蒸氣清洗機 SG 4/4

緊湊型SG 4/4高壓蒸汽清洗機具有強大的4 bar高壓蒸汽釋出壓力。可調整蒸氣量與壓力功能，無需使用化學藥劑就可達成完美的清潔效果

SG 4/4是一個具備緊湊外型和堅固的高壓蒸汽清洗機，​​它提供了出色的蒸氣動力和認證的消毒*。最佳的清潔效果達到歸功於它具備4 bar蒸汽壓力。連續可調蒸氣量和壓力功能（蒸汽的連續調節），意味著該機可以完美適用於任何清潔任務。 2水箱(內+外)系統可以在任何時候重新填充，並確保快速加熱時間以及不間斷運行。溫度指示器也有助於確保最佳的清潔效果。本機非常靈活和且無需使用化學品。整套設備包括兩個種噴嘴（磨料和衛生清潔），主機一體的配件收納處，電源線鉤。節省儲存空間。 （*根據prEN 16615：SG 4/4（地板噴嘴釋出30厘米/秒，最大蒸汽壓力），試驗菌：(大腸/葡萄球菌ATCC 10541）

特點和好處
經過認證的高效消毒
根據EN 16615進行的表面消毒已通過外部實驗室的驗證。 對包膜病毒PLUS具有殺菌和殺病毒功效。 測試細菌：平腸球菌，MVA，鼠諾如病毒，腺病毒。
消毒殺菌而不需要使用任何化學藥劑
僅用水清潔即可，對環境友善且無殘留。 防止了多重耐藥菌的產生，因此具有最大的安全性。 表面清潔，無化學物質。
雙水箱系統
外副水箱可以持續加水，鍋爐與水箱分離設計。 因為僅需要少許水量就可以開始清潔，僅需要一點加熱時間讓水轉為蒸氣。 水箱加上鍋爐超過 4 公升容量， SG 4/4 不需要加水就可以用來進行長時間蒸氣清。潔
水蒸氣穿透
  • 蒸氣量可以由主機調整讓水蒸氣穿透的高壓蒸氣能力
  • 蒸氣壓力也可以調整噴蒸氣或噴熱水。
  • 因為熱水釋出可以在一開始就溶解最頑固的髒污油污。
配件收納處
  • 整合主機一體的收納空間可以放置不同配件。
  • 小型配件都可以放置在收納空間內不會遺失。
  • 甚至蒸氣管也可以收納於主機後端。

技術規格

鍋爐容量 (l) 2.4
水箱容量 (l) 2
蒸氣壓力 (bar) max. 4
加熱功率 (W) 2300
加熱時間 (min) 9
鍋爐溫度 (°C) max. 145
電線長度(公尺) (m) 7.5
電壓(伏特) (V) 220 - 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 - 60
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 8
重量(包裝後公斤) (kg) 11.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 475 x 320 x 275

主機規格或內含配件

  • 手持刷: 165 mm
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 505 mm
  • 附有噴槍的蒸氣管: 2 m
  • 帶蒸氣導流的地板刷: 320 mm
  • 帶毛刷的地板刷: 310 mm
  • 加水過濾漏斗
  • 蒸氣及吸塵吸管: 2 Piece(s)
  • 手持刷布套
  • 地板刷布套 400x200 mm
  • 地板刷布套 480x270 mm

設備

  • 水箱: 可以隨時添加水
  • 人體工學的握把
  • 強力噴頭
  • 單點噴頭，短
  • 單點噴頭，長
  • 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
  • 高壓蒸氣功能
  • 無段可變蒸氣飽度控制
  • 蒸氣量調節: 主體 ( 無限可調 )
  • 蒸氣鍋爐安全鎖
  • 蒸氣槍上的安全鎖

  • 用途廣泛，可用於衛生要求較高的地方
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

