細粒和粗粒固體 - 在 ATEX 22有限防爆區域：IVM 40/12-1 H Z22 單馬達、有限度的防爆、中級工業吸塵器。這款功能強大且可靠的機器在單相操作中工作，設計特別緊湊、堅固耐用，移動性和機動性非常好，非常適合必須遵守某些安全措施的應用。受益於創新的 Pull and Clean 手動過濾器清潔系統，M 級粉塵的大型星形過濾器在使用過程中可以輕鬆、簡單、方便地進行清潔。此外，吸塵器配備認證的 H 等級過濾器。收集和集塵桶由優質耐酸不銹鋼製成，而底座則由耐用鋼製成。