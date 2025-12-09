德國凱馳強大的KM 120/250 R D Classic專業工業用引擎式地機特別適用於具有挑戰性的地形。堅固的設計、大型集塵箱和具備自動振塵耐用型袋式過濾器使其成為極端多塵環境應用的理想選擇，例如建築和金屬加工行業以及鑄造廠。柴油動力機器採用全液壓後輪驅動同時驅動清掃系統，專為外部區域設計。而維護和服務方便性也令人印象深刻。由於採用了浮動性滾刷系統，刷子可以依照地面起伏，確保了良好的清潔效果，同時採用了前拋原理對於灰塵與大型垃圾具有良好的清掃效果。最後，結合液壓舉升式集塵箱，確保方便地處理傾倒箱內的污垢。