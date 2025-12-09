真空掃地機 KM 105/180 R Bp Classic
德國凱馳全新電池供電且全液壓KM 105/180 R Bp Classic專業工業掃地機既堅固又緊湊，適合室內和室外使用。
儘管它適合室外掃除大量灰塵和粗塵，但它也可以輕鬆地用於擺設複雜的室內區域：我們的電池供電式KM 105/180 R Bp Classic專業工業掃地機具有高度的應用性，可廣泛用於各類工業環境。行進驅動以及用於滾刷和側刷的電機均為全液壓，使其更加堅固耐用。與其他高品質零組件和無痕橡膠輪胎，可實現主機使用壽命長與低維護成本。高性能高過濾面積的袋型過濾器系統已作為標準配置，可通過自動振塵系統定期清潔，因此可以輕鬆應對多塵環境。另外也可以選購配置，板式過濾器系統或可靠的桶型過濾器系統。 KM 105/180 R Bp Classic整合了簡單、直覺化的操作撥桿，便捷的液壓舉升式集塵箱和特別簡單的維護的方便性。
特點和好處
堅固設計讓使用時更安全
- 採用全液壓驅動、包含主刷與側刷的驅動。
- 主機與零件耐久性更好。
- 警示燈可以保障清掃環境與使用者的安全。
前拋集塵箱原理
- 即使是細微的粉塵也可以保證絕佳的清掃效果。
- 不需要費力就可以經由垃圾檔板掃起大型垃圾。
- 減少產生揚塵。
操作簡單，維護與維修方便
- 撥桿式的直覺化操作。
- 主刷與過濾器可以免用工具拆換。
- 容易進行主機維護。
高過濾面積的袋型過濾器
- 當清掃時有效減少揚塵的產生。
- 也可以選配板式過濾器與桶型過濾器。
- 極有效的長時間清潔。
自動振塵裝置
- 平常維護清潔可以延長過濾器的耐用度。
- 即使在艱難的環境，還是可以減少粉塵產生。
- 各式過濾器都具備可靠有效的功能性。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電力
|行進驅動
|電池驅動引擎
|驅動電池伏特/額定功率 (V/kW)
|36 / 2.5
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|6300
|工作寬度 (mm)
|780
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|1050
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|1300
|電池電容量(安培) (Ah)
|240
|電池電壓(伏特) (V)
|36
|電池使用時間 (h)
|max. 2.5
|集塵箱 (l)
|180
|高爬坡能力(角度) (%)
|14
|操作速度 (km/h)
|6
|過濾範圍 (m²)
|5.2
|重量(包括配件) (kg)
|530
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|850
|重量(包裝後公斤) (kg)
|530
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
主機規格或內含配件
- 袋型過濾器
- 硬橡膠輪
設備
- 手動過濾器清潔
- 過濾器自動清潔系統
- 可調整式滾刷
- 浮動式主刷
- 可調整吸力
- 前拋集塵箱原理
- 移動方向, 前進
- 移動方向, 後退
- 吸塵
- 液壓升降
- 戶外使用
- 室內使用
- 充電狀況指示燈
- 運轉時間表
- 清掃功能(可以關閉)
- 自動側刷
應用範圍
- 適合使用在開放的區域如儲貨倉庫與物流建築
- 適合使用在戶外區域，例如卸貨碼頭與建築工地
- 也可以使用在金屬加工業，像是重工業