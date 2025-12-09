蒸氣清洗機 SG 4/4

緊湊型 SG 4/4 蒸汽清洗機具有 4 bar 的強大蒸汽壓力。具有連續可調的蒸汽流量控制和蒸氣水量調整功能，無需使用化學物質即可獲得完美的清潔效果。

SG 4/4 是一款小巧而堅固的蒸汽清洗機，具有出色的動力和經過認證的消毒 * 。 4 bar 蒸氣壓力可達到最佳清潔效果。連續可變蒸汽量控制和蒸氣水量功能（連續調節蒸汽飽和度）意味著機器可以完美適應任何清潔任務。 2 水箱系統可以隨時重新添加，並確保快速加熱和不間斷運作。溫度指示器也有助於確保最佳的清潔效果。此機器用途極為廣泛，無需使用化學品即可清潔。廣泛的設備包包括兩個地板刷（用於研磨和衛生清潔）、一個用於配件的整合式儲存處、一個整合式掛架和一個用於節省空間儲存處。 （ * 根據 EN 16615 ， PVC 地板，機器： SG 4/4 （帶板條的地板刷， 30 mm 米 / 秒，最大蒸汽壓力，最小水量），測試細菌：腸球菌 ATCC 10541 ）

特點和好處
蒸氣清洗機 SG 4/4: 雙水箱系統
雙水箱系統
外副水箱可以持續加水，鍋爐與水箱分離設計。 因為僅需要少許水量就可以開始清潔，僅需要一點加熱時間讓水轉為蒸氣。 水箱加上鍋爐超過 4 公升容量， SG 4/4 不需要加水就可以用來進行長時間蒸氣清。潔
蒸氣清洗機 SG 4/4: 水蒸氣穿透
水蒸氣穿透
蒸氣量可以由主機調整讓水蒸氣穿透的高壓蒸氣能力 蒸氣壓力也可以調整噴蒸氣或噴熱水。 因為熱水釋出可以在一開始就溶解最頑固的髒污油污。
蒸氣清洗機 SG 4/4: 配件收納處
配件收納處
整合主機一體的收納空間可以放置不同配件。 小型配件都可以放置在收納空間內不會遺失。 甚至蒸氣管也可以收納於主機後端。
蒸氣清潔
  • 不用使用化學藥劑的蒸氣清潔。
  • 避免一些化學藥劑對使用者造成傷害。
  • 只有使用水就可以達到效過-保護全家人的健康。

技術規格

技術規格

鍋爐容量 (l) 2.4
水箱容量 (l) 2
蒸氣壓力 (bar) max. 4
加熱功率 (W) 2300
加熱時間 (min) 9
鍋爐溫度 (°C) max. 145
電線長度(公尺) (m) 7.5
電壓(伏特) (V) 110 - 127
頻率(赫茲) (Hz) 60 - 60
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 8
重量(包裝後公斤) (kg) 11.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 475 x 320 x 275

主機規格或內含配件

  • 手持刷: 165 mm
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 505 mm
  • 附有噴槍的蒸氣管: 2 m
  • 帶蒸氣導流的地板刷: 320 mm
  • 帶毛刷的地板刷: 310 mm
  • 加水過濾漏斗
  • 蒸氣及吸塵吸管: 2 Piece(s)
  • 手持刷布套
  • 地板刷布套 400x200 mm
  • 地板刷布套 480x270 mm

設備

  • 水箱: 可以隨時添加水
  • 人體工學的握把
  • 強力噴頭
  • 單點噴頭，短
  • 單點噴頭，長
  • 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
  • 高壓蒸氣功能
  • 無段可變蒸氣飽度控制
  • 蒸氣量調節: 主體 ( 無限可調 )
  • 蒸氣鍋爐安全鎖
  • 蒸氣槍上的安全鎖

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

