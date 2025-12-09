蒸氣清洗機 SG 4/4
緊湊型SG 4/4高壓蒸汽清洗機具有強大的4 bar高壓蒸汽釋出壓力。可調整蒸氣量與壓力功能，無需使用化學藥劑就可達成完美的清潔效果
SG 4/4是一個具備緊湊外型和堅固的高壓蒸汽清洗機，它提供了出色的蒸氣動力和認證的消毒*。最佳的清潔效果達到歸功於它具備4 bar蒸汽壓力。連續可調蒸氣量和壓力功能（蒸汽的連續調節），意味著該機可以完美適用於任何清潔任務。 2水箱(內+外)系統可以在任何時候重新填充，並確保快速加熱時間以及不間斷運行。溫度指示器也有助於確保最佳的清潔效果。本機非常靈活和且無需使用化學品。整套設備包括兩個種噴嘴（磨料和衛生清潔），主機一體的配件收納處，電源線鉤。節省儲存空間。 （*根據prEN 16615：SG 4/4（地板噴嘴釋出30厘米/秒，最大蒸汽壓力），試驗菌：(大腸/葡萄球菌ATCC 10541）
特點和好處
經過認證的高效消毒根據EN 16615進行的表面消毒已通過外部實驗室的驗證。 對包膜病毒PLUS具有殺菌和殺病毒功效。 測試細菌：平腸球菌，MVA，鼠諾如病毒，腺病毒。
消毒殺菌而不需要使用任何化學藥劑僅用水清潔即可，對環境友善且無殘留。 防止了多重耐藥菌的產生，因此具有最大的安全性。 表面清潔，無化學物質。
雙水箱系統外副水箱可以持續加水，鍋爐與水箱分離設計。 因為僅需要少許水量就可以開始清潔，僅需要一點加熱時間讓水轉為蒸氣。 水箱加上鍋爐超過 4 公升容量， SG 4/4 不需要加水就可以用來進行長時間蒸氣清。潔
水蒸氣穿透
- 蒸氣量可以由主機調整讓水蒸氣穿透的高壓蒸氣能力
- 蒸氣壓力也可以調整噴蒸氣或噴熱水。
- 因為熱水釋出可以在一開始就溶解最頑固的髒污油污。
配件收納處
- 整合主機一體的收納空間可以放置不同配件。
- 小型配件都可以放置在收納空間內不會遺失。
- 甚至蒸氣管也可以收納於主機後端。
技術規格
|鍋爐容量 (l)
|2.4
|水箱容量 (l)
|2
|蒸氣壓力 (bar)
|max. 4
|加熱功率 (W)
|2300
|加熱時間 (min)
|9
|鍋爐溫度 (°C)
|max. 145
|電線長度(公尺) (m)
|7.5
|電壓(伏特) (V)
|220 - 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 - 60
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|8
|重量(包裝後公斤) (kg)
|11.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|475 x 320 x 275
主機規格或內含配件
- 手持刷: 165 mm
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 505 mm
- 附有噴槍的蒸氣管: 2 m
- 帶蒸氣導流的地板刷: 320 mm
- 帶毛刷的地板刷: 310 mm
- 加水過濾漏斗
- 蒸氣及吸塵吸管: 2 Piece(s)
- 手持刷布套
- 地板刷布套 400x200 mm
- 地板刷布套 480x270 mm
設備
- 水箱: 可以隨時添加水
- 人體工學的握把
- 強力噴頭
- 單點噴頭，短
- 單點噴頭，長
- 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 高壓蒸氣功能
- 無段可變蒸氣飽度控制
- 蒸氣量調節: 主體 ( 無限可調 )
- 蒸氣鍋爐安全鎖
- 蒸氣槍上的安全鎖
