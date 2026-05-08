真空掃地機 KM 100/120 R G
多功能 KM 100/120 R G駕駛式掃地機，具有方便的液壓舉升集塵桶和高效過濾面積的桶型過濾系統，具有自動清潔功能，幾乎是無塵清掃。
無論您是在塵土飛揚的室外區域還是通風良好的室內區域工作：凱馳堅固耐用的 KM 100/120 R G 駕駛式掃地機以其出色的多功能性、出色的掃地效果和眾多可根據客戶個性化需求進行調整的選購配件而令人印象深刻。得益於浮動滾刷，它可以輕鬆處理各種地板紋理，而120 升的大型集塵桶、旋轉側刷和 7 公里/小時的工作速度確保全面快速地清掃，不會損壞家具或機器。用戶受益於簡單且符合人體工程學的操作、方便和自動舉升式（高達 152 公分）以及要清潔的區域的絕佳視野。經過驗證的桶型過濾器系統的過濾面積為 6 平方米，可在幾乎無灰塵的情況下繼續清掃——自動過濾器清潔使過濾器讓使用壽命翻倍，無論污垢量如何，都能保護用戶的健康。此外，可選購套件可以滿足幾乎所有客戶的要求。
特點和好處
高生產力多虧了浮動主刷系統讓清掃效果更佳。 120公升大型集塵桶讓清潔不中斷。 堅固設計與可靠的組件讓主機維護時間與故障機率更低。
方便且安全操作152公升高舉升液壓集塵桶裝置讓清潔更舒適。 簡易的操作介面、簡潔與符合人體工學的使用介面。 邏輯式功能操作避免錯誤。
過濾面積大且具備自動過濾清潔裝置自動過濾系統清潔僅需要7分鐘或式關閉主機後。 過濾面積達6平方公尺兩倍延長使用壽命。 幾乎無塵，連續清掃，無論灰塵多少。
簡易簡易設備維護
- 所有重要組件都易於檢查和更換，無需任何工具。
- 外蓋採用可簡易維護的概念，可輕鬆維護所有機器組件。
技術規格
技術規格
|行進驅動
|液壓
|驅動電池伏特/額定功率 (kW)
|6.3
|驅動類型
|汽油驅動
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|7000
|雙側刷最大工作效率 (m²/h)
|8890
|工作寬度 (mm)
|730
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|1000
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|1270
|集塵箱 (l)
|120
|高爬坡能力(角度) (%)
|18
|操作速度 (km/h)
|7
|過濾範圍 (m²)
|6
|重量(包括配件) (kg)
|572.9
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|570
|重量(包裝後公斤) (kg)
|575
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
主機規格或內含配件
- 桶型過濾器
- 氣胎
設備
- 手動過濾器清潔
- 過濾器自動清潔系統
- 浮動式主刷
- 動力方向盤
- 可調整吸力
- 垃圾擋板
- 清掃原理
- 移動方向, 前進
- 移動方向, 後退
- 吸塵
- 液壓升降
- 戶外使用
- 運轉時間表
- 清掃功能(可以關閉)
- 觸媒轉換器
- 自動側刷
- 氣動控制側刷
- Homebase掛勾配件選購
應用範圍
- 用於快速維護停車場
- 也適合工作室、學校、加油服務站或式汽車經銷商
- 適合使用在戶外區域，例如卸貨碼頭與建築工地