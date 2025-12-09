蒸氣吸塵清洗機 SGV 8/5 Classic
SGV 8/5 Classic* 可進行蒸氣清潔和濕式吸水，物超所值，具有出色的清潔性能、堅固的結構和較長的使用壽命。
對使用者友善的 SGV 8/5 Classic 蒸氣噴抽回收式清洗機提供卓越的性價比和令人印象深刻的清潔性能。當使用高蒸汽壓力（ 8 Bar ）、熱水溫度約為 70 ℃ 的情況下進行清潔時，無需使用化學品，使用更環保。 70 °C 和三段蒸汽流量控制。本機器使用簡易操作旋轉開關操作極為簡單方便，可用於選擇三段蒸氣 / 吸水操作模式。使用符合人體工學的蒸汽 / 吸槍，可以在操作過程中控制蒸汽流量、沖洗功能和吸水功能，以提高速度和靈活性。使用者可以隨時透過 LED 彩色顯示器查看運行狀態或任何故障。為了確保各種配件始終觸手可及，這些配件都存放在機器本身上，並防止髒污。
特點和好處
可持續且出色的清潔性能超高蒸氣壓力（ 8 Bar ），熱水溫度約 70 °C 和出色的吸力。 輕鬆、快速、有效率地去除最頑固的污垢，無需使用化學物質。 經久耐用，堅固耐用，因此非常經濟的機器。
簡易操作旋轉開關，具有三種操作模式由於具有圖形化的符號，因此特別用戶友好。無需耗時的學習。 開關和蒸氣清潔 / 濕式吸水清潔。 冷水沖洗：用冷水預沖洗嚴重污染的表面。
蒸氣 / 抽吸軟管，附蒸氣 / 抽吸槍把特別使用者友善的旋轉和壓力開關，用於控制各種功能。 提供三段蒸氣流量控制、冷水和熱水操作以及同時抽真空。 省時：可在操作過程中調整模式。無需中斷清潔過程。
LED 顯示幕顯示運轉狀態
- 用於提供熱水的「可以使用」和「加熱中」指示燈。
- “ 清水箱已空 ” 或 “ 汙水箱已滿 ” 指示燈。
- “ 維修服務 ” 或 “ 故障 ” 指示燈。
三段蒸氣流量模式
- 輕蒸汽（ I 級）可減少污染。
- 中段蒸氣（ II 級），適合中等程度的污垢。
- 強力蒸汽（ III 級）可去除頑固污垢。
整合配件收納
- 噴頭或圓刷等配件始終在手邊隨手可取。
- 所有配件在運送過程中保持清潔和安全。
- 電源線安全地存放在設備後以便運輸。
標準配件內包含多種配件
- 300 mm 地板吸頭，附刷條和吸水條。
- 150 mm 地板吸頭，附刷條和吸水條。
- 尖嘴吸頭、強力噴頭和三種不同的圓刷。
符合人體工學且易於運輸
- 裝載機器時，請握住凹入式手把和推手把。
- 長距離運輸時，透過推柄將機器拉到身後。
- 大型運輸滾輪可以輕鬆上下階梯。
技術規格
|蒸氣壓力 (bar)
|max. 8
|加熱功率 (W)
|3000
|加熱時間 (min)
|7
|鍋爐溫度 (°C)
|max. 173
|熱水溫度 (°C)
|70 - 173
|清水箱 (l)
|5.6
|汙水箱 (l)
|5
|電線長度(公尺) (m)
|7.5
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60 - 60
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|不含配件重量 (kg)
|39
|重量(包裝後公斤) (kg)
|51.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|640 x 495 x 965
* 開關、冷水 / 真空操作、蒸氣 / 熱水 / 冷水 / 真空吸水操作
主機規格或內含配件
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 蒸氣及吸塵吸管: 2 Piece(s), 505 mm
- 地板刷: 300 mm
- 蒸氣 / 抽吸軟管，附蒸氣 / 抽吸槍把: 4 m
- 手持刷含橡膠刮條: 150 mm
- 地板刷含橡膠刮條: 300 mm
- 手持刷: 150 mm
- 細微噴頭 / 尖嘴噴頭轉接器: 185 mm
- 尖嘴噴頭延長桿: 140 mm
- 圓刷，不銹鋼刷毛: 1 Piece(s)
- 圓刷，黃銅毛: 1 Piece(s)
- 小圓刷， Pekalon 黑色: 1 Piece(s)
- 手把
- 配件收納 (可移除)
設備
- 水箱: 當需要時可以隨時添加自來水
- 外殼: 不鏽鋼
- 電源線收納座
- LED 顯示燈
- 蒸氣量調節: 手把上（三段）
- 蒸氣槍上的安全鎖
應用範圍
- 頑固污垢、污漬和油脂
- 牆磚、陶瓷地板和其他硬表面
- 配件、工作表面和不銹鋼表面
- 窗玻璃、玻璃門、玻璃表面和鏡子
- 織品和軟墊家具
- 車輛內部清潔