儘管它適合室外掃除大量灰塵和粗塵，但它也可以輕鬆地用於擺設複雜的室內區域：我們的電池供電式KM 105/180 R Bp Classic專業工業掃地機具有高度的應用性，可廣泛用於各類工業環境。行進驅動以及用於滾刷和側刷的電機均為全液壓，使其更加堅固耐用。與其他高品質零組件和無痕橡膠輪胎，可實現主機使用壽命長與低維護成本。高性能高過濾面積的袋型過濾器系統已作為標準配置，可通過自動振塵系統定期清潔，因此可以輕鬆應對多塵環境。另外也可以選購配置，板式過濾器系統或可靠的桶型過濾器系統。 KM 105/180 R Bp Classic整合了簡單、直覺化的操作撥桿，便捷的液壓舉升式集塵箱和特別簡單的維護的方便性。