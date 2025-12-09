SG 4/4是一個具備緊湊外型和堅固的高壓蒸汽清洗機，​​它提供了出色的蒸氣動力和認證的消毒*。最佳的清潔效果達到歸功於它具備4 bar蒸汽壓力。連續可調蒸氣量和壓力功能（蒸汽的連續調節），意味著該機可以完美適用於任何清潔任務。 2水箱(內+外)系統可以在任何時候重新填充，並確保快速加熱時間以及不間斷運行。溫度指示器也有助於確保最佳的清潔效果。本機非常靈活和且無需使用化學品。整套設備包括兩個種噴嘴（磨料和衛生清潔），主機一體的配件收納處，電源線鉤。節省儲存空間。 （*根據prEN 16615：SG 4/4（地板噴嘴釋出30厘米/秒，最大蒸汽壓力），試驗菌：(大腸/葡萄球菌ATCC 10541）