無論您是在塵土飛揚的室外區域還是通風良好的室內區域工作：凱馳堅固耐用的 KM 100/120 R Bp 駕駛式掃地機以其出色的多功能性、出色的掃地效果和眾多可根據客戶個性化需求進行調整的選購配件而令人印象深刻。得益於浮動滾刷，它可以輕鬆處理各種地板紋理，而120 升的大型集塵桶、旋轉側刷和 7 公里/小時的工作速度確保全面快速地清掃，不會損壞家具或機器。用戶受益於簡單且符合人體工程學的操作、方便和自動舉升式（高達 152 公分）以及要清潔的區域的絕佳視野。經過驗證的桶型過濾器系統的過濾面積為 6 平方米，可在幾乎無灰塵的情況下繼續清掃——自動過濾器清潔使過濾器讓使用壽命翻倍，無論污垢量如何，都能保護用戶的健康。此外，可選購套件可以滿足幾乎所有客戶的要求。