真空掃地機 KM 85/50 R Bp
藉由全新設計的KM 85/50 R，您正在進入駕駛式掃地機的世界。該機器非常靈活和緊湊，易於操作並具有高面積的清掃性能。
KM 85/50 R是我們的電池驅動駕駛式掃地機，非常適合狹窄和擁擠的地區。其緊湊的設計和高度的可操作性意味著清潔工作可以在有限的空間、走廊狹窄或角落數量較多的任何位置進行。這款掃地機在戶外區域擁有令人印象深刻的性能，這一事實證明了其多功能性和效率。該機器也非常易於操作和維護。因此，例如，能夠實現無塵操作。大型防塵過濾器可以輕鬆地從操作位置清除。另外，可以透過上蓋執行維修或維護作業，並且可以在不使用工具的情況下更換浮動主刷。在主刷上有個指示標誌讓您可以分辨何時需要更換，這很容易從外觀查看。對清掃主機進行後續調整 - 即使是不平整的地面部分，也始終清掃乾淨，沒有任何殘留物。旋轉側刷可有效防止損壞，您可在必要時調整旋轉速度。整合清潔籃與掛架組還可以攜帶其他清潔用具。
特點和好處
方便的集塵桶清潔方式雙集塵桶傾倒方便 沒有粗糙邊緣的廢物容器可以排空而不會留下任何殘留物 集塵桶含有支撐滾輪方便移動傾倒
有效的過濾系統板式過濾器 從操作位置操作雙振塵撥桿有效清潔且舒適 無需使用任何工具即可通過寬的開口蓋更換過濾器
高視野且舒適的工作操作面板的清晰且符合人體工程學 無須使用工具就可以調整駕駛座舒適度 方向盤可以調整高度
主機上可放置整合式清潔籃
- 多功能實用且可攜帶其他清潔用具
- 例如，用於簡單地攜帶垃圾夾，刷子，布或其他容器
- 主機後端有大型的儲物空間
主刷具備刷毛更換顯示
- 能夠直接從外面容易注意
- 精確決定何時才需要更換
轉向側刷
- 保護側刷損壞
- 可靠與堅固的設計
- 低維護與低廉的服務費用
緊湊式的設計有最大的移動力
- 主機絕佳的移動力
- 也適用於擁擠和狹窄的區域
- 可直接穿過90公分寬的門
側刷可調整轉速
- 側刷速度對應清掃的類型和體積污垢
- 減少灰塵擴散
採用浮動主刷
- 無須調整主刷長度
- 不管在有減速坡或不平的地板都有完美的清掃結果
簡易操作方式
- 滾刷和側刷可以通過腳踏板方便地啟動和關閉
- 可以選擇開關方便地設置和調整正向和反向轉動
- 用於清掃濕表面的調節孔洞
技術規格
|行進驅動
|電池驅動引擎
|驅動電池伏特/額定功率 (V/W)
|24 / 1000
|驅動類型
|電力
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|5100
|雙側刷最大工作效率 (m²/h)
|6510
|工作寬度 (mm)
|615
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|850
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|1085
|電池電壓(伏特) (V)
|24
|電池使用時間 (h)
|max. 2.5
|集塵箱 (l)
|50
|高爬坡能力(角度) (%)
|12
|操作速度 (km/h)
|6
|過濾範圍 (m²)
|2.3
|裝載 (kg)
|max. 90
|重量(包括配件) (kg)
|177.5
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|230
|重量(包裝後公斤) (kg)
|179.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1171 x 870 x 1136
主機規格或內含配件
- 氣胎
設備
- 手動過濾器清潔
- 手動振塵系統
- 浮動式主刷
- 可調整吸力
- 垃圾擋板
- 清掃原理
- 移動方向, 前進
- 移動方向, 後退
- 吸塵
- 戶外使用
- 室內使用
- 側刷轉速
- 充電狀況指示燈
- 運轉時間表
- 移動方便的汙水箱
- 清掃功能(可以關閉)
- 自動側刷
- 自動主刷調整
- 多功能顯示
- Homebase掛勾配件選購
應用範圍
- 適用於清潔生產車間，倉庫和小型物流建築
- 用於快速維護停車場
- 也適用於較小的物業，如（小）汽車維修間，校園，服務站或汽車經銷商