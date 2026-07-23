城式掃街車 ISAL 6000 / MCM 600
借助MCM 600城市掃街車，公共區域和工業廠區擁有了一個滿足所有清掃要求的設備——尤其是在需要高清掃能力且不散佈灰塵的情況下。
無論是用於城市或郊區的清掃應用，還是用於具有高清潔要求的工業環境，例如鑄造廠、水泥廠、採礦作業：我們的MCM 600大型掃街車是滿足最苛刻清掃要求的最佳選擇。系統帶有用於大灰塵顆粒專用的掃刷、用於較輕材料的抽吸裝置和由多個聚酯過濾器組成的過濾系統，可在所有條件下有效過濾高達PM1 的細粉塵，確保高清潔性能而不會產生粉塵擴散。另一個促成因素是兩車軸上的同步轉向，即使在轉彎時也能保證輕鬆的機動性和最大的掃地準確度。用於自動調節中央主刷具備地面壓力的專利液壓系統（CDS - Clever Detective System）也有助於清掃結果佳。選配方向盤旁邊帶有彩色顯示器和功能鍵的控制面板，機器非常易於操作，而專為 3 人設計的駕駛室為用戶提供了最大的安全性和符合人體工程學的標準。
特點和好處
四輪同步驅動轉向系統
- 由於最佳的機動性，在轉彎時也具有很高的掃除精準度。
符合人體工程學且舒適的駕駛室
- 完全控制所有工作階段且有出色的駕駛條件。
- 駕駛艙有3個座位，方便進出。
- 符合人體工程學、安全性和舒適性方面的最高標準。
專利液壓系統
- 用於中央主刷刷壓的自動調節裝置。
- 確保所有表面上的側刷刷壓穩定。
- 實現最大的清掃精準度和最小的刷毛磨損。
所有駕駛和操作功能都易於操作
- 方向盤旁帶有彩色顯示器和功能鍵的便利控制面板。
- 直覺化的圖形和用戶友善的控制介面，不需要長時間接受操作訓練。
帶負載傳感的靜電液壓電子控制驅動器
- 優化所有條件下的性能/消耗比。
- Eco 模式可額外節省高達 25% 的燃油。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|柴油
|行進驅動
|雙驅
|引擎製造商
|VM
|排氣量(立方公分) (cm³)
|4500
|汽缸
|6
|油箱容積 (l)
|220
|一般廢棄排放
|Euro 6C
|清洗速度 (km/h)
|40
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|2400
|配備 3 個側刷的工作寬度 ( )
|3550
|集塵箱 (l)
|6000
|清水箱 (l)
|500
|輪軸 ( )
|3230
|總承載重量 (kg)
|13000
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
設備
- 微粒過濾器
- 動力方向盤
- 舒適的座椅
- 暖氣與空調
- 暖氣
- 側刷轉速
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