掃地機 KM 70/15 C Classic

緊湊型 KM 70/15 C Classic 手動清掃機隨時準備有效清掃小面積區域。它可用於室內空間和室外區域。

使用緊湊型 KM 70/15 C Classic 手動掃地機，可輕鬆方便地清潔所有室內空間和室外區域。當清潔 100 平方公尺或以上的區域時，它比掃把效率高得多。它的重量輕，車輪滾動阻力小，易於操縱和運輸。清掃滾刷由左輪驅動，確保將廢物可靠地輸送到集塵桶中。邊刷設計用於清掃邊角。清潔開放空間時，可以將其折疊起來，以減少不必要的揚塵產生。邊刷可調整以避免磨損。更換刷子時無需任何工具。集塵桶可以立即移除並清空。容器前部的形狀使其可以在必要時以直立位置放置。折疊推把手可根據操作員的高度進行調節，並完全向下折疊，以節省 KM 70/15 C Classic 的儲存空間。

特點和好處
掃地機 KM 70/15 C Classic: 重量輕
重量輕
良好的移動力 易於運輸，甚至可以上下台階。
掃地機 KM 70/15 C Classic: 大型容量的垃圾集塵箱
大型容量的垃圾集塵箱
人體工學集塵箱握把容易握持與傾倒垃圾。 集塵桶可自我支撐直立的。
掃地機 KM 70/15 C Classic: 可調式邊刷
可調式邊刷
確保對邊緣和角落進行最佳清掃。 邊刷壓力適應不同表面的高效清潔。 可以折疊起來清潔開放空間，以減少灰塵擴散。
可調式手推把手
  • 極度符合人體工學。
  • 可摺疊節省空間。
驅動主滾刷
  • 主清掃滾刷由輪子驅動。
  • 均勻的清掃結果。
無需工具即可更換邊刷
  • 最大限度地減少維護工作量。
  • 不會因維修工作而導致機器停機。

技術規格

技術規格

驅動類型 手動
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 2800
工作寬度 (mm) 480
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 700
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包括配件) (kg) 12.8
包裝重量 (kg) 16.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1198 / 818 / 1003

設備

  • 手動掃地機
  • 向下摺疊把手
  • 前拋集塵箱原理
  • 戶外使用
  • 室內使用

影片

應用範圍
  • 小型停車場或停車區域
  • 小徑
  • 飯店
  • 生產系統
  • 也適用於在農舍，農場和穀倉中進行掃地
配件
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