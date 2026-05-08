掃地機 KM 70/15 C Classic
緊湊型 KM 70/15 C Classic 手動清掃機隨時準備有效清掃小面積區域。它可用於室內空間和室外區域。
使用緊湊型 KM 70/15 C Classic 手動掃地機，可輕鬆方便地清潔所有室內空間和室外區域。當清潔 100 平方公尺或以上的區域時，它比掃把效率高得多。它的重量輕，車輪滾動阻力小，易於操縱和運輸。清掃滾刷由左輪驅動，確保將廢物可靠地輸送到集塵桶中。邊刷設計用於清掃邊角。清潔開放空間時，可以將其折疊起來，以減少不必要的揚塵產生。邊刷可調整以避免磨損。更換刷子時無需任何工具。集塵桶可以立即移除並清空。容器前部的形狀使其可以在必要時以直立位置放置。折疊推把手可根據操作員的高度進行調節，並完全向下折疊，以節省 KM 70/15 C Classic 的儲存空間。
特點和好處
重量輕良好的移動力 易於運輸，甚至可以上下台階。
大型容量的垃圾集塵箱人體工學集塵箱握把容易握持與傾倒垃圾。 集塵桶可自我支撐直立的。
可調式邊刷確保對邊緣和角落進行最佳清掃。 邊刷壓力適應不同表面的高效清潔。 可以折疊起來清潔開放空間，以減少灰塵擴散。
可調式手推把手
- 極度符合人體工學。
- 可摺疊節省空間。
驅動主滾刷
- 主清掃滾刷由輪子驅動。
- 均勻的清掃結果。
無需工具即可更換邊刷
- 最大限度地減少維護工作量。
- 不會因維修工作而導致機器停機。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|手動
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|2800
|工作寬度 (mm)
|480
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|700
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包括配件) (kg)
|12.8
|包裝重量 (kg)
|16.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1198 / 818 / 1003
設備
- 手動掃地機
- 向下摺疊把手
- 前拋集塵箱原理
- 戶外使用
- 室內使用
影片
應用範圍
- 小型停車場或停車區域
- 小徑
- 飯店
- 生產系統
- 也適用於在農舍，農場和穀倉中進行掃地