真空掃地機 KM 120/250 R Bp Classic
零碳排放，電池驅動的KM 120/250 R Bp Classic專業工業用掃地機。非常適合在對於噪聲敏感的室內和外部區域使用。而清掃效果也同時令人印象深刻。
KM 120/250 R Bp Classic專業工業用電池驅動式掃地機不僅可以在室內和室外進行無排放使用，還可以降低機器的運行噪音。因此，它特別適用於噪聲敏感區域。然而，其堅固的設計、具備自動振塵耐用型袋式過濾器進行清潔，大型集塵箱具有方便的液壓舉升和耐用的實心橡膠輪胎，這使得該機器非常適合在多塵惡劣的環境應用。建築公司、金屬加工業和鑄造廠可以讓機器的卓越性能中獲得優勢。浮動主刷子完美貼合地面，可以毫不費力地拾取粗糙和細小的粉塵。最後，維護和服務便利性使主機成為實用且高性能的掃地機。
特點和好處
堅固設計讓使用時更安全能對應最差的清掃環境 主機與零件耐久性更好。 警示燈可以保障清掃環境與使用者的安全。
大型袋型過濾器含振塵馬達大型袋型過濾器保障不會有大量揚塵問題 過濾器採用震動馬達保障吸力不減落 適合清掃大量粉塵區域
操作簡單，維護與維修方便所有零件都經過耐久測試 可快速打開主機側的引擎蓋快速維護與維修 主刷與過濾器皆不需要使用工具
前拋集塵箱原理
- 即使是細微的粉塵也可以保證絕佳的清掃效果。
- 不需要費力就可以經由垃圾檔板掃起大型垃圾。
- 減少產生揚塵。
靈活性的踏板裝置
- 絕佳的清掃效果
- 主刷長度低
- 主刷對應各類地板起伏
液壓舉升傾倒系統
- 簡單且容易傾倒垃圾
- 舉升具有1.42公尺
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電力
|行進驅動
|電池驅動引擎
|驅動電池伏特/額定功率 (V/kW)
|36 / 5
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|7200
|工作寬度 (mm)
|900
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|1200
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|1500
|電池電壓(伏特) (V)
|36
|電池使用時間 (h)
|max. 3.5
|集塵箱 (l)
|250
|高爬坡能力(角度) (%)
|14
|操作速度 (km/h)
|6
|過濾範圍 (m²)
|6
|重量(包括配件) (kg)
|750
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|1200
|重量(包裝後公斤) (kg)
|750
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
主機規格或內含配件
- 袋型過濾器
- 硬橡膠輪
設備
- 手動過濾器清潔
- 可調整式滾刷
- 浮動式主刷
- 動力方向盤
- 可調整吸力
- 前拋集塵箱原理
- 移動方向, 前進
- 移動方向, 後退
- 吸塵
- 液壓升降
- 戶外使用
- 室內使用
- 充電狀況指示燈
- 運轉時間表
- 清掃功能(可以關閉)
- 自動側刷
影片
應用範圍
- 適用於建築業，金屬加工業和鑄造廠的公司
- 適用於生產車間，倉庫，物流建築和重工業設施
- 也適用於開放式大廳，外部倉庫，裝貨區和建築工地