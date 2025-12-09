SG 4/4 是一款小巧而堅固的蒸汽清洗機，具有出色的動力和經過認證的消毒 * 。 4 bar 蒸氣壓力可達到最佳清潔效果。連續可變蒸汽量控制和蒸氣水量功能（連續調節蒸汽飽和度）意味著機器可以完美適應任何清潔任務。 2 水箱系統可以隨時重新添加，並確保快速加熱和不間斷運作。溫度指示器也有助於確保最佳的清潔效果。此機器用途極為廣泛，無需使用化學品即可清潔。廣泛的設備包包括兩個地板刷（用於研磨和衛生清潔）、一個用於配件的整合式儲存處、一個整合式掛架和一個用於節省空間儲存處。 （ * 根據 EN 16615 ， PVC 地板，機器： SG 4/4 （帶板條的地板刷， 30 mm 米 / 秒，最大蒸汽壓力，最小水量），測試細菌：腸球菌 ATCC 10541 ）