對使用者友善的 SGV 8/5 Classic 蒸氣噴抽回收式清洗機提供卓越的性價比和令人印象深刻的清潔性能。當使用高蒸汽壓力（ 8 Bar ）、熱水溫度約為 70 ℃ 的情況下進行清潔時，無需使用化學品，使用更環保。 70 °C 和三段蒸汽流量控制。本機器使用簡易操作旋轉開關操作極為簡單方便，可用於選擇三段蒸氣 / 吸水操作模式。使用符合人體工學的蒸汽 / 吸槍，可以在操作過程中控制蒸汽流量、沖洗功能和吸水功能，以提高速度和靈活性。使用者可以隨時透過 LED 彩色顯示器查看運行狀態或任何故障。為了確保各種配件始終觸手可及，這些配件都存放在機器本身上，並防止髒污。