德國凱馳全新電池供電且全液壓KM 105/180 R Bp Classic專業工業掃地機既堅固又緊湊，適合室內和室外使用。

儘管它適合室外掃除大量灰塵和粗塵，但它也可以輕鬆地用於擺設複雜的室內區域：我們的電池供電式KM 105/180 R Bp Classic專業工業掃地機具有高度的應用性，可廣泛用於各類工業環境。行進驅動以及用於滾刷和側刷的電機均為全液壓，使其更加堅固耐用。與其他高品質零組件和無痕橡膠輪胎，可實現主機使用壽命長與低維護成本。高性能高過濾面積的袋型過濾器系統已作為標準配置，可通過自動振塵系統定期清潔，因此可以輕鬆應對多塵環境。另外也可以選購配置，板式過濾器系統或可靠的桶型過濾器系統。 KM 105/180 R Bp Classic整合了簡單、直覺化的操作撥桿，便捷的液壓舉升式集塵箱和特別簡單的維護的方便性。

特點和好處
堅固設計讓使用時更安全
  • 採用全液壓驅動、包含主刷與側刷的驅動。
  • 主機與零件耐久性更好。
  • 警示燈可以保障清掃環境與使用者的安全。
前拋集塵箱原理
  • 即使是細微的粉塵也可以保證絕佳的清掃效果。
  • 不需要費力就可以經由垃圾檔板掃起大型垃圾。
  • 減少產生揚塵。
操作簡單，維護與維修方便
  • 撥桿式的直覺化操作。
  • 主刷與過濾器可以免用工具拆換。
  • 容易進行主機維護。
高過濾面積的袋型過濾器
  • 當清掃時有效減少揚塵的產生。
  • 也可以選配板式過濾器與桶型過濾器。
  • 極有效的長時間清潔。
自動振塵裝置
  • 平常維護清潔可以延長過濾器的耐用度。
  • 即使在艱難的環境，還是可以減少粉塵產生。
  • 各式過濾器都具備可靠有效的功能性。

技術規格

驅動類型 電力
行進驅動 電池驅動引擎
驅動電池伏特/額定功率 (V/kW) 36 / 2.5
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 6300
工作寬度 (mm) 780
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 1050
含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm) 1300
電池電容量(安培) (Ah) 240
電池電壓(伏特) (V) 36
電池使用時間 (h) max. 2.5
集塵箱 (l) 180
高爬坡能力(角度) (%) 14
操作速度 (km/h) 6
過濾範圍 (m²) 5.2
重量(包括配件) (kg) 530
重量(操作時)(公斤) (kg) 850
重量(包裝後公斤) (kg) 530
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1847 x 1065 x 1388

主機規格或內含配件

  • 袋型過濾器
  • 硬橡膠輪

設備

  • 手動過濾器清潔
  • 過濾器自動清潔系統
  • 可調整式滾刷
  • 浮動式主刷
  • 可調整吸力
  • 前拋集塵箱原理
  • 移動方向, 前進
  • 移動方向, 後退
  • 吸塵
  • 液壓升降
  • 戶外使用
  • 室內使用
  • 充電狀況指示燈
  • 運轉時間表
  • 清掃功能(可以關閉)
  • 自動側刷
應用範圍
  • 適合使用在開放的區域如儲貨倉庫與物流建築
  • 適合使用在戶外區域，例如卸貨碼頭與建築工地
  • 也可以使用在金屬加工業，像是重工業
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

