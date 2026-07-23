城式掃街車 MC 150 Plus
緊湊、強大、全懸吊： MC 150 是一款舒適、經濟的多用途城市掃街車，配備兩座駕駛室和 3.5 噸級全輪驅動。
MC 150 多功能城市掃街車機為 3.5 噸等級的車輛帶來最高的性能、經濟性和駕駛舒適性。這款多用掃街車具有廣泛的功能，可讓長時間的工作任務變得舒適，包括最緊湊的尺寸、帶獨立車輪懸架的全懸掛式液壓底盤、帶可選乘客座椅的寬敞空調駕駛室、靠背友善座椅和 2 m³ 等級的直覺駕駛艙理念。 eco!efficiency 模式確保了出色的經濟性，該模式在自動清掃模式下增加引擎轉速、液壓動力和清掃性能。 MC 150 的設計不僅用於清潔應用，還可以用於冬季服務、除草甚至運輸任務。
特點和好處
緊湊型 3.5 噸由於允許的總重量僅為 3.5 噸，因此完全適合人行道。(根據當地法規有所不同) 一流的機動性和 100% 方向穩定性，使狹窄區域的工作變得更加輕鬆。 潛在用戶群大，一般駕照即可駕駛。(根據當地法規有所不同)
全懸吊底盤提供最佳乘坐舒適度全懸吊液壓底盤配有獨立車輪懸吊，可實現低疲勞運輸旅程。 自動水平控制可在任何負載條件下保持一致的懸吊舒適度。 1999 mm 的車輛高度，可在多層和地下停車場輕鬆使用。
先進的側刷系統罐頭、瓶子和其他較大的物品會被吸塵口自動吸起，使駕駛員能夠更好地專注力 單獨的第三側刷控制，用於在公園長椅下和不規則形狀的區域清掃。
舒適的兩人座艙，具有出色的全方位視野
- 360° 玻璃駕駛室可提供最佳的全方位視野，使操作更加輕鬆，並提高駕駛員和地面人員的安全性。
- 直覺的操作理念和快速啟動功能，非常適合缺乏經驗的駕駛員並想要具備 2 m³ 等級的個人化操作空間。
- 方向盤邊緣的多功能顯示器可快速檢查操作狀態和設置，而無需將視線離開工作環境。
高性能液壓系統
- 配備串聯齒輪幫浦 2 × 40 l/min （前 80 l/min ）。
- 用於操作高壓清洗機的附加液壓迴路，流量為 23 公升 / 分鐘。
- 前部有四個雙作用液壓連接，後部有兩個用於機具的連接。
節省日常維護時間
- 直接維修引擎和所有相關維護零件，可減少閒置時間並提高生產率。
整合快速拆換系統
- 可變且穩定的前提升裝置可適應 0 、 1N 和 KAT 1 類的各種機具。
- 選購：整合式液壓框架，可快速輕鬆地更換車輛後方的集塵箱。
- 減壓液壓迴路可輕鬆連接和斷開液壓接頭。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|柴油
|行進驅動
|四驅
|引擎製造商
|久保田
|馬達功率 (kW)
|48
|排氣量(立方公分) (cm³)
|2434
|汽缸
|4
|油箱容積 (l)
|50
|一般廢棄排放
|五期環保
|清洗速度 (km/h)
|40
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|2450
|配備 3 個側刷的工作寬度 (mm)
|2660
|集塵箱 (l)
|1500
|清水箱容量(公升) (l)
|150
|清水箱 (l)
|195
|輪軸 (mm)
|1700
|總承載重量 (kg)
|3500
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
設備
- 暖氣與空調
影片
應用範圍
- 專為最嚴苛的清掃任務而開發
- 濕式清潔、澆水和除草
- 多功能用於綠地維護
- 高性能，適合輕度和中度冬季使用
- 用於運輸工作設備及牽引拖車