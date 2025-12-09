真空掃地機 KM 85/50 R Bp

藉由全新設計的KM 85/50 R，您正在進入駕駛式掃地機的世界。該機器非常靈活和緊湊，易於操作並具有高面積的清掃性能。

KM 85/50 R是我們的電池驅動駕駛式掃地機，非常適合狹窄和擁擠的地區。其緊湊的設計和高度的可操作性意味著清潔工作可以在有限的空間、走廊狹窄或角落數量較多的任何位置進行。這款掃地機在戶外區域擁有令人印象深刻的性能，這一事實證明了其多功能性和效率。該機器也非常易於操作和維護。因此，例如，能夠實現無塵操作。大型防塵過濾器可以輕鬆地從操作位置清除。另外，可以透過上蓋執行維修或維護作業，並且可以在不使用工具的情況下更換浮動主刷。在主刷上有個指示標誌讓您可以分辨何時需要更換，這很容易從外觀查看。對清掃主機進行後續調整 - 即使是不平整的地面部分，也始終清掃乾淨，沒有任何殘留物。旋轉側刷可有效防止損壞，您可在必要時調整旋轉速度。整合清潔籃與掛架組還可以攜帶其他清潔用具。

特點和好處
真空掃地機 KM 85/50 R Bp: 方便的集塵桶清潔方式
方便的集塵桶清潔方式
雙集塵桶傾倒方便 沒有粗糙邊緣的廢物容器可以排空而不會留下任何殘留物 集塵桶含有支撐滾輪方便移動傾倒
真空掃地機 KM 85/50 R Bp: 有效的過濾系統
有效的過濾系統
板式過濾器 從操作位置操作雙振塵撥桿有效清潔且舒適 無需使用任何工具即可通過寬的開口蓋更換過濾器
真空掃地機 KM 85/50 R Bp: 高視野且舒適的工作
高視野且舒適的工作
操作面板的清晰且符合人體工程學 無須使用工具就可以調整駕駛座舒適度 方向盤可以調整高度
主機上可放置整合式清潔籃
  • 多功能實用且可攜帶其他清潔用具
  • 例如，用於簡單地攜帶垃圾夾，刷子，布或其他容器
  • 主機後端有大型的儲物空間
主刷具備刷毛更換顯示
  • 能夠直接從外面容易注意
  • 精確決定何時才需要更換
轉向側刷
  • 保護側刷損壞
  • 可靠與堅固的設計
  • 低維護與低廉的服務費用
緊湊式的設計有最大的移動力
  • 主機絕佳的移動力
  • 也適用於擁擠和狹窄的區域
  • 可直接穿過90公分寬的門
側刷可調整轉速
  • 側刷速度對應清掃的類型和體積污垢
  • 減少灰塵擴散
採用浮動主刷
  • 無須調整主刷長度
  • 不管在有減速坡或不平的地板都有完美的清掃結果
簡易操作方式
  • 滾刷和側刷可以通過腳踏板方便地啟動和關閉
  • 可以選擇開關方便地設置和調整正向和反向轉動
  • 用於清掃濕表面的調節孔洞

技術規格

技術規格

行進驅動 電池驅動引擎
驅動電池伏特/額定功率 (V/W) 24 / 1000
驅動類型 電力
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 5100
雙側刷最大工作效率 (m²/h) 6510
工作寬度 (mm) 615
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 850
含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm) 1085
電池電壓(伏特) (V) 24
電池使用時間 (h) max. 2.5
集塵箱 (l) 50
高爬坡能力(角度) (%) 12
操作速度 (km/h) 6
過濾範圍 (m²) 2.3
裝載 (kg) max. 90
重量(包括配件) (kg) 177.5
重量(操作時)(公斤) (kg) 230
重量(包裝後公斤) (kg) 179.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1171 x 870 x 1136

主機規格或內含配件

  • 氣胎

設備

  • 手動過濾器清潔
  • 手動振塵系統
  • 浮動式主刷
  • 可調整吸力
  • 垃圾擋板
  • 清掃原理
  • 移動方向, 前進
  • 移動方向, 後退
  • 吸塵
  • 戶外使用
  • 室內使用
  • 側刷轉速
  • 充電狀況指示燈
  • 運轉時間表
  • 移動方便的汙水箱
  • 清掃功能(可以關閉)
  • 自動側刷
  • 自動主刷調整
  • 多功能顯示
  • Homebase掛勾配件選購
真空掃地機 KM 85/50 R Bp

影片

應用範圍
  • 適用於清潔生產車間，倉庫和小型物流建築
  • 用於快速維護停車場
  • 也適用於較小的物業，如（小）汽車維修間，校園，服務站或汽車經銷商
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌