無論是用於城市或郊區的清掃應用，還是用於具有高清潔要求的工業環境，例如鑄造廠、水泥廠、採礦作業：我們的MCM 600大型掃街車是滿足最苛刻清掃要求的最佳選擇。系統帶有用於大灰塵顆粒專用的掃刷、用於較輕材料的抽吸裝置和由多個聚酯過濾器組成的過濾系統，可在所有條件下有效過濾高達PM1 的細粉塵，確保高清潔性能而不會產生粉塵擴散。另一個促成因素是兩車軸上的同步轉向，即使在轉彎時也能保證輕鬆的機動性和最大的掃地準確度。用於自動調節中央主刷具備地面壓力的專利液壓系統（CDS - Clever Detective System）也有助於清掃結果佳。選配方向盤旁邊帶有彩色顯示器和功能鍵的控制面板，機器非常易於操作，而專為 3 人設計的駕駛室為用戶提供了最大的安全性和符合人體工程學的標準。