KM 85/50 R是我們的電池驅動駕駛式掃地機，非常適合狹窄和擁擠的地區。其緊湊的設計和高度的可操作性意味著清潔工作可以在有限的空間、走廊狹窄或角落數量較多的任何位置進行。這款掃地機在戶外區域擁有令人印象深刻的性能，這一事實證明了其多功能性和效率。該機器也非常易於操作和維護。因此，例如，能夠實現無塵操作。大型防塵過濾器可以輕鬆地從操作位置清除。另外，可以透過上蓋執行維修或維護作業，並且可以在不使用工具的情況下更換浮動主刷。在主刷上有個指示標誌讓您可以分辨何時需要更換，這很容易從外觀查看。對清掃主機進行後續調整 - 即使是不平整的地面部分，也始終清掃乾淨，沒有任何殘留物。旋轉側刷可有效防止損壞，您可在必要時調整旋轉速度。整合清潔籃與掛架組還可以攜帶其他清潔用具。