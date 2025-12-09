蒸氣清洗機 SG 4/4
緊湊型 SG 4/4 蒸汽清洗機具有 4 bar 的強大蒸汽壓力。具有連續可調的蒸汽流量控制和蒸氣水量調整功能，無需使用化學物質即可獲得完美的清潔效果。
SG 4/4 是一款小巧而堅固的蒸汽清洗機，具有出色的動力和經過認證的消毒 * 。 4 bar 蒸氣壓力可達到最佳清潔效果。連續可變蒸汽量控制和蒸氣水量功能（連續調節蒸汽飽和度）意味著機器可以完美適應任何清潔任務。 2 水箱系統可以隨時重新添加，並確保快速加熱和不間斷運作。溫度指示器也有助於確保最佳的清潔效果。此機器用途極為廣泛，無需使用化學品即可清潔。廣泛的設備包包括兩個地板刷（用於研磨和衛生清潔）、一個用於配件的整合式儲存處、一個整合式掛架和一個用於節省空間儲存處。 （ * 根據 EN 16615 ， PVC 地板，機器： SG 4/4 （帶板條的地板刷， 30 mm 米 / 秒，最大蒸汽壓力，最小水量），測試細菌：腸球菌 ATCC 10541 ）
特點和好處
雙水箱系統外副水箱可以持續加水，鍋爐與水箱分離設計。 因為僅需要少許水量就可以開始清潔，僅需要一點加熱時間讓水轉為蒸氣。 水箱加上鍋爐超過 4 公升容量， SG 4/4 不需要加水就可以用來進行長時間蒸氣清。潔
水蒸氣穿透蒸氣量可以由主機調整讓水蒸氣穿透的高壓蒸氣能力 蒸氣壓力也可以調整噴蒸氣或噴熱水。 因為熱水釋出可以在一開始就溶解最頑固的髒污油污。
配件收納處整合主機一體的收納空間可以放置不同配件。 小型配件都可以放置在收納空間內不會遺失。 甚至蒸氣管也可以收納於主機後端。
蒸氣清潔
- 不用使用化學藥劑的蒸氣清潔。
- 避免一些化學藥劑對使用者造成傷害。
- 只有使用水就可以達到效過-保護全家人的健康。
技術規格
|鍋爐容量 (l)
|2.4
|水箱容量 (l)
|2
|蒸氣壓力 (bar)
|max. 4
|加熱功率 (W)
|2300
|加熱時間 (min)
|9
|鍋爐溫度 (°C)
|max. 145
|電線長度(公尺) (m)
|7.5
|電壓(伏特) (V)
|110 - 127
|頻率(赫茲) (Hz)
|60 - 60
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|8
|重量(包裝後公斤) (kg)
|11.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|475 x 320 x 275
主機規格或內含配件
- 手持刷: 165 mm
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 505 mm
- 附有噴槍的蒸氣管: 2 m
- 帶蒸氣導流的地板刷: 320 mm
- 帶毛刷的地板刷: 310 mm
- 加水過濾漏斗
- 蒸氣及吸塵吸管: 2 Piece(s)
- 手持刷布套
- 地板刷布套 400x200 mm
- 地板刷布套 480x270 mm
設備
- 水箱: 可以隨時添加水
- 人體工學的握把
- 強力噴頭
- 單點噴頭，短
- 單點噴頭，長
- 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 高壓蒸氣功能
- 無段可變蒸氣飽度控制
- 蒸氣量調節: 主體 ( 無限可調 )
- 蒸氣鍋爐安全鎖
- 蒸氣槍上的安全鎖
