KM 120/250 R Bp Classic專業工業用電池驅動式掃地機不僅可以在室內和室外進行無排放使用，還可以降低機器的運行噪音。因此，它特別適用於噪聲敏感區域。然而，其堅固的設計、具備自動振塵耐用型袋式過濾器進行清潔，大型集塵箱具有方便的液壓舉升和耐用的實心橡膠輪胎，這使得該機器非常適合在多塵惡劣的環境應用。建築公司、金屬加工業和鑄造廠可以讓機器的卓越性能中獲得優勢。浮動主刷子完美貼合地面，可以毫不費力地拾取粗糙和細小的粉塵。最後，維護和服務便利性使主機成為實用且高性能的掃地機。