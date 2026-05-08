使用緊湊型 KM 70/15 C Classic 手動掃地機，可輕鬆方便地清潔所有室內空間和室外區域。當清潔 100 平方公尺或以上的區域時，它比掃把效率高得多。它的重量輕，車輪滾動阻力小，易於操縱和運輸。清掃滾刷由左輪驅動，確保將廢物可靠地輸送到集塵桶中。邊刷設計用於清掃邊角。清潔開放空間時，可以將其折疊起來，以減少不必要的揚塵產生。邊刷可調整以避免磨損。更換刷子時無需任何工具。集塵桶可以立即移除並清空。容器前部的形狀使其可以在必要時以直立位置放置。折疊推把手可根據操作員的高度進行調節，並完全向下折疊，以節省 KM 70/15 C Classic 的儲存空間。