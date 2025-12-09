真空掃地機 KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic是專業工業用引擎式掃地機中的入門級機器。它堅固，低油耗，功能強大，配備全液壓柴油牽引驅動裝置。

德國凱馳強大的KM 120/250 R D Classic專業工業用引擎式地機特別適用於具有挑戰性的地形。堅固的設計、大型集塵箱和具備自動振塵耐用型袋式過濾器使其成為極端多塵環境應用的理想選擇，例如建築和金屬加工行業以及鑄造廠。柴油動力機器採用全液壓後輪驅動同時驅動清掃系統，專為外部區域設計。而維護和服務方便性也令人印象深刻。由於採用了浮動性滾刷系統，刷子可以依照地面起伏，確保了良好的清潔效果，同時採用了前拋原理對於灰塵與大型垃圾具有良好的清掃效果。最後，結合液壓舉升式集塵箱，確保方便地處理傾倒箱內的污垢。

特點和好處
真空掃地機 KM 120/250 R D Classic: 堅固設計讓使用時更安全
堅固設計讓使用時更安全
能對應最差的清掃環境 主機與零件耐久性更好。 警示燈可以保障清掃環境與使用者的安全。
真空掃地機 KM 120/250 R D Classic: 大型袋型過濾器含振塵馬達
大型袋型過濾器含振塵馬達
大型袋型過濾器保障不會有大量揚塵問題 過濾器採用震動馬達保障吸力不減落 適合清掃大量粉塵區域
真空掃地機 KM 120/250 R D Classic: 操作簡單，維護與維修方便
操作簡單，維護與維修方便
所有零件都經過耐久測試 可快速打開主機側的引擎蓋快速維護與維修 主刷與過濾器皆不需要使用工具
前拋集塵箱原理
  • 即使是細微的粉塵也可以保證絕佳的清掃效果。
  • 不需要費力就可以經由垃圾檔板掃起大型垃圾。
  • 減少產生揚塵。
靈活性的踏板裝置
  • 絕佳的清掃效果
  • 主刷長度低
  • 主刷對應各類地板起伏
液壓舉升傾倒系統
  • 簡單且容易傾倒垃圾
  • 舉升具有1.42公尺
液壓驅動的實心橡膠後輪
  • 在狹窄空間內也具有高靈活性和簡單操作性。
  • 允許安全通過金屬或玻璃製成的尖頭物體。
  • 實心橡膠胎可磨損到平

技術規格

技術規格

驅動類型 柴油
行進驅動 4行程引擎
引擎製造商 野馬
驅動電池伏特/額定功率 (kW) 15.8
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 10800
工作寬度 (mm) 900
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 1200
含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm) 1500
集塵箱 (l) 250
高爬坡能力(角度) (%) 18
操作速度 (km/h) 9
過濾範圍 (m²) 6
重量(包括配件) (kg) 883
重量(操作時)(公斤) (kg) 800
重量(包裝後公斤) (kg) 883
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 2082 x 1250 x 1450

主機規格或內含配件

  • 袋型過濾器
  • 硬橡膠輪

設備

  • 手動過濾器清潔
  • 可調整式滾刷
  • 浮動式主刷
  • 動力方向盤
  • 可調整吸力
  • 前拋集塵箱原理
  • 移動方向, 前進
  • 移動方向, 後退
  • 吸塵
  • 液壓升降
  • 戶外使用
  • 運轉時間表
  • 清掃功能(可以關閉)
  • 自動側刷
真空掃地機 KM 120/250 R D Classic

影片

應用範圍
  • 適用於建築業，金屬加工業和鑄造廠的公司
  • 適用於生產車間，倉庫，物流建築和重工業設施
  • 也適用於開放式大廳，外部倉庫，裝貨區和建築工地
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌