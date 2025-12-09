耐用的KM 150/500 R Classic工業掃地機適用於建築工地、金屬和鑄造金屬加工廠以及其他污垢密集的行業。可靠的駕駛式清地機可以使用撥桿輕鬆舒適地操作。使用集塵箱可液壓升降清空垃圾。清掃容量為500升，可長時間不間斷使用。由於堅固的鋼製底盤具有多重防腐保護功能，該機器可在最惡劣的條件下進行密集使用。液壓後輪驅動即使在狹小的空間內也能確保良好的機動性。另一個特點是靈活的足跡系統，可確保在不同類型的地板表面上獲得最佳清掃效果 - 所有這些都減少了刷子的磨損。在維護和維修的情況下，所有技術組件都易於維護。標準的實心橡膠輪胎可以防止輪胎爆胎造成的中斷，並可以在各種類型的地面上進行掃地。