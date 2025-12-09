真空掃地機 KM 150/500 R D Classic
KM 150/500 R屬於駕駛型配置袋型過濾器，大容量的集塵箱與鋼性車身底盤、撥桿操作介面、液壓後輪驅動與依照路面自動調整的主刷。
耐用的KM 150/500 R Classic工業掃地機適用於建築工地、金屬和鑄造金屬加工廠以及其他污垢密集的行業。可靠的駕駛式清地機可以使用撥桿輕鬆舒適地操作。使用集塵箱可液壓升降清空垃圾。清掃容量為500升，可長時間不間斷使用。由於堅固的鋼製底盤具有多重防腐保護功能，該機器可在最惡劣的條件下進行密集使用。液壓後輪驅動即使在狹小的空間內也能確保良好的機動性。另一個特點是靈活的足跡系統，可確保在不同類型的地板表面上獲得最佳清掃效果 - 所有這些都減少了刷子的磨損。在維護和維修的情況下，所有技術組件都易於維護。標準的實心橡膠輪胎可以防止輪胎爆胎造成的中斷，並可以在各種類型的地面上進行掃地。
特點和好處
液壓驅動的實心橡膠後輪即使是很狹窄空間也能有很好的靈活性 因為採用實心輪胎，所以可以駕駛於很尖銳的地面
大型袋型過濾器含振塵馬達大型袋型過濾器讓清掃不揚塵 過濾器經由振塵馬達清潔
堅固的底盤多功能防撞擊保護能使用在艱困的工作環境 耐用的主機與零件
友善的維修介面
- 非常簡單的技術，經過試驗和測試的零件：全液壓驅動，而非電子式
- 容易進行維護所有零組件
液壓舉升傾倒系統
- 集塵桶可以安全的傾倒而不沾到手
- 不需出力就可以舉升1.52公尺
前拋集塵箱原理
- 可以適用於清除精細和粗粉塵
- 低粉塵飛散
技術規格
|驅動類型
|柴油
|行進驅動
|4行程引擎
|引擎製造商
|野馬
|驅動電池伏特/額定功率 (kW)
|15.8
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|18000
|工作寬度 (mm)
|1200
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|1500
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|1800
|集塵箱 (l)
|500
|高爬坡能力(角度) (%)
|18
|操作速度 (km/h)
|12
|過濾範圍 (m²)
|10.5
|重量(包括配件) (kg)
|1400
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
主機規格或內含配件
- 袋型過濾器
- 硬橡膠輪
設備
- 手動過濾器清潔
- 可調整式滾刷
- 動力方向盤
- 前拋集塵箱原理
- 移動方向, 前進
- 移動方向, 後退
- 吸塵
- 液壓升降
- 戶外使用
- 運轉時間表
- 清掃功能(可以關閉)
影片
應用範圍
- 建材加工廠
- 金屬鑄造廠
- 金屬加工廠
- 存儲區域
- 施工現場
- 鋼鐵廠
- 材料加工廠