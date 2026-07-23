MC 150 多功能城市掃街車機為 3.5 噸等級的車輛帶來最高的性能、經濟性和駕駛舒適性。這款多用掃街車具有廣泛的功能，可讓長時間的工作任務變得舒適，包括最緊湊的尺寸、帶獨立車輪懸架的全懸掛式液壓底盤、帶可選乘客座椅的寬敞空調駕駛室、靠背友善座椅和 2 m³ 等級的直覺駕駛艙理念。 eco!efficiency 模式確保了出色的經濟性，該模式在自動清掃模式下增加引擎轉速、液壓動力和清掃性能。 MC 150 的設計不僅用於清潔應用，還可以用於冬季服務、除草甚至運輸任務。