真空掃地機 KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R屬於駕駛型配置袋型過濾器，大容量的集塵箱與鋼性車身底盤、撥桿操作介面、液壓後輪驅動與依照路面自動調整的主刷。

耐用的KM 150/500 R Classic工業掃地機適用於建築工地、金屬和鑄造金屬加工廠以及其他污垢密集的行業。可靠的駕駛式清地機可以使用撥桿輕鬆舒適地操作。使用集塵箱可液壓升降清空垃圾。清掃容量為500升，可長時間不間斷使用。由於堅固的鋼製底盤具有多重防腐保護功能，該機器可在最惡劣的條件下進行密集使用。液壓後輪驅動即使在狹小的空間內也能確保良好的機動性。另一個特點是靈活的足跡系統，可確保在不同類型的地板表面上獲得最佳清掃效果 - 所有這些都減少了刷子的磨損。在維護和維修的情況下，所有技術組件都易於維護。標準的實心橡膠輪胎可以防止輪胎爆胎造成的中斷，並可以在各種類型的地面上進行掃地。

特點和好處
液壓驅動的實心橡膠後輪
液壓驅動的實心橡膠後輪
即使是很狹窄空間也能有很好的靈活性 因為採用實心輪胎，所以可以駕駛於很尖銳的地面
大型袋型過濾器含振塵馬達
大型袋型過濾器含振塵馬達
大型袋型過濾器讓清掃不揚塵 過濾器經由振塵馬達清潔
堅固的底盤多功能防撞擊保護
堅固的底盤多功能防撞擊保護
能使用在艱困的工作環境 耐用的主機與零件
友善的維修介面
  • 非常簡單的技術，經過試驗和測試的零件：全液壓驅動，而非電子式
  • 容易進行維護所有零組件
液壓舉升傾倒系統
  • 集塵桶可以安全的傾倒而不沾到手
  • 不需出力就可以舉升1.52公尺
前拋集塵箱原理
  • 可以適用於清除精細和粗粉塵
  • 低粉塵飛散

技術規格

技術規格

驅動類型 柴油
行進驅動 4行程引擎
引擎製造商 野馬
驅動電池伏特/額定功率 (kW) 15.8
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 18000
工作寬度 (mm) 1200
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 1500
含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm) 1800
集塵箱 (l) 500
高爬坡能力(角度) (%) 18
操作速度 (km/h) 12
過濾範圍 (m²) 10.5
重量(包括配件) (kg) 1400
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 2442 x 1570 x 1640

主機規格或內含配件

  • 袋型過濾器
  • 硬橡膠輪

設備

  • 手動過濾器清潔
  • 可調整式滾刷
  • 動力方向盤
  • 前拋集塵箱原理
  • 移動方向, 前進
  • 移動方向, 後退
  • 吸塵
  • 液壓升降
  • 戶外使用
  • 運轉時間表
  • 清掃功能(可以關閉)
影片

應用範圍
  • 建材加工廠
  • 金屬鑄造廠
  • 金屬加工廠
  • 存儲區域
  • 施工現場
  • 鋼鐵廠
  • 材料加工廠
